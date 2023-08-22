Почему женатый танцор бросил семью ради Полины Гагариной: «Ему было проще согласиться, чем отказаться!»

Супруга Стаса Микова - танцовщица из группы «Руки Вверх» Оксана Стратулат раньше работала в коллективе у Гагариной и близко дружила с певицей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Полина Гагарина, как и все ее коллеги, любительница поделится со своими подписчиками пляжными фотографиями. Благо фигура у певицы роскошная, формы позволяют. На сей раз артистка, как считают хейтеры, наслаждалась отпуском в обществе своего нового бойфренда, 35-летнего танцора своего коллектива Стаса Микова.

Поклонники Гагариной не так давно узнали о новом романе певицы. Самое интересное, что Миков более пяти лет работает в коллективе Полины.

Полина Гагарина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Танцор, с которым артистку засняли папарацци, оказался несвободен. Его жена - танцовщица из группы «Руки Вверх» Оксана Стратулат, тоже раньше работала в коллективе у Гагариной и близко дружила с певицей. Еще в феврале Миков и Стратулат были вместе: Оксана фотографировала мужа в мерче Гагариной и юморила, что артистка её соперница. Вот только это оказалась не шутка…

Комментировать расставание с Миковым Стратулат пока отказывается: «Это личное».

Однако сочувствующие брошенной даме убеждают ее рассказать всю правду об измене мужа.

- Может хватит молчать, защищая изменщика! - пишут сейчас Оксане комментаторы в соцсетях.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

«Ушел из одной семьи в другую»

- «Служебный роман» - все мы любим этот фильм и похожая история сейчас происходит в жизни Полины Гагариной только в современном ключе, - считает звездный психолог Сергей Селезнев. - Когда люди много и долго вместе работают, у них одна энергетика. Это уже не просто работа, это семья. И в этой семье уже строятся свои коммуникативные составляющие, в том числе порой и сексуального характера. Танцор из своей семьи ушел в свою рабочую семью. От служебного романа очень сложно отказаться. Иногда даже болезненно не соглашаться…Видимо, тут был случай, когда было проще согласиться, чем отказаться…Осуждаем ли мы это? Ну, а как это осудишь? Сердцу не прикажешь. Понять это? Если ты не был в такой ситуации, ты не поймёшь. А если был, то скажешь, мол, да, я тоже стоял перед таким сложным выбором, - резюмирует психолог Селезнев.