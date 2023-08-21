Союзники выставили Зеленского на посмешище: Страны Европы одна за другой отказались от обещаний поставить истребители на Украину

Зеленский прилетел в Голландию, сделал селфи с тамошним премьером Рютте, посидел в кабине F-16 и объявил, что голландцы дадут ему аж 42 истребителя Фото: REUTERS

Наверное, быть злопамятным нехорошо, но я, например, просто недобрый человек с хорошей памятью, и прекрасно помню, как Зеленский с ноткой истеричности объяснял одному солдату ВСУ в 2019-м: "Послушай, я президент этой страны, мне 42-й год. Я ж не лох какой-то". И никто не мог тогда ему объяснить, что все-таки лох. И не просто лох, а еще и врун, очковтиратель, лицемер и просто "кровавый мясник".

Короткий и насыщенный "гастрольный чес" по монархиям Северной Европы, куда Зеленский отправился за современными боевыми самолетами, в частности, за истребителями четвертого поколения F-16, складывался так, что вроде бы ничто не предвещало беды президенту Украины. Он слетал в Швецию, знатно подлизнул шведскому премьеру, мол, "у вас такие истребители "Грифон", что вы ими гордитесь, Дайте их нам, и мы тоже будем ими гордиться". После чего объявил, что украинские пилоты начали учиться летать на шведских "Грифонах", что подразумевало получение в будущем Киевом этих истребителей от Стокгольма.

Потом Зеленский прилетел в Голландию, сделал селфи с тамошним премьером Рютте, посидел в кабине F-16 и объявил, что голландцы дадут ему аж 42 истребителя этой марки – все, что у Нидерландов имеется в наличии. Премьер Нидерландов сначала немного впал в ступор, а потом объявил, что количество передаваемых самолетов они пока не обсуждали.

Но Зеленского уже было не остановить. Он отправился в Данию, где тоже посидел в кабине такого же истребителя, и там объявил, что достиг договоренности о передаче Украине 19 F-16 из ВВС этого королевства. Правда, к концу декабря датчане пообещали предоставить ВСУ всего 6 из этих самолетов.

Но, как оказалось, все это было лишь присказкой, а сказка только начиналась, причем она оказалась совсем не такой, как рассчитывал Зеленский, расписывая украинцам свой "на редкость удачливый" вояж по европейским монархиям.

Первое отрезвление пришло из Дании. Там вдруг объяснили, что сделают так, чтобы переданные самолеты не могли использоваться для ударов по России. Конечно, теоретически этого можно добиться, но только внеся соответствующие изменения в программное обеспечение, но всем понятно, что один человек сделал, другой завсегда сломать может. И украинские специалисты-программисты вполне могли бы снять эти ограничения. Но факт есть факт, и от него никуда не денешься.

Потом пришли не самые радостные для Зеленского новости из Голландии. Во-первых, голландские депутаты сильно разозлились на своего премьер-министра, потому что он не счел нужным посоветоваться с ним по такому важному вопросу. Во-вторых, правительство Рютте уходит вскоре в отставку, а после выборов в Нидерландах могут прийти к власти партии совсем других взглядов, в том числе и на украинскую ситуацию. И этим решением Рютте возмущены и левые, и правые. Есть еще и третья голландская зрада по самолетам для Украины. Как оказалось, они будут поставлены Киеву только после окончания военных действий. А пока боевые действия будут идти – ни-ни. Как правильная девушка в прошлых веках заявляла своему жениху, что, мол, до свадьбы и не думай.

И могло бы на этом все и остановиться, но тут подоспели новости из самого Стокгольма. Наверное, чтобы окончательно добить Зеленского. А там премьер-министр Ульф Кристерссон в интервью шведскому телеканалу взял, да и объявил, что Швеция не намерена поставлять Украине никаких стребителей.

- Мы не в той ситуации. Мы сделаем все, чтобы поддержать их авиацией, но пока новых обязательств по предоставлению шведских самолетов Украине нет, - объяснил Кристерссон мотивы такого решения. - Швеция — географически большая страна, нам приходится защищаться, и мы пока не в НАТО.

То есть пооблизывался на "Грифоны", напопрошайничался так, что другим до конца жизни было бы стыдно, а теперь отвернись и иди домой. Шведы не хотят, чтобы их гордость превратилась в догорающие на украинских полях кучи металлолома.

Так лох или не лох Зеленский после всего этого? Это вопрос почище того, который задавал себе один принц по имени Гамлет. Кстати, как раз из Дании.

Наверное, ответ на этот вопрос очевиден уже для многих. Кто бы теперь самому украинскому президенту разъяснил...