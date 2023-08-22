Зеленский ударил по западным СМИ: Киев боится неудобной правды про потери и упадок ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Украина одержала решительную, хотя и не решающую перемогу. Нет, не над Россией, пока над иностранными журналистами. Как сообщает швейцарское издание Le Temps, нахождение на линии фронта им теперь полностью запрещено, если, конечно, они (журналисты) не имеют письменного разрешения от главнокомандующего вооруженными силами (Украины) Валерия Залужного.

Наконец-то! А то со всей этой вседозволенностью иностранные корреспонденты пишут про гигантские потери ВСУ, сообщают о низком моральном духе защитников Батькивщины, рассказывают об их страхах и неуверенности, вернее, об их уверенности в том, что ничего не получится, и они скоро погибнут или превратятся в калек. Такими статьями и репортажами, сами понимаете, моральных дух не поднять, а без него в наступление или даже простую атаку лучше и не соваться.

Издание отмечает, что директива об ограничении доступа на линию соприкосновения вступила без предварительных предупреждений. А все потому, что, на взгляд редакции, "на поле боя и в рамках контрнаступления, начавшегося в начале июня, бои ведутся с многочисленными жертвами, а украинские силы не смогли прорвать российскую оборону".

Не зря же замминистра обороны Украины Ганна Маляр буквально на днях грозила тюрьмой тем, кто сообщил о прибытии на линию фронта 82-й бригады, специально подготовленной для ввода в наступление после прорыва линии обороны российской группировки, но вынужденно введенной в наступление раньше срока. По ее словам, из-за того, что журналисты рассказали об этом по позициям бригады в течение одних лишь суток было нанесено 5 авиаударов. Вот только руки коротки оказались у Ганны, поскольку о передислокации бригады первыми сообщили американский журнал Forbes и немецкая газета Bild. А попадись украинские, уж она бы показала. Впрочем, украинские из официальных СМИ и так ходят буквально по струнке.

Кстати говоря, эта практика вводится не в первый раз. В ноябре прошлого года украинские власти отозвали разрешения на работу, самое малое, шести западным журналистам после их репортажей из Херсона, в том числе под запрет попали корреспонденты CNN и SkyNews.

Можно предположить, что в данном случае речь идет еще и о некоем упреждающем решении по отношению к западной прессе. Весьма вероятно, что уже в самые ближайшие дни командование ВСУ предпримет гигантские усилия, чтобы продавить российскую оборону. И тогда не только бои примут сверхожесточенный характер, но и поток раненых и убитых украинских военных в тыл возрастет кратно. И украинскому командованию совершенно не нужны посторонние зрители с глазами, которые ВСУ и Киев не могут им закрыть, чтобы они не видели происходящего. И, соответственно, не могли рассказать даже весьма относительную правду о происходящем. А вот те, кому Залужный выдаст такое разрешение, будут ему обязаны и станут говорить то, что нужно Киеву.