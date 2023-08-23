В истории продовольственные кризисы нередко становились причиной кровавых беспорядков, бунтов, революций. В современной истории стоит вспомнить «хлебные бунты» в Египте в 1977 и в Тунисе в 1983-1984 годах, которые произошли из-за резкого повышения цен на муку и растительное масло вследствие экономических реформ, проводимых властями по требованию Всемирного банка (ВБ) и Международного валютного фонда (МВФ). В 2007-2008 гг. мир столкнулся с кризисом, который привел к очередному резкому росту стоимости продовольствия. Тогда сильно пострадали страны Азии, Африки и Ближнего Востока, которые оказались наиболее уязвимы к таким скачкам цен, ввиду высокой зависимости от импорта продовольствия.

После начала специальной военной операции в рамках информационной кампании против России на Москву посыпались обвинения, в том числе в организации мирового голода. Якобы одной из главных причин надвигающегося на мир дефицита продовольствия является блокировка Россией портов, оставшихся под контролем Украины. В западных газетах был поднят плач: из-за России может начаться голод! Дайте Украине возможность продать свое зерно беднейшим странам! Россия выступала за организацию безопасного экспорта, но требовала снятия западных санкций против экспортной и финансовой сфер. Россия сразу заявила, что готова обсуждать условия вывоза зерна. При этом для Москвы было важно, чтобы на сухогрузах на Украину под прикрытием сделки не ввозилось оружие. Реальные, а не декларируемые цели сделки стали понятны в первый же месяц ее выполнения. О борьбе с голодом в странах, нуждающихся в зерне, тут же забыли. 24 августа постпред России при ООН Василий Небензя сообщил, что лишь один из 34 сухогрузов, прошедших на тот момент по согласованному маршруту, отправился в Африку. Он напомнил и о том, что Ливан отказался от первого направлявшегося к нему судна с украинским зерном, так как вместо обещанной пшеницы оно перевозило кукурузу. Как сообщила газета The New York Times, основными странами, куда направилось украинское зерно, оказались Великобритания, Ирландия, Италия, Китай, Южная Корея и Турция, а вовсе не остро нуждающиеся в нем Сомали или Йемен. В подавляющем большинстве это были коммерческие поставки. За истекший месяц только два судна вышли с Украины в рамках Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН. Напомню также о том, как быстро Украина нарушила соглашения. 29 октября 2022 года Россия решила приостановить участие в зерновой сделки после атаки украинских беспилотников на корабли в Севастопольской бухте. Целью атаки стали корабли, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора. Глава гуманитарного агентства ООН тогда цинично заметил, что зерновой коридор как таковой не даёт защиты или прикрытия от наступательных или оборонительных действий.

