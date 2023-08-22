Живу в Сибири, хочу квартиру у моря. Эксперты рассказали, как купить недвижимость в другом регионе, не покидая родного города

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сервисы Домклик и Работа.ру выяснили, в каких городах россияне хотели бы обзавестись недвижимостью. В топ-5 мест для новоселья попали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Калининград. Купить здесь жилье не прочь даже те, кто обитает на другом конце страны. Помимо возможности со временем перебраться в город мечты или просто ездить в отпуск, например, из Сургута на побережье Балтийского моря в СВОЮ квартиру, недвижимость в другом городе может подарить еще и дополнительный источник дохода: сдавать «квадраты» в Москве или Краснодаре все-таки прибыльнее, чем в Челябинске.

Звучит неплохо. Осталось разобраться, можно ли провести такую сделку удаленно, ведь ездить в каждый приглянувшийся город на просмотры и сделки нереально. К счастью, сегодня таких подвигов и не требуется.

Увидел, влюбился и купил — вместе с экспертами Сбера разобрались, как приобрести квартиру в ипотеку в другом городе «по удаленке».

Для межрегиональной сделки встречаться лично с продавцом не нужно. Фото: Николай Оберемченко

СТИРАЯ КИЛОМЕТРЫ ДОРОГ

Возможность оформить ипотечную сделку без личного присутствия участников появилась в Сбере еще в 2021 году, на фоне пандемии. Со временем нововведение распространилось и на сделки за собственные средства, когда покупатель не берет кредит на покупку недвижимости. Россияне оценили удобство онлайн-технологий: сервис продолжил набирать популярность и после отмены ковидных ограничений.

В Сбере прикинули — с начала прошлого года количество межрегиональных сделок превысило 42 тысячи. Покупают таким способом в основном вторичку (93% сделок), а чаще всего сервисом пользуются в Красноярске, Москве, Московской области, Краснодаре и Новом Уренгое.

Оформить дистанционно можно покупку жилья в любом городе. И, повторим, не обязательно в ипотеку. При таком варианте не нужно отпрашиваться с работы, тратить деньги на дорогу, мотаться туда-сюда. Вопрос: «А как увидеть саму квартиру?» — при современном развитии технологий тоже решается без труда: онлайн-просмотры вам в помощь. Можно даже организовать видеоконференцию с продавцом, чтобы уточнить все нюансы, «выглянуть» с балкона и «пройти» до ближайшей остановки.

Где бы вы ни жили, квартиру можно купить в любом регионе. Например, в Сочи. Фото: Владимир Веленгурин

ТО, ЧТО ИЩЕШЬ

Как же купить квартиру мечты в другом городе? И какую именно? В Сбере рассказали: и новостройку, и вторичку. Если в планах ипотека, выбирать можно среди всех программ, кроме «Военной ипотеки», «Рефинансирования ипотеки» и «Залоговых объектов других банков».

Естественно, в топе популярности льготные варианты жилищных кредитов. Они востребованы как при обычных сделках, так и при дистанционных. Только в июле 2023 года Сбер выдал ипотечных займов на 390,5 млрд рублей, больше половины из них — с господдержкой.

Несмотря на двойное летнее повышение ключевой ставки, условия льготных программ не изменились. Более того: до конца августа в том же Сбере действуют сниженные «проценты» по самым популярным вариантам таких займов. Это весомый довод в пользу того, чтобы ускорить покупку квартиры, — хоть в другом, хоть в собственном городе.

Напомним ставки по льготным программам на покупку новостроек:

- «Господдержка» — от 7,4%

- «Семейная ипотека» — от 5,4%

- «IT-ипотека» — от 4,1%

- «Дальневосточная ипотека» — от 1,7%

В июле больше половины ипотечных займов Сбера выданы по льготным программам. Фото: Иван Макеев

Кстати, с 9 августа Сбер увеличил максимальную сумму кредита по «Господдержке» и «Семейной ипотеке», чтобы расширить выбор вариантов недвижимости для покупателей. Подробнее об условиях читайте тут.

ПОШАГОВО

Итак, продавец — в Саратове, а покупатель, к примеру, во Владивостоке. Как им подписать документы и рассчитаться друг с другом? Подготовка к сделке происходит на площадке сервиса недвижимости Домклик от Сбера. В личном кабинете все участники сделки загружают документы, общаются между собой, обсуждая нюансы сделки, задают вопросы кредитному менеджеру.

Подача всех документов происходит дистанционно. Для подписания документов придется все-таки прийти в банк. Но каждому — в своем городе! Фото: Михаил Фролов

Кстати, если вы планируете оформлять межрегиональную сделку, не забудьте сразу же предупредить об этом менеджера банка, который позвонит вам после подачи заявки на ипотеку, чтобы «запустить» все нужные процессы. Ведь в этом случае, например, нужно будет состыковать графики продавца и покупателя с учетом, в том числе, разницы во времени между регионами нашей огромной страны. И «забронировать» время для сделки сразу в двух отделениях Сбера — в вашем городе и там, где живет собственник квартиры.

Важные нюансы: для самой сделки обязательно нужно использовать сервис электронной регистрации права собственности. Кроме того, заранее нужно будет один раз посетить любой офис Сбера для выпуска усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП).

Итак, настал день «икс». И покупатель, и продавец (каждый в своем городе) приходят в отделение Сбера — там, помимо прочего, специалисты проверяют, реальные ли перед ними участники сделки. Если недвижимость приобретается у застройщика, явка потребуется только от покупателя.

Каждый в своем городе подписывает документы (в том числе на ипотеку, если квартира покупается с использованием заемных средств). Вот, собственно, и все — документы уходят на регистрацию в Росреестр. После подтверждения регистрации вы получите документы на квартиру по электронной почте или онлайн в личном кабинете Домклик, а продавец — деньги.

Удобно, не правда ли? Таким способом можно купить квартиру в любом городе и с любыми целями: для себя, для ребенка-студента, для сдачи в аренду, для будущей пенсии у моря и так далее.

Единственное, нужно помнить, что межрегиональными могут быть только прямые сделки, без участия несовершеннолетних и без поручителей. Кроме того, такой вариант оформления ипотеки не подойдет, если покупаемая квартира уже в залоге. А в остальном все вполне просто и доступно. Еще больше подробностей о таких сделках можно узнать в журнале Домклик.

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