Ипотека дорожает: три главных способа сэкономить на ставке

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Только вы, наконец, все продумали и рассчитали, подкопили денежек на первоначальный взнос и собрались брать ипотеку, а тут… Сначала Центробанк поднял ключевую ставку до 8,5%, а теперь и вообще до 12%. Понятно, что следом будет дорожать и ипотека. И что же, плакали надежды на новое жилье? Без паники: давайте разберемся, насколько все серьезно и какие есть варианты.

«ШЕФ, ВСЕ ПРОПАЛО?»

Перспективы и правда выглядят неутешительными. После повышения 21 июля ставки ЦБ до 8,5% большинство крупных банков уже подняли ставки по ипотеке на 0,5-1,0 процентных пункта. По не льготным программам они теперь на уровне не ниже 11-12% годовых. Например, у Сбера, который поднял ставки одним из последних, с 8 августа они по базовым ипотечным программам на вторичное жилье стали минимум от 11,7%, на новостройки — от 11,4%.

А теперь эксперты наперебой пугают новыми прогнозами — мол, к концу лета ставки на рыночную ипотеку вырастут минимум до 13-14%.

Пропало, однако, не все. Потому что льготные ипотечные программы остаются. Как недавно подтвердил президент Владимир Путин, «льготная ипотека будет — и точка». Да и вряд ли при нынешнем росте ставок кто-нибудь рискнет и дальше утверждать, что льготная ипотека свою роль для рынка недвижимости уже отыграла — пора сворачивать лавочку.

Так что главный способ экономии на ипотечной ставке остается прежним — пользоваться льготными программами: «Господдержкой», «Семейной», «IT» и так далее. Но есть еще несколько не столь очевидных способов.

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СПОСОБ 1. ДЕЙСТВОВАТЬ БЫСТРО

Как правило, между решением ЦБ о повышении ключевой ставки и пересмотром банками ставок по ипотечным программам проходит некоторое время. Какое именно — зависит от конкретного банка и ситуации. Но обычно это далеко не пара-тройка дней. Вот пример, исходя из опыта с предыдущим повышением ставки: ЦБ ее поднял 21 июля, а Сбер объявил о пересмотре ставок по базовым ипотечным программам только с 8 августа.

Это не значит, что сейчас надо кидаться впопыхах выбирать квартиру. Достаточно быстро подать заявку на ипотечный кредит. Сделать это, например, через Домклик (если вы хотите оформить ипотеку в Сбере) — дело нескольких минут. Решение по заявке вы тоже, скорее всего, получите очень быстро.

И это крайне важный момент: даже если ставка по выбранной вами ипотечной программе вырастет, банки (во всяком случае, крупные и надежные) не меняют ее постфактум для тех, кому уже была одобрена заявка на ипотеку. Именно такое правило действует, в частности, в Сбере.

При этом поданная заявка вовсе не обязует вас взять ипотеку. Если что-то пойдет не так, ее можно отозвать. Ну а с уже одобренной заявкой можно спокойно подбирать квартиру, не опасаясь, что когда вы это сделаете, придется рассчитывать уже на совсем другие условия по кредиту.

Совет действовать быстро касается в первую очередь тех, кто собирается покупать вторичное жилье, на которое практически не распространяются льготные ипотечные программы. Или тех, кто по каким-то причинам не подпадает под новостроечные льготные программы.

Но даже если вы вписываетесь в условия льготной ипотеки, поторопиться тоже стоит. Потому что это шанс успеть воспользоваться летними акциями — и таким образом дополнительно снизить себе ставку.

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СПОСОБ 2. ЛОВИТЬ АКЦИИ

Характерный пример — акция Сбера, по которой до 31 августа при покупке недвижимости через Домклик снижены ставки по трем основным льготным ипотечным программам.

Для «Семейной ипотеки» по этой акции минимальная ставка (с учетом в том числе скидки за электронную регистрацию на Домклик) — от 5,4%. Детали можно найти здесь.

Для «Господдержки» минимальная ставка (с учетом скидок за электронную регистрацию и страхование жизни) — от 7,4%. Детали — здесь.

Для «IT-ипотеки» минимальная ставка — от 4,1%, и вот тут можно найти все детали.

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СПОСОБ 3. ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСАМИ, ПОМОГАЮЩИМИ ЭКОНОМИТЬ

Мы тут уже упоминали таинственные для многих скидки за электронную регистрацию, покупку квартиры через определенный сервис и все такое. Это еще один способ сэкономить на ипотечной ставке — причем в любое время, а не только до 31 августа или другой даты. И не только оформляя ипотеку по льготной программе.

Суть в том, что банк дает отдельные скидки за то, что вы пользуетесь теми или иными его сервисами или выполняете какие-то условия. И это еще один, совершенно отдельный способ снизить себе ставку по ипотеке на несколько процентов или получить кредит по минимально возможным «расценкам».

Вот какие скидки по ипотечной ставке дает, например, Сбер:

- для зарплатных клиентов — минус до 1%

- при первоначальном взносе от 20% (для некоторых ипотечных программ) — минус 1%

- страхование жизни и здоровья по программе «Защищенный заемщик» — минус 1%

- при покупке квартиры через Домклик — минус 0,3 или 0,7% (объявление о продаже жилья должно быть размещено на сайте Домклик и отмечено значком «Скидка 0,3%» или «Скидка 0,7%»)

- при электронной регистрации сделки — минус 0,3%

- при подтверждении дохода выпиской из Социального фонда России (при покупке готового жилья) — минус 0,3%.

Все эти скидки, как правило, суммируются, так что скинуть себе процента два-три вполне реально. Подробнее о том, как их получить, можно почитать здесь.

Так что, прежде чем кричать, что все пропало, и отказываться от долгожданной покупки квартиры, стоит вооружиться калькулятором и еще раз спокойно просчитать свои перспективы.

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