Гигантское полотно в Арктике, триколор из картин и поющие учителя: как в России отметили День флага

Флешмоб с флагами в Сочи: тысяча поющих преподавателей . Фото: администрация Сочи

22 августа в России отмечают День государственного флага: праздничные мероприятия и флешмобы проходят по всей стране. В три цвета окрашиваются телевизионные вышки, в маленьких сёлах и городках люди разворачивают флаги, делают фотографии, в областных столицах - цепляют к сумкам и одежде ленточки в цветах флага. В этот день юным гражданам выдают паспорта в торжественной обстановке. Не обходится без сюрпризов: например, в Челябинской области юных граждан поздравил чемпион по силовому экстриму и продемонстрировал один из своих трюков: с помощью мышц шеи сдвинул многотонный автомобиль.

За время существования праздника ( а его отмечают с 1994 года) российский государственный символ летал в космос, опускался на дно океана, реял над вулканом...

Флаги идут на Север

Флаг развернули в Арктике 24 полярника. Фото: ААНИИ

Самый большой триколор в этом году запечатлели в Арктике. На дрейфующей полярной станции Арктического и антарктического научно-исследовательского института развернули флаг размером 1400 кв. метров! Гигантское полотнище придерживали за края полярники, 24 сотрудников со станции и с научного исследовательского судна "Академик Трешников" доставили несколькими вертолетными рейсами. Место для развёртывания выбрали самое безопасное: это произошло в точке с координатами 83.31°с.ш., 51.48°в.д.

Тем временем всеми цветами триколора заиграл и самый северный небоскрёб мира. Самое высокое здание в России и Европе - питерский Лахта-центр - весь день напоминает российский флаг и вызывает чувство гордости за страну у жителей Северной столицы.

А в Архангельске в честь праздника стартовала парусная регата. Перед её началом юнармейцы развернули копию триколора Петра I.

330 лет назад здесь, именно у нас, был поднят на судне "Святой Петр" императором Петром первым российский триколор. И тем самым утвержден. Это отдельная гордость и для всех архангелогородцев, - отметил глава города.

День государственного флага России в Мелитополе. Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Флаги в новые регионы

В Мариуполе на главной площади развернули огромное полотнище длиной в 100 метров. Во флешмобе участвовали сотрудники администрации, активисты Молодой гвардии, волонтёры. Это мероприятие стало первым подобного рода после официального вхождения республики в состав России (референдум прошёл в октябре 2022 года). Так что в этот день жители Донбасса испытывали особые эмоции.

- Конечно, иногда кажется, что флаг это просто флаг. Но для нас - он символ принадлежности к большой, сильной, дружной стране, к стране, которая дала нам защиту и веру в будущее, -говорит житель Мариуполя Андрей.

Подняли российский флаг и на площади в Луганске. Перед этим всём присутствующим раздавали ленточки-триколор.

День государственного флага России в Донецке. Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

- Достигнута цель, которая длилась все эти восемь лет, - мы вошли в состав Российской Федерации, и все вместе отмечаем этот праздник. У нас очень большие впереди цели и задачи… Наш народ, наши жители все вместе сегодня отмечают этот праздник. Для нас он символичен, потому что ребята начиная с февраля 2022 года, с начала специальной военной операции освобождают все населенные пункты от той нечисти, которая была на нашей территории, - поделился глава администрации главы ЛНР Андрей Самойлов.

А вот в Крыму акция поднятия флага стала уже традиционной. Девятый год подряд крымские спасатели совершают сложнейшее восхождение по горным неровностям на Ай-Петри, чтобы воодрузить флаг на вершине. -Это очень важно и мы показывем, что Крым- это Россия, -говорят они.

Флаг на Ай-Петри. Фото: МЧС

Флешмобы по всей стране

В Сочи участие во флешмобе к Дню флага приняли более тысячи педагогов, они спели хором песню Олега Газманова. В этот день в парках проходили акции "Письма солдату". А ещё в сочинском парке "Ривьера" триколоры украсили кабинки колеса обозрения.

В Хакассии день флага стал спортивным. Учащиеся спортшкол региона собрались на главной площади областной столицы, 500 человек - в руках у каждого российский флаг, как символ патриотизма и любви к Родине. На экране видеоприветствие от спортсменов Луганской области, сегодня этот праздник общий!

Спортсмены из Хакассии устроили флешмоб с флагами

В Кинешме Ивановской области юные спортсмены и туристы приехавшие на теплоходе «Дмитрий Пожарский», развернули на берегу Волги полотнище российского триколора размером 10Х6 метров.

В Сургуте на набережной продемонстрировали флаг длиной 429 метров, именно столько лет исполнилось городу в этом году.А в Туле флаг длиной 42 метра для флешмоба сшили преподаватели и студенты местного колледжа сервисных технологий.

Необычно решили отметить праздник в городе Ноябрьск ЯНАО, здесь устроили автопробег из автомобилей красного, белого и синего цветов, которые в финале выстроились в букву Z. Их соседи с Сахалина решили сделать упор на искусство и создали флаг из... работа островных художников!

На Сахалине создали флаг из картин

- В качестве белого цвета использовали «Пургу» из серии «Чукотка, Белый день», написанную Сергеем Новоселовым. Далее представили «Синий натюрморт» Натальи Кирюхиной. Затем следуют «Маки» Нины Наумовой, - рассказали в Сахалинском художественном музее.

Шоу с флагом в Геленджике. Фото: Дмитрий Паламарчук

В Геленджике удивить прохожих решил мастер электросерфа: Дмитрий Паламарчук устроил яркое шоу у берега- конечно, с флагом!

Одна из работ на конкурс, Айрат Абдрахманов, 55 лет

А В ЭТО ВРЕМЯ

Цвета российского флага Флешмоб с таким названием запустил Музей Победы. Участники присоединились к нему онлайн со всех концов страны. Наибольшую активность проявили жители Нижегородской, Московской, Ростовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской областей, Красноярского края и Донецкой Народной Республики. Лучшие работы собраны на странице музея. За те, которые понравились больше всего, можно проголосовать.