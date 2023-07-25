Ипотека от 3,9% годовых: как получить максимальную скидку в Сбере при покупке новостройки

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Сколько бы нам ни рассказывали про то, что околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков — это было плохо, мечта о низких процентах прочно сидит в головах и сердцах покупателей жилья. Но ведь ипотека под 0,01% и тому подобные предложения, очень популярные в прошлом году, и правда в большинстве случаев оказывались невыгодными для заемщиков — из-за весомой переплаты за квартиру в сравнении с обычными условиями.

С мечтами покончено? Не совсем. Этим летом стали популярны скидки по ипотеке от банков. Речь, правда, не идет о совсем уж фантастических условиях (которые заставляют задуматься — а где подвох?). Тем не менее сэкономить на размере ежемесячного платежа за счет некоторого снижения ставки вполне реально. А для многих это важно.

НА НОВОСТРОЙКИ — ОТ 3,9 ПРОЦЕНТА

Такую акцию с 27 июня запустил Сбер: можно получить сниженную ставку по программе «Господдержка» — от 3,9% годовых. Кто забыл — эта льготная ипотечная программа распространяется на тех, кто хочет купить квартиру в новостройке.

Какие-то особые условия (например, надо иметь детей или приобретать жилье строго на Дальнем Востоке) отсутствуют. По умолчанию ставка по ипотеке с господдержкой на новостройки — не более 8%. В крупнейших банках они по факту были ниже, но в среднем в районе 7,5-7,7%. Так что 3,9% на этом фоне выглядит весьма заманчиво.

Скидка дается на весь период, пока дом строится и переехать в новую квартиру нет технической возможности. Это важно, ведь многим в такой ситуации приходится платить одновременно и за съемное жилье, и за ипотеку. И любая возможность уменьшить ипотечный платеж хоть на сколько-то — очень в кассу.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Есть еще несколько условий получения сниженной ставки.

1. Надо выбрать квартиру онлайн на Домклик у застройщиков-партнеров Сбера, которым банк открыл проектное финансирование. По всей стране в программе участвуют более 500 компаний, в разных городах количество доступных для «ипотеки со скидкой» ЖК различается, но практически везде они есть.

2. Оформляются электронная регистрация сделки, страхование жизни и здоровья, а срок кредита должен составлять от 20 лет. Если какое-то из этих условий не выполняется, но выполняется условие 1, скидка все равно будет, но поменьше.

Вот, собственно, и все условия. Подробнее о «Господдержке» со сниженными ставками можно прочитать здесь. Там же вы сможете проверить, кто из застройщиков вашего города подключился к программе и в каких ЖК искать квартиры с дешевой ипотекой.

Фото: Shutterstock

ЛЕТНИЕ СКИДКИ ПО ЛЬГОТНЫМ ПРОГРАММАМ

Это тоже акция Сбера — до 31 августа при покупке недвижимости через Домклик снижены ставки по основным льготным ипотечным программам.

Для «Семейной ипотеки» до конца лета минимальная ставка составит от 5,4% (минус 0,3 процентных пункта в сравнении с тем, что было). Минимальная — это с учетом скидки за электронную регистрацию на Домклик в том числе. Подробные условия и калькулятор — здесь.

Для «Господдержки» минимальная ставка на квартиры в новостройках с учетом летней скидки 0,3% составляет от 7,4%. Возникает законный вопрос, а почему бы не оформить кредит по еще более низкой ставке, о которой мы рассказывали выше? Все просто: вам может приглянуться квартира застройщика, не участвующего в специальной партнерской программе «Господдержка от 3,9%». Или дом, к которому вы присмотрелись, уже практически сдан, и весомая скидка, действующая именно в период строительства, для вас просто неактуальна. В этом случае и снижение ставки на 0,3% очень даже пригодится: ипотечникам каждый сэкономленный рубль в радость.

Рассчитать, на какие условия можете рассчитывать конкретно вы, можно здесь.

Для «IT-ипотеки» летняя ставка в Сбере — от 4,1%. «Айтишникам» повезло больше всех: им достались минус 0,6 процентных пунктов при покупке квартиры или жилого дома на первичном рынке и минус 0,9 процентных пунктов при строительстве индивидуального дома.

Детали и калькулятор — тут.

Фото: Shutterstock

КОМУ СНИЖЕННЫЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ВЗНОС?

А это неплохая новость для тех, кто по каким-то причинам не подпадает под условия льготных программ или хочет купить вторичку. С 18 июля Сбер снизил первоначальный взнос по программе «Ипотека на новостройку» — с 15% до 10%. Это обычная рыночная программа, без господдержки, со ставкой от 10,6%. Тем не менее она тоже довольно востребована. Важный момент — изменения, связанные с первоначальным взносом, касаются всех клиентов Сбера, включая самозанятых. Можете уже спокойно рассчитывать свой кредит с уменьшенным первоначальным взносом.

Снижение первоначального взноса распространяется и на ипотеку на вторичное жилье, а также на покупку квартиры в новостройке без подтверждения дохода и занятости. Подробнее об изменениях читайте здесь.

Так что лето, конечно, это время отпусков и путешествий,о не зря эксперты говорят, что это еще и лучший сезон для покупки недвижимости, если вам надо максимально сэкономить. Как раз потому, что большинство потенциальных покупателей настроены на то, чтобы отдохнуть от серьезных дел, — и самые решительные могут рассчитывать на более выгодные условия. Как мы видим, ипотеки это тоже касается.

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