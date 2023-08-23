Создатель крупнейшего в стране женьшеневого хозяйства: «Мог стать долларовым миллионером, но хочу пригодиться в России»

Иван Мешков: "Вот оно - здоровье нации!". Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- Вот оно - здоровье нации! - Иван Иванович распахивает дощатую дверцу и наблюдает за моей реакцией. А удивиться есть чему: прямо за ней сплошной зеленой массой обнаруживается нетипичное для этих мест поле женьшеня, здесь его 2 гектара. Тот, судя по листочкам и выброшенным вверх ярко-красным гроздьям семян, чувствует себя вполне комфортно.

- Многие изумляются, - доволен он произведенным впечатлением. - Привыкли думать, что «корень жизни» лишь на Дальнем Востоке можно встретить, а чтобы так, на брянской земле, недалеко от Белоруссии и Украины… Еще больше удивляются, когда узнают, что это самая большая его плантация в России. Но она могла бы быть в десятки раз больше, если бы все пошло так, как задумывалось много лет назад. Причем, с огромной пользой для всей страны.

ПОЛЬЗА ДЛЯ ВСЕХ

Первые опыты по выращиванию экзотики в этих местах Иван Иванович, работавший тогда главным агрономом Унечского района Брянской области, поставил на своем огороде в начале 1980-х. Для изучения процесса он перерыл кучу литературы и съездил в дальневосточный колхоз «Женьшень», где этим занимались с 1962 года.

Технологию отрабатывал тщательно. Растение не из самых простых в выращивании:

- Не любит прямых солнечных лучей (именно поэтому брянская плантация Ивана Ивановича закрыта сверху дощечками),

- Будучи достаточно зимостойким, женьшень боится весенних заморозков (не уследил - и труд нескольких лет вместе с вложениями пойдет прахом).

- А еще ему требуется особая песчаная почва, которую нужно специальным образом подготовить.

Несколько лет, потраченных на капризное растение, даром не прошли — корень у Ивана Мешкова получился на загляденье, как на картинке. И в 1988-м агроном, к тому времени обладающий кучей знаний о целительных свойствах растения, решил «масштабировать проект», мечтая избавить соотечественников от кучи болячек. Впрочем, дело было не только в альтруизме.

- Наступили горбачевские времена с его «поиском экономики» - максимальной отдачей от вложений. Женьшень был востребован, и я прикинул: с одного гектара можно получить 11-12 миллионов советских рублей чистой прибыли! - загибает он пальцы. - Ни один колхоз не мог дать такого дохода. Польза и хозяйствам, и людям!

Цифры одновременно и потрясали, и смущали.

- Иван Иванович, да при таком раскладе все крестьяне области вместо картошки просто обязаны засадить тысячи гектаров «корнем жизни»… - замечаю я.

Энтузиаст в этом месте грустнеет, повествуя о другой стороне женьшеневой экономики:

- В картошке быстрая отдача: весной посадил, по осени продал и получил деньги. По женьшеню - более сложные технологии, которым в агроколледжах не учат. Кроме того, чтобы корень набрал целительную силу, нужно не менее восьми лет. И все эти годы нужно тратиться и тратиться - налоги, зарплаты, обработка, полив, охрана и много еще чего. А денег я особо не нажил.

Хозяйство Ивана Мешкова - самая большая плантация женьшеня в России. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

СРЕДСТВО ОТ РАДИАЦИИ

Найти «авантюриста» с деньгами, готового ждать прибыли аж целых восемь лет, было непростой задачей. Но первый компаньон в лице директора галантерейной фабрики все же отыскался и вскоре неподалеку от Унечи появилось поле с юными побегами женьшеня.

Целебный «корень жизни» в те годы был чрезвычайно популярен и на этой волне женьшеневоды в 1989 году создали ассоциацию, в которой Иван Иванович стал вице-президентом. На проводимых конференциях энтузиасты со всей страны делились открытиями, технологиями, особенностями переработки и сбыта, и строили планы на будущее. Мечтали, что государство их услышит, выделит женьшеневодство в отдельную отрасль, и поможет создать десятки производственных площадок, где корень будет переработан, а потом в виде настоев, чаев и мазей массово разлетится по всем страждущим.

- На одной из конференций познакомился с латышом Урсусом и он рассказал свою историю, - вспоминает Иван Мешков. - Служил в ракетных войсках, что-то там произошло и он вместе с сослуживцами сильно облучился. По очереди начинали отказывать органы, он уже не вставал с кровати и все шло к печальному финалу. Спас знакомый, который побывал в Японии и поговорил с местными врачами. Они уверяли - большинство тех японцев, кто пострадал после ядерной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и пили потом настой женьшеня, прожили долгую жизнь. И, узнав о беде Урсуса, он привез Урсусу две бутылки настоев. Через 3 месяца тот встал на ноги, насколько знаю, он и сейчас живет и здравствует. А облученные сослуживцы ушли один за другим.

СНАЧАЛА ВЛАСТИ ШЛИ НАВСТРЕЧУ

История спасения Урсуса потрясла Мешкова и еще больше укрепила в его увлечении. Тем более, что родная Брянская область оказалась в зоне заражения после чернобыльской катастрофы.

Но сначала женьшеневод решил подкрепить выводы наукой. Отправился в Центральную медицинскую библиотеку и заказал труды о веществах растительного происхождения, которые способствуют выведению радиации и укрепляют иммунную систему.

- Мне подобрали более 500 работ на эту тему, и надо же - около 300 из них оказались связаны с женьшенем! - говорит он. - И везде в этих исследованиях: это отличное натуральное средство для выведения радиации. Особенно запомнилось описание одного эксперимента: мышей и морских свинок облучили двумя смертельными дозами радиации, а потом разделили на группы: одну просто кормили, в рацион второй добавляли женьшень. Животные из первой группы погибли в течение месяца, а из второй выжили 90 процентов! И с этими выписками я пошел к губернатору: давайте вместе поможем людям!

Власти, к удивлению Ивана Ивановича, идею поддержали. Неподалеку строился санаторий, в котором должны были проходить реабилитацию дети, проживающие на зараженных территориях. По замыслу, помимо предприятия Мешкова, женьшеневые настойки и другие лекарственные растения в санаторий должны были поставлять еще около трех десятков фермеров. Провели дорогу, газ, возвели четыре корпуса … Однако госпрограммы вместе с финансированием вскоре почему-то закончились, обещанные фермеры не появились, Мешков вынужден был распустить большую часть своего коллектива, недостроенные корпуса были заброшены.

Чтобы корень женьшеня набрал целительную силу, нужно не менее восьми лет. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

КОГДА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ВОПРОС НЕ СТОИТ

Дальнейший путь становления брянского женьшеня оказался таким же капризным, как и сам женьшень. Компаньоны поочередно уставали ждать прибыли и покидали проект. Ликероводочный завод, с которым Иван Иванович договорился о производстве женьшеневой настойки, в один момент передумал: сменились собственники и новым все это стало не нужно.

А жаль, ведь красиво оформленная бутылочка с корешком внутри, стоящая в каждом брянском магазине и сувенирном киоске, вполне могла бы стать уникальным региональным продуктом, который пользовался бы популярностью у туристов (ну не картошку же с надоевшими магнитиками в качестве сувенира везти). Да и чиновники могли бы одаривать делегации и гостей: наш, брянский, больше нигде такого нет, при нашей помощи, разумеется, производится!

- Помощи сегодня никакой нет, ни субсидий, ни льгот, - разводит руками Иван Иванович. - Хотя нужно все это прежде всего государству! Скажи, у нас демографическая проблема есть?

- Еще какая…

- Так вот: если женьшень пропить два-три месяца тем несчастным парам, которые оставляют по клиникам и институтам бешеные деньги в надежде стать, наконец, родителями, то шансы на зачатие резко увеличиваются. Я нескольким таким парам давал - все у них получилось! Кстати, дарю.

Несмотря на мои возражения, он засовывает в мой рюкзак банку, в которой плавает здоровенный корень.

- Но аккуратней, - предупреждает он и смеется. - Как-то пришла такая благодарность от женщины, смеялись всей конторой: «Спасибо, что откликнулись и прислали нам женьшень! Наша супружеская проблема решилась, муж снова стал хорошим самцом. Но одновременно пришла и беда: он спутался с соседкой».

«ХОЧУ ЗДЕСЬ ПРИГОДИТЬСЯ»

Сейчас женьшеневый бизнес Ивана Мешкова - это продажа «корня жизни» производителям БАДов и обычным людям, а также дальневосточному ликеро-водочному заводу для производства настоек.

Несколько лет назад один австрийский бизнесмен, занимающийся выращиванием, переработкой и продажей лекарственных трав, активно зазывал Мешкова переехать в его страну, чтобы там поставить технологию по выращиванию именно женьшеня. И однажды Иван Иванович интереса ради съездил в гости, посмотреть, как у них там все обустроено. Понравилось. Однако переезжать туда на постоянку он отказался, не теряя надежд на то, что когда-нибудь его труды пойдут