«Огнище ты мое»: Пригожин не сдержался при виде 55-летней Валерии в бикини

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети.

Валерия в этом году отметила 55-летие, но совершенно не выглядит на свой возраст. Певица может похвастаться идеальной фигурой - что она время от времени и делает в соцсетях. На своей странице артистка опубликовала снимок, сделанный во время отдыха. На фото Валерия позирует на диване в распахнутом халатике, накинутом поверх бикини. Образ дополнили соломенная шляпка и пляжные шлепанцы.

«Лето подходит к концу, оставив нам прекрасные воспоминания. Даже на отдыхе следую всем зожным привычкам и режиму тренировок. Мне так нравится. А как у вас с этим? Отпускаете себя полностью или живете, как обычно?» - подписала фото певица.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит артистка. И первым на ее снимок в бикини отреагировал муж. Продюсер Иосиф Пригожин не сдержал восхищения и написал в комментариях: «Огнище ты мое». В ответ он получил от супруги красное сердечко-эмодзи.

На своей странице артистка опубликовала снимок, сделанный во время отдыха. Фото: соцсети.

Пригожин не скрывает, что обожает свою жену. Продюсер до сих пор относится к Валерии так же трепетно, как в первый день их знакомства. Иосиф рассказывал, что влюбился в Валерию буквально с первого взгляда. Довольно быстро он понял, что она – женщина всей его жизни.

«Мы начали вместе ездить на гастроли, и я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви! Уже 20 лет мы вместе, а как будто пролетел один день!», - отметил он в одном из интервью.

Глядя на Валерию, с трудом верится, что она уже бабушка. У певицы трое детей, которых она родила от композитора и продюсера Александра Шульгина. В январе 2021 года у младшего сына звезды Арсения и его жены Лианы родилась дочка. Девочку назвали Селин. Валерия и Пригожин души не чают во внучке.

Секрет безупречной талии артистки – в ежедневных тренировках. Она любит йогу и пилатес. «Я тренируюсь каждый день по 90 минут», - рассказывала Валерия в соцсетях. Кроме того, певица тщательно следит за своим питанием. Она давно исключила из рациона фастфуд, выпечку, сахар, все жирное и жареное. Валерия предпочитает рыбу и морепродукты, овощи на пару, зеленый салат и свежие фрукты.