После атаки Украины на Крымский мост 17 июля 2023 года Россия была вынуждена приостановить свое участие в так называемой «зерновой сделке», главной целью которой называлось обеспечение мировой продовольственной безопасности. Россия справедливо требовала подключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления поставок сельхозтехники, разблокирования активов российских сельзхозкомпаний, отмены ограничений на страхование и перестрахование российских судов, восстановления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Параллельно с зерновой сделкой Россия и ООН подписали отдельный «Меморандум о взаимопонимании между ООН и РФ» — документ, в котором Россия обещала не мешать экспорту украинского зерна, а ООН — способствовать снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Владимир Путин называл ситуацию вокруг зерновой сделки «сплошным надувательством», так как большая часть сельхозпродукции с Украины вывозилось в развитые западные страны. В марте этого года наш МИД вполне справедливо заявлял, что зерновая сделка больше похожа на обслуживание коммерческого зернового экспорта Украины, поскольку большая часть продукции идет не в беднейшие страны. Из более чем 23 млн тонн зерна (преимущественно кормовой кукурузы и фуражного зерна) основная часть, 47%, была вывезена в страны с высоким уровнем доходов, прежде всего в ЕС, а 34% — в страны с доходами выше среднего. Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%, отметили в МИДе. Российские удобрения в портах Прибалтики и Нидерландов, которые были безвозмездно переданы беднейшим странам, так и оставались заблокированными. Не лукавил ли наш МИД? Неужели всё настолько плохо? Обратимся к данным ООН. По данным ООН, к началу марта 2023 года из украинских портов Одесса, Черноморск и Южный отправилось около 780 судов, которые вывезли около 23 млн т зерна. Половину зерновых грузов составляла кукуруза (49%), а 27% — пшеница. Из них 60% объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (4,8 млн т), Испания (3,9 млн т), Турция (2,6 млн т), Италия (1,7 млн т) и Нидерланды (1,4 млн т). В разрезе регионов картина поставок выглядит следующим образом: 52,6% зерна поступило в Европу и Центральную Азию, 24,8% — в Азиатско-Тихоокеанский регион, 14,3% — на Ближний Восток и в Северную Америку, а 2,6% — в государства, расположенные к югу от Сахары. В январе 2023 года Совет Европы публиковал данные, согласно которым основным получателем украинской пшеницы были развивающиеся страны (на их долю пришлось 65% поставок). Приток украинского зерна обеспечил ЕС рекордный как минимум за последние 20 лет импорт: по данным Еврокомиссии, за семь месяцев с начала текущего сельскохозяйственного года (начался с 1 июля 2022-го и продлится до 30 июня 2023-го) импорт зерна более чем на 73% превысил объемы, завезенные за аналогичный период предыдущего сельхозгода (26,4 против 15,2 млн т). Наибольший объем ввоза пришелся на долю фуражного зерна (оно используется в качестве корма для животных). В этом году в ЕС резко снизилось производство кукурузы, и поэтому в регионе востребованы поставки фуражной пшеницы наряду с другими зерновыми, отмечали в Минсельхозе США. В частности, поставки шли в Испанию, которая является нетто-импортером кормов для животных.

Смогло ли украинское зерно спасти планету? Разумеется, нет. Так и не задумывалось, это был чистый пиар-проект. Зерно, которое вывозилось с Украины, не могло снять риски глобального продовольственного кризиса, поскольку речь шла о небольших объемах в масштабах мирового рынка. Мировое производство пшеницы в сезоне 2022/23, согласно февральскому прогнозу Минсельхоза США, составит 783,8 млн т — из них производство на Украине 21 млн т, в России — 92 млн т. Кроме того, резкий рост импорта сельхозпродукции с Украины создал проблемы для фермеров из ближайших к ней стран Евросоюза — Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил в конце января Совет Европы.

Интересы США: так чьё зерно вывозится с Украины?

Владимир Путин в статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» писал, что сделка, которую «на Западе публично представляли как проявление своей заботы и благо для Африки, по факту была беззастенчиво использована исключительно для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, вывозившего и перепродававшего зерно с Украины». На этом остановимся подробнее. Россия в ООН выдвинула семь условий для возвращения к реализации зерновой сделки, четко обозначив все пункты «черноморской зерновой инициативы», которые не были выполнены. Россия настаивает на возобновлении поставок в нашу страну запчастей и комплектующих для сельхозтехники и отрасли производства удобрений, требует снятия всех препятствий для российских банков и фининститутов, обслуживающих поставки удобрений и продовольствия, разблокировки российских активов, связанных с сельскохозяйственной отраслью, восстановления изначального гуманитарного характера зерновой сделки и тд. Тогда при выполнении всех условий Россия может вернуться в сделку. При этом Глава санкционного управления госдепартамента Джеймс О`Брайен заявил, что Белый дом ожидает разъяснений позиции Кремля по «черноморской инициативе». Чего, мол, вы хотите-то? Мы не понимаем. Однако 3 августа госсекретарь США Энтони Блинкен неожиданно заявил, что Вашингтон готов выполнить требования Москвы и гарантировать беспрепятственный экспорт российского продовольствия. То есть, Вашингтон выразил желание стать одной из сторон сделки. Напомню, США и ЕС все это время отказывались предоставлять гарантии, например, страховым компаниям, что те не попадут под вторичные санкции за то, что будут страховать российские зерновозы. Интересен также порядок действий в предложении Блинкена. Блинкен «готов делать все необходимое» в том случае, если Россия вернется к сделке, а не для того, чтобы это случилось. Госсекретарь упомянул о беспрепятственном экспорте только продовольствия и пищевых продуктов. Для обеспечения мировой продовольственной безопасности этого явно недостаточно, как недостаточно и для обеспечения интересов России. Замечу, не произнесено ни слова о российских удобрениях и сельскохозяйственной технике.

