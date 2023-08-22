Мошенники придумали, как похищать деньги со счетов умерших россиян

К моменту, когда преступников раскрыли, они успели заработать на мутных схемах 40 млн рублей Фото: Shutterstock

Долгие судебные тяжбы вокруг наследства. И такой внезапный финал. Делить оказалось нечего!

- Мой отец умер в 2018 году, - рассказывает Виктория Михайловна из Волгограда. - После него осталось приличное наследство, но нас, наследников, было несколько. Делили квартиру, участок, гараж, акции, инвестиционные паи, деньги на счете.

Тяжбы протянулись до 2020 года. Суд разделил имущество между наследниками.

- Когда это решение вступило в законную силу, я обратилась в банк, - продолжает женщина. - Но… никаких денег на счету отца не оказалось. Хотя мы раньше видели ведь выписки: 8,6 млн рублей! Как оказалось, что эти деньги списали со счета отца в рамках исполнительного производства в пользу некоего Романа Фретова - на основании решения Подольского городского суда. Начали вспомнить, кто такой Фретов и почему отец оказался ему якобы должен. Никаких бумаг на этот счет не было. Потом полезли искать решение на сайте Подольского суда. А там ничего подобного нет! Я была в полной прострации. Получила наследство, но оно утекло сквозь пальцы. И непонятно к кому.

Как выяснилось, этот случай оказался не единичным. Действовала целая группа. Клубок удалось раскрутить сотрудникам антикоррупционного Управления «М» ФСБ России. К моменту, когда преступников раскрыли, они успели заработать на таких схемах 40 млн рублей. Притом что пошустрили всего-то полгода - с октября 2020 года по апрель 2021-го.

«АТАМАНША» ТЕТЯ РОЗА

Следы группы привели в Москву. Банда оказалась настоящим интернационалом. А заправляла всем пожилая женщина!

Итак, главная фигурантка уголовного дела - Роза Костанян. 63 года, уроженка Ростовской области, живет в Москве, замужем, официально не работает.

По версии следствия, именно она стала настоящей «атаманшей» подпольного бизнеса. Придумала схему и подбирала людей для ее реализации. И очевидно, что без связей в банках такие дела не провернуть.

Итак. В 2019 году Костанян предложила подзаработать своему знакомому Константину Крамаренко (40 лет, папа двоих детей, безработный). Нужно было найти людей, которые могли бы сливать личные данные (включая копии) паспортов каких-нибудь самых обычных граждан. Эти «личности» нужны как подставные. Удивительное дело - в течение последующих месяцев многие «украденные» формально, по документам, становились на несколько дней миллионерами. Но сами об этом даже не подозревали.

Крамаренко обратился к своей знакомой Умиде Патритдиновой - маме троих детей, которая трудилась кассиром в супермаркете. Нужно было тайно копировать паспорта коллег, сливая их тете Розе. За каждую копию паспорта «атаманша» платила по 10 - 15 тысяч рублей.

МОСКОВСКАЯ ПРОПИСКА

«Копии документов, использовались для открытия подставных банковских счетов и изготовления фальшивых постановлений судов, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Имена, паспортные данные и банковские счета в них были реальные, а адреса проживания - вымышленными. Потому что жертвы жили в разных городах страны (Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Волгоград, Тверь), но в документы им вписывали «московскую прописку» - дела должны были попасть в Солнцевский район столицы».

На этом этапе в схему вступал еще один сообщник Костанян. 37-летний судебный пристав Евгений Астахов. Он возбуждал исполнительное производство, по которому должником становился умерший «богач» из базы «спящих счетов» тети Розы, а получателем денег - очередной ничего не подозревающий бедолага.

При этом данные о возбуждении такого исполнительного производства не отсылались ни в суд, ни должнику, ни получателю. Преступники просто ждали, когда истечет срок, когда должник может закрыть долги добровольно. А дальше деньги взыскивались принудительно, как в истории со счетами отца волгоградки Виктории.

Со счета «подставки» деньги быстро перекидывались на новые счета новых подставных людей и в итоге обналичивались. Но тут было все не так просто.

Мошенники принудительно взыскивали деньги со «спящих счетов». Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

РОМАН В БАНКЕ

Здесь мошенникам помогала кассирша одного из банков по имени Светлана. Константин Крамаренко крутил с ней страстный роман. И женщина, нарушая все возможные правила, открывала счета на имена людей, которых в глаза не видела. А потом выдавала крупные суммы денег своему любовнику Крамаренко, который предоставлял липовую доверенность на пользование счетами.

- Костя был хороший! - рассказывала Светлана следователям. - Всего-то надо было открыть счет для его знакомого, который уехал из города. Да, это было неправильно, но я не могла отказать ему.

Потом Крамаренко внезапно воспылал чувствами к начальнице Светы - Зое. И та тоже несколько раз выполняла его поручения. Зоя потом объясняла, что на первом этапе их амурных отношений мачо немного удивил ее необычными подарком. Вручил кнопочный телефон для «приватного» общения.

- Но в мае 2021 года он позвонил, сказал, чтобы срочно удалил всю переписку и даже его контакт. А потом подкараулил у метро и сказал, что мы повязаны и в моих интересах никому не рассказывать о нашем знакомстве.

Любовь женщин Крамаренко монетизировал. За каждый открытый счет шефиня платила ему по 15 - 20 тысяч рублей. Позже он получал еще 6% обналиченных денег. Это сотни тысяч. А любовниц при этом одаривал цветами и шоколадками.

ЗА КАДРОМ

Неудобные вопросы

Когда началось расследование, перед следствием встали очень сложные вопросы: откуда аферисты взяли данные о «спящих» счетах и поддельные документы с печатями и подписями реальных судей?

Подняли документы, выяснили: исполнительные листы, которые суд направляет после рассмотрения дела приставам, были украдены из Таганского суда Москвы. Это произошло осенью 2019-го, после чего группа и начала свои махинации. Но кто и как передал Розе Костанян 1250 (!) исполнительных листов, пока неизвестно.

Печати и подписи на бланках оказались поддельными - их просто скопировали с реальных дел и распечатали на цветном принтере.

Еще интереснее история со «спящими» счетами. Роза Костанян заявила следователям, что и сама была лишь исполнительницей. Якобы познакомилась с тремя мужчинами по имени Дмитрий, Эдуард и Алексей. Они и предложили поработать.

- Фамилий их не знаю, телефонов тоже. Они сами всегда связывались со мной и звонили с разных номеров.

По словам Костанян, эти трое как-то обмолвились, что работают в системе судебных приставов. Якобы она только передавала им украденные паспортные данные, а потом получала инструкции, что делать дальше.

Пока же Никулинский суд вынес приговор четверым фигурантам уголовного дела. Пристав (теперь уже бывший) Евгений Астахов получил больше всех - 8 лет колонии общего режима (его судили не только за мошенничество, но и за превышение должностных полномочий и служебный подлог). Пенсионерку Розу Костанян приговорили к 5 годам, любвеобильного Крамаренко - к 3,5 года. Умида Патритдинова отделалась условным сроком (суд учел, но у нее трое несовершеннолетних детей), а кассирши Света и Зоя вообще отделались только увольнением из банка, по уголовному делу они проходили как свидетели.

Теперь главный вопрос, который остался после этой истории - а вот существуют ли на самом деле теневые боссы Дмитрий, Эдуард и Алексей? По крайней мере расследование по этой троице продолжается.