Загадочная гибель звезды шоу «Пацанки»: Юля «Платок» выпала с 22 этажа, а друзья сообщили о странных людях в ее квартире

Зрителям шоу «Пацанки» Юлия Михайлова запомнилась тем, что носила платки. Фото: Юлия Михайлова/vk.com

Юля Михайлова была участницей седьмого сезона «Пацанок». Продержалась достаточно долго, хотя не добралась до финала. В одной из серий она не прошла детектор лжи – он показал, что не все ее слова о собственном прошлом – правда. (Михайлова рассказывала, что мать ее жестоко била в детстве, отсюда и агрессия, которую сама она не может в себе сдерживать. Что были запои, и даже проституция). Хотела стать леди… Кстати, на проекте она всегда носила платок, этим запомнилась зрителям, и даже получила прозвище Юля «Платок».

Серии с участием Михайловой показывали осенью прошлого года.

Ее тело нашли поздно вечером 19 августа во дворе высотки в Рязани. И в гибели 25-летней девушки очень много вопросов.

Героиня проекта «Пацанки» любила экстрим. Фото: Юлия Михайлова/vk.com

«Начну с чистого листа»

После проекта Юля вела телеграмм-канал, в нем 22 000 участников, понемногу зарабатывала на рекламе. Здесь же совсем недавно, в июле, рассказала о переезде в Рязань из города Малоярославца Калужской области (Юля родом из Челябинска, но здесь жила после проекта, вероятнее всего, потому что есть кто-то из родственников).

В записях уверяла: сложный период пережила, поднялась, смогла встать на ноги. И - «начну с чистого листа».

Публиковала фото, среди которых, кстати, много экстремальных, и связанных именно с высотой: на балконах, окнах, во время прыжков на «тарзанке». Поэтому одна из версий – именно несчастный случай.

В шоу героиням со сложной судьбой обещали превратить их из «пацанок» в «леди». Фото: Юлия Михайлова/vk.com

Однако перед гибелью, за час, Юля отправила знакомой сообщение – «я устала». И это вторая версия, которую сейчас отрабатывают следователи.

Хотя знакомые в самоубийство не верят:

- Юля у нас училась, и она крепкая на самом деле очень, сильная морально, - уверяет преподаватель Энергетического колледжа Челябинска Оксана Ткачук. – Посмотрите, у меня в кабинете до сих пор остались ромашки, которыми Юлия с подругой украсили его. Она всегда предлагала помощь преподавателям, дружила с ребятами. Дома были какие-то проблемы. Признавалась, что тяжело, мама болеет и надо помогать, зарабатывать. Но не верю, чтобы она надломилась.

А вот друзья по проекту ведут собственное расследование, о чем заявили в социальных сетях.

Во-первых, кто был в квартире в тот момент?

(Все думали, Юля жила с тетей, но выяснилось, жилье снимал какой-то парень).

И в подъезд, - будто есть видео, - она зашла не одна.

А незадолго до этого якобы подралась с кем-то в местном кафе…

- Мы всю информацию передали полиции, - заявила участница проекта Кристина Захарова. – Пишите нам, кто еще что-нибудь знает!

Следователи сейчас рассматривают все версии гибели Юлии Михайловой из «Пацанок» – от криминала и самоубийства до несчастного случая.

Сейчас следователи выясняют, почему Юлия Михайлова упала с высоты. Фото: Юлия Михайлова/vk.com

МНЕНИЕ

Михаил Хасьминский, руководитель Центра кризисной психологии при Патриаршем подворье храме Воскресения Христова в Москве :

- Сама по себе звездность не решает проблем человека. Счастье это не дает, и к славе, и к деньгам можно привыкнуть, к любым целям. Все это не главное, главное - это гармония в душе, а это духовная и сложная работа. Слава за которой гонятся герои шоу, называется гордыней. А она делает человека несчастным. Слава надувает человека как мыльный пузырь, а потом он лопается и ничего не остается, как и произошло с этой девушкой.

Эта программа не о воспитании и не о помощи, это о коммерции, если у человека сложная судьба и жизнь, ему нужна помощь психологическая, это неэтично делать на телевидении. И дать человеку цели, которые помогут ему встать на ноги, это непросто, и это не будет интересно телезрителю.

И этой героини программа не помогла. Она вернулась к обычной жизни, она пыталась жить по-другому, но ее этому не научили.