И здесь важно понять, чье зерно вывозилось из Украины. Напомню, еще в марте 2021 года под давлением МВФ и благодаря стараниям президента Украины Владимира Зеленского была запущена земельная реформа, которая наконец открыла иностранцам лазейки для скупки чернозёмов. Украинские земли составляют 3 процента от мировой пашни. Украинские черноземы составляют около 9% мировых запасов, 30% — европейских и охватывают площадь около 27 млн га (46% территории страны). По площади черноземов Украина занимает четвертое место в мире после России, США и Китая. Кому сегодня принадлежат 75 процентов украинской пашни? На Украине отработана простая схема доступа иностранного капитала к украинским чернозёмам. Нерезиденты приобретают не саму землю, а украинские агрохолдинги, которые эту землю купили еще в 1990-е годы. По данным LandMatrix, на май прошлого года 17 млн га украинских сельскохозяйственных земель из 40 обозначенных в земельном банке находились в собственности трех компаний: Cargill, Dupont и Monsanto. Иными словами, три американские компании купили на Украине больше полезной сельскохозяйственной земли, чем есть во всей Италии. Среди основных акционеров этих трех компаний — крупнейшие в мире финансовые холдинги Vanguard, Blackstone и Blackrock, штаб-квартиры которых зарегистрированы в США. Каждый из указанных холдингов управляет по всему миру активами, величина которых измеряется триллионами долларов. Издание ANR обращает внимание, что Cargill, Dupont и Monsanto заключили между собой соглашение и действуют на Украине как консорциум. Обратите внимание: с кем Зеленский встретился в Давосе в первую очередь? Он пошел не к американскому послу, не к Урсуле фон дер Ляйен и не к Шольцу, он пошел к главе корпорации BlackRock.

Это крупнейший в мире фонд управления активами (совокупная стоимость на 1 января 2023 года составила $ 8,594 трлн, что приблизительно соответствует ВВП Германии и Франции, вместе взятых). BlackRock обладает неизмеримо огромным политическим влиянием по всему миру. Фонд является не только акционером всех крупных финансовых и фармакологических компаний, военно-промышленных гигантов и медиакорпораций, но и спонсором Всемирного банка, а также управляет всеми программами Федеральной резервной системы США по покупке корпоративных облигаций, то есть непосредственно оперирует одним из важнейших инструментов денежно-кредитной политики ФРС. Бывшие высокопоставленные сотрудники BlackRock зачастую переходят на работу в Белый дом. В администрации Джо Байдена сейчас таких трое: заместитель министра финансов Уолли Адейемо, старший советник Минфина по экономическим вопросам, связанным с Россией и Украиной, Эрик ван Ностранд и Майк Пайл, главный экономический советник вице-президента Камалы Харрис.

Сотрудничество правительства Зеленского с BlackRock (по крайней мере, публично) началось в сентябре 2022-го, когда The New York Times сообщила о переговорах украинского президента с главой компании Ларри Финком относительно создания некоего «Фонда реконструкции». В декабре стороны провели совместную видеоконференцию, на которой общественности сообщили о заключении сделки о координации «инвестиционных усилий», а в мае договоренности оформили институционально.

