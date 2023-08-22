Может убить не только вода: чем еще опасны подземные походы с диггерами

В Москве завершили поисковую операцию погибших после экскурсии в коллектор Неглинки. Фото: Shutterstock

В Москве завершили поисковую операцию погибших после экскурсии в коллектор Неглинки. Семь туристов (трое из них дети) и проводник-диггер спустились под землю в районе Цветного и Самотечного бульваров 20 августа.

Начался сильнейший ливень и коллектор стал заполняться водой. Поднялась так называемая коллекторная волна: резкое повышение уровня воды. Настоящее цунами в замкнутом пространстве.

Волна снесла всех. Тела протащило два километра: одни вылетели в Москва-реку аккурат к набережной парка «Зарядье», другие унесло в смежные коллекторы.

Профессиональные диггеры говорят, маршруты в коллекторах — безопасны. Дескать единственная угроза — как раз непогода, поэтому нужно смотреть прогноз. С мнением искателей приключение не согласен инженер по эксплуатации Кирилл Климов. Работа специалист коммунального хозяйства связана с коллекторами и канализациями.

— Прежде замечу, что попасть в коллекторы могут только совершеннолетние. О каких детях на экскурсии может идти речь? Для работы в колодцах на место всегда выезжает бригада как минимум из трех человек. Но под землю спускается только один. Он обвязывает себя страховочным тросом, второй стоит у колодца и держит его. А главное, регулярно поддерживает связь. Если компания продвинутая, то по рации. Или по старинке, дергая за канат и голосом. Третий человек, пока идут работы, отгоняет прохожих. Особенно тех, кто сигаретами. А если ЧП, то помогает за трос вытягивать, — говорит Климов.

Эксперт объясняет, в канализационных коллекторах велик риск скопления метана. Взрывоопасный газ образуется при гниении. Два года назад так погибли десять рабочих за раз. До кучи в коммунальных «катакомбах» скапливаются сероводород, пары аммиака и углекислый газ. При повышенной концентрации такого коктейля веществ, человек задыхается.

— Поэтому с собой берут газоанализаторы и бензиновые лампы для проверки. При этом часто все эти газы скапливаются в канализационных, а не дождевых коллекторах (подземное русло Неглинки как раз исполняет его роль — Авт.). Но исключения из правил тоже есть. Неосторожная искра и все взрывается, — заключил инженер.

Собеседник также напомнил, что в коллекторах Неглинки повсюду стоковые трубы с тротуаров и проезжей части. Даже в небольшой дождь потоками приносит мусор и камни. Поэтому голову защищают касками. К слову, диггеры сами часто носят их, а вот туристам дают только налобный фонарик.

— С коллектором Неглинки соседствуют тоннели метро, проложены электрические коммуникации к зданиями. Конечно, теоретически все сделано так, что сам дождевой коллектор, который в ливни заполняется до потолка (высота 3,5 метра) не соседствует с электрокабелями — они в других помещениях. Но где гарантия, что какой-то кабель не оборвался и ток по сырой поверхности не попадет на воду и не ударит туриста?

На экскурсию группу повел 31-летний Константин Ф. Он черлидер и программист, но последние годы подрабатывал подобными экскурсиями. Заявки он с коллегой, уроженцем Беларуси Никитой Дубасом через сайт «Подземный гид». А также использовали туристические агрегаторы, которые продавали их услуги.

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