Не только квартира и дом: как купить по ипотеке гараж и построить дачу

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Если речь заходит о покупке недвижимости, большинство людей сразу представляют новую квартиру. Но ведь одним жильем этот рынок не ограничивается. Часто у нас появляются более мелкие (с точки зрения стоимости, но отнюдь не важности в конкретной жизненной ситуации) потребности, связанные с недвижимостью. А вместе с ними — знакомая проблема: отложенных денег категорически не хватает, без кредита — никак.

Многие до сих пор уверены, что на строительство дачи или покупку гаража банки дадут только потребительский кредит под драконовские — в сравнении с ипотекой — проценты. Это не так. В том же Сбере ипотеку сейчас можно взять на практически любую недвижимость, которую эксперты банка посчитают ликвидной (то есть, если что-то пойдет не так, ее реально будет продать).

Условия будут отличаться от тех, которые можно получить при приобретении жилья — по льготной ипотеке гараж точно не купишь. Но все же в большинстве случаев это выгоднее, чем брать на тот же гараж потребительский кредит.

Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОКУПАЕМ ИЛИ СТРОИМ ДАЧУ

С официальной точки зрения дача — это не жилой дом. Но ее тоже можно приобрести в ипотеку. Такая программа есть, например, у Сбера. Взять кредит на покупку дачи, земельного участка под нее, строительство летнего домика можно по ставке от 11,2% годовых и при первоначальном взносе от 25%.

Это условия похуже, чем можно получить на покупку и строительство жилого дома. Но несравнимо лучше условий по потребительским кредитам «на любые нужды», ставка по которым в топ-15 крупнейших банков сейчас варьируется в среднем вокруг 20% при подтверждении дохода.

Почему условия для «дачников» — особенно по первоначальному взносу — отличаются от тех, что можно получить по рыночным жилищным программам? Про льготные уж и говорить не приходится. Причем так у всех банков, у Сбера условия еще одни из самых божеских.

Дело в том, что с землей и домами в садовых объединениях есть ряд сложностей, связанных с их оценкой. Как правило, там не все хорошо с инфраструктурой, подъездными дорогами и тому подобными вещами, а это влияет не только на цену, но и на ликвидность дачной недвижимости — возможность быстро продать ее по приемлемой цене в случае необходимости. А это также крайне важный момент для банка. Поэтому кредитные учреждения и подстраховываются большим первоначальным взносом, чтоб быть уверенными в платежеспособности заемщика и в том, что он сможет без проблем вернуть деньги.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Что касается льготных ипотечных программ, то тут надо понимать, что их задача — помочь гражданам в решении именно жилищного вопроса, конкретно в это и вкладываются бюджетные деньги по программам с господдержкой. Дача для многих, особенно семей с детьми, тоже вопрос важный. Но все-таки второстепенный в сравнении с «а где вообще жить?».

Часто возникает путаница вокруг самого понятия «дача». Ведь нередко речь идет далеко не о летних домиках, а о вполне себе капитальных зданиях, где можно жить круглогодично и которые по комфорту и стоимости ничуть не отличаются от полноценного жилого дома. Путаница усилилась, когда официально разрешили возводить индивидуальные жилые дома на садовых участках.

Но для банка важна и формальная часть: как именно оформлен (или будет оформлен) дом. Если как жилой, то можно воспользоваться более выгодными ипотечными предложениями, в том числе льготными. Если как садовый – только ипотекой на «дачу», под более высокий процент и с большим первоначальным взносом.

Фото: Домклик

СРОЧНО НУЖЕН ГАРАЖ

Начнем с хорошего: ипотеку сейчас можно взять даже на покупку машино-места. Благо оно теперь тоже считается недвижимостью. А стало быть, может оформляться в собственность и быть залогом.

Мало того, даже на кладовки ипотеку дают! Это в тех случаях, когда в жилом комплексе они находятся отдельно от квартиры — и, как и машино-места, продаются довеском, за отдельную плату.

Вот пример ипотечной программы все того же Сбера — на гараж, машино-место или кладовую: ставка от 11,4%, первоначальный взнос — от 25%. Этой программой можно воспользоваться и при покупке земли под строительство гаража (не путать: речь именно об отдельном участке соответствующего назначения, а не о покупке соседнего садового участка, где вы хотите разместить гараж, поскольку уже имеющуюся у вас землю вы целиком заняли).

Важный момент для тех, кто собирается приобретать подобную недвижимость не вместе с квартирой, когда все находится в одном строящемся жилом комплексе у одного застройщика, а, например, в отдельно взятом гаражном кооперативе. Права собственности продавца на гараж обязательно должны быть оформлены и зарегистрированы в Росреестре. Сейчас это довольно несложно сделать по «гаражной амнистии». На покупку недвижимости с непонятным статусом, естественно, никто ипотеки не даст.

Еще больше подробностей об ипотеке на гараж — читайте в журнале Домклик.

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