По условиям сделки BlackRock конкретно займется управлением украинскими активами, включая средства из объема «международной помощи». Таким образом, украинские стратегические предприятия, включая те, что были «национализированы», уходят под транснациональный контроль. В рамках схемы будет осуществляться и управление украинским госдолгом, который, по данным Минфина страны, к концу марта составил $ 119,9 млрд (внешний — $ 78,51 млрд, внутренний — $ 41,4 млрд), или 78% от ВВП (на конец 2022 года). Разумеется, услуги BlackRock будут оплачиваться из средств, направляемых Западом в качестве помощи. США уже готовятся к дефолту Украины.

Украина с первых дней Евромайдана является для группы американских политиков и бизнесменов исключительно коммерческим проектом. Компании типа BlackRock являются реальными бенефициарами конфликта, именно они греют руки на военных действиях. О том, какой эффект оказывают подобного рода «инвестиции», хорошо знают в Аргентине, Эквадоре или Мексике. В последнем случае BlackRock в итоге получила доступ к управлению всей пенсионной системой страны.

О причинах продовольственного кризиса

До обострения российско-украинского конфликта ряд стран уже испытывали трудности из-за нестабильности, экономических и климатических проблем, а также из-за пандемии COVID-19. По данным ФАО, мировые цены на продукты выросли на 23,1 % в 2021-м. Количество людей, испытывающих дефицит продуктов, выросло на 120—150 млн за два года пандемии, достигнув 828 млн к 2022-му. Тогда как число столкнувшихся с острым недоеданием удвоилось по сравнению с периодом до пандемии и составило 276 млн человек. От истощения страдало 60 млн детей во всём мире, против 47 млн до пандемии. В 2022 году индекс цен на продовольствие Продовольственной организации ООН (ФАО) достиг рекордного с 1961 года уровня — 143,7 балла, что на 14 % выше уже завышенного 2021 года. Этот индекс отражает цены на глобальные товары, такие как зерно и растительное масло. ФАО подсчитала, что около 30 % всего населения мира испытывают умеренную или серьёзную нехватку продовольствия.

В назревающем продовольственном кризисе свою страшную роль сыграли климатические изменения. В 2022-м ООН сообщала, что в Африке производительность сельского хозяйства снизилась на 34 % из-за изменения климата; больше, чем в любом другом регионе. В последующие годы ожидалось, что количество осадков на континенте увеличится на 30 % во влажных регионах и уменьшится на 20 % в засушливых. В Индии аномальная жара весной и летом 2022 года и осадки были на 71 % ниже нормыпривели к сокращению урожайности. В Пенджабе и других районах было потеряно от 15 % до 30 % урожая, и власти были вынуждены ввести временный запрет на экспорт пшеницы. Китай столкнулся с самой сильной за последние шесть десятилетий жарой (в августе температура достигала 40 °C). Уровень крупнейшей реки Китая — Янцзы — достиг самой низкой отметки с 1865 года. Нехватка воды также привела к сокращению урожая в Ираке. Аномальная жара в Южной Америке затронула Аргентину, Уругвай, Бразилию и Парагвай, где в декабре 2022-го температуры могли превышать 43 °C. Засуха на территории основных производителей сельскохозяйственной продукции в Южной Америке грозила сокращением урожая сои на 9-20 млн тонн. Для кукурузы власти Бразилии ожидали сокращение урожая на 5 млн тонн, власти Аргентины — на 8 млн тонн, власти Парагвая — на 5 млн тонн. Отдельные регионы Африки страдают от продовольственного кризиса с 2019 года. Экстремальные дожди с октября по декабрь 2019 года в Восточной Африке привели к крупнейшему за последние десятилетия нашествию саранчи — один рой мог покрывать более 230 тыс. гектаров. В результате сильной засухи, пандемии коронавируса и постоянных конфликтов не менее 278 миллионов африканцев страдали от хронического голода в 2022 году, что составляет 20 % населения континента.

