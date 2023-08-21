Боевики ВСУ рассказали на суде о сафари на жителей Мариуполя

Осудить наемников киевского режима стало возможным благодаря доказательствам, собранных Следственным комитетом России Фото: скриншот видео

Почитайте, и представьте в каком страхе сегодня живут жители украинских городов, что оккупированы боевиками с Западной Украины. Сегодня, чтобы лишиться жизни, там достаточно просто попасться на глаза вот таким подонкам.

Сегодня в тюрьму на 20 лет уехали военнослужащие запрещенного в России полка «Азов»: Клементович, Мельникович и Сивицкий, которые во время боевых действиях на территории Мариуполя препятствовали выходу мирных жителей из города по гуманитарным коридорам, предоставленным военнослужащими Вооруженных Сил России. Убийцы из ВСУ могли бы получить меньшие тюремные сроки, но выяснилось, что троица регулярно расстреливала на улицах города мирных граждан, которые просто пытались убежать из города.

Осудить наемников киевского режима стало возможным благодаря доказательствам, собранных Следственным комитетом России. Они демонстрируют общие поведенческие признаки этих ярких представителей Западной Украины.

Из материалов дела: «В марте 2022 года инструктор учебной роты учебного батальона школы личного состава Клементович, стрелок-помощник пулеметчика Мельникович и помощник гранатометчика полка «Азов» Сивицкий при передислокации на грузовой автомашине на позицию в здание средней общеобразовательной школы обнаружили в районе одного из домов по проспекту Карпова в городе Мариуполе легковой автомобиль, в салоне которого находились двое мужчин, не участвующих в вооруженном конфликте. Полагая, что обнаруженные гражданские лица поддерживают специальную военную операцию и придерживаются пророссийских взглядов, фигуранты уголовного дела одновременно произвели более 50 прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в сторону потерпевших. Остановившись, одному из них удалось покинуть автомобиль и укрыться за ним от огня, второй остался в салоне транспортного средства, ожидая прекращения выстрелов, в результате им обоим удалось спастись».

Также 3 апреля 2022 года Клементович в ходе несения боевого дежурства увидел в районе улицы Первая Слободка местного жителя. Предполагая, что тот занимает пророссийскую позицию, украинский военнослужащий открыл по нему огонь, причинив потерпевшему огнестрельное ранение.

Сегодня осудили еще одного подонка из 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-ой отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины. Верховный суд Луганской Народной Республики за жесткое отношение к мирному населению и убийство дал 20 лет колонии строго режима военнослужащему Игорю Лемешеву.

Следствием и судом установлено, что в начале июня 2022 года Лемешев с сослуживцами произвел не менее 3 выстрелов осколочно-фугасными снарядами из гладкоствольного орудия, установленного на боевой машине пехоты, по украинской хате на краю поселка Николаевка. В результате обстрела погиб мирный житель.

Говорит, что ему такой приказ поступил от командования. Но не исключено, что украинские националисты просто таким образом пристреливали свое орудие.