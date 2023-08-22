«Реанимировали до экстренной посадки самолета»: глава московского Росздравнадзора Роман Курынин и врач-терапевт спасли стюардессу

Роман Курынин вместе с коллегой терапевтом 20 минут оказывал помощь. Фото: Росздравнадзор

…Рейс Сочи – Москва «Уральских авиалиний» запросил экстренную посадку в Волгограде. Часто бывает, что становится плохо пассажирам, а тут наоборот – упала в обморок бортпроводница…

Возможно – инсульт, а в таких случаях счет идет на секунды, но самолет, естественно, нельзя посадить сразу…

- Мы летели на этом самолете, все произошло внезапно. Ей стало плохо не в салоне, она была за шторками в служебном отделении, оттуда вышел стюарт и попросил помощи, - рассказывает одна из пассажирок, Людмила Фомичева. - Спросил, есть ли среди нас врачи. Вызвались двое мужчин. Оба медики, имени одного я не знаю, а во втором кто-то и узнал Романа Курынина, начальника московского Росздравнадзора. Собственно, потом это и подтвердилось, мы прочитали в новостях.

– Они прошли за шторку, где на полу лежала девушка. Нам немного было видно, что происходит. Девчоночка совсем молодая, лет 20! Мы еще все обсуждали – господи, что могло с ней случиться???? Роман Курынин начал делать массаж сердца, но девочка не приходила в сознание. Они менялись со вторым врачом, так продолжали, пока мы не приземлились, и продержали, видимо, ее состояние.

Помощь Анастасии, - так зовут бортпроводницу, - оказывали около 20 минут. В Волгограде на посадочной полосе ждала «скорая».

Роман Курынин – не просто чиновник. Высшее образование получил по специальности уролог-андролог в Сеченовском университете и долго работал практикующим врачом. Вместе с ним помогал спасать Анастасию врач-терапевт, который попросил его не афишировать.

Сейчас с сотрудницей «Уральских авиалинии» все в порядке. Инсульт не подтвердился. Состояние нормализовалось быстро, врачи больницы, куда она поступила, сказали - в том числе благодаря вовремя оказанной на борту медицинской помощи. Скоро Анастасию выпишут из больницы и она полетит домой в Москву, чтобы восстановиться и обследоваться.

Помощь бортпроводнице Анастасии оказывали около 20 минут. В Волгограде на посадочной полосе её ждала «скорая».

«Уральские авиалинии» поблагодарили спасителей. Не только за профессионализм, но и – отзывчивость.

- От имени авиакомпании выражаем огромную признательность врачу-терапевту и лично Роману Курынину за спасение жизни нашей сотрудницы