Последствия разрыва сделки для России и Украины

Из-за необдуманных санкций, которые Запад наложил на Россию, сократился импорт российских удобрений, что вызвало резкий рост цен. Например, некоторые азотные удобрения подорожали до $850 c $260 за тонну годом ранее. Даже после снятия ограничений на экспорт российских удобрений в ходе Черноморской зерновой инициативы летом 2022-го, поставки из страны оставались ниже «мирного» уровня (на 15 % по итогам года). В результате с мая 2020-го по конец 2022 года цены на некоторые удобрения выросли на 199 %. Начавшийся в 2021 году энергетический кризис повлиял на цены на продукты, так как энергоносители используются в сельскохозяйственном производстве, транспортировке и упаковке продуктов. Например, только производство аммиака для удобрений требует 4 % от мирового потребления природного газа. Затраты на электроэнергию могут составлять половину переменных расходов на растениеводство в странах с развитой экономикой. На природный газ часто приходится от 70 % до 80 % эксплуатационных расходов при производстве аммиака и мочевины, что приводит к тесной корреляции цен. Учитывая, что природный газ в 2021—2022 году подорожал на 150 %, это отразится на стоимости продуктов питания.

По разным оценкам на Россию и Украину приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, 20% экспорта кукурузы и 80% экспорта подсолнечного масла. Понимает ли Запад последствия, с которыми ему придется столкнуться, если народы Африки и Ближнего Востока начнут голодать? Очевидно, Европу будет ждать социальный взрыв и массовая миграция африканцев, спасающихся от голода. Об этом говорил бывший премьер-министр Бенина, выпускник Французской школы политических наук Лионель Зинсу на собрании парижского дискуссионного клуба «Cercle des Nouveaux Mondes». На устроенном в его честь приеме, он обратился к западным дипломатам и политикам: «Все, что мы сейчас слышим, — это украинский кризис, антироссийские санкции, нефть, газ… Понимаете ли вы, что означает этот кризис, например, для Африки? Россия поставляет нам зерно и кукурузу. Вся логистика идет через Черное море. И африканский мир застыл в ужасе, наблюдая за происходящим. В ужасе от действий США и Евросоюза… Для вас энергетические проблемы всегда на первом месте. В худшем случае у вас будет меньше тепла и меньше машин, а в Африке – голод! Выслушайте меня, кризис в Африке будет означать разрушение Европы».

После выхода России из зерновой сделки для украинских аграриев и трейдеров могут вырасти затраты на фрахт судов, да и далеко не всякий логистический оператор рискнет их предоставить. Экспорт украинской сельхозпродукции наземным транспортом через Восточную Европу, обходится дорого и ограничен существующей инфраструктурой. А увеличение экспорта в Польшу, Венгрию, Болгарию, Румынию и Словакию уже привело к росту стоимости транспортных и складских услуг и снижению цен в регионе и создало напряженность в отношениях между Украиной и ее западными соседями. Еще в мае Еврокомиссия в ответ на недовольство фермеров Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии ввела запрет на ввоз в эти страны пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника украинского происхождения не в рамках транзита. Запрет продлится до 15 сентября. По оценке экспертов, если зерновую сделку не продлят, Украина будет терять до $500 млн долларов в месяц. В документе МВФ по итогам первого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF) для Украины отмечается, что остановка зернового коридора будет означать для Украины дополнительное снижение поступлений от экспорта в размере $290 млн в месяц, указывается в документе.

Несмотря на все чинимые Западом препятствия экспорту зерна из России, она смогла в нынешнем сельскохозяйственном году вывезти рекордный объем — 60 млн т. Наша страна также, как ожидается, уже в текущем году может выйти на уровни поставок удобрений, сравнимые с рекордными показателями 2021 года в почти 38 млн т. Мы определенно выиграли — из-за зерновой сделки российское зерно торговалось на внешних рынках с дисконтом. Однако из-за украинских диверсий сохраняются риски для нашей гражданской инфраструктуры, в том числе портовой. Необходимо продолжать работу по демилитаризации Черноморского побережья бывшей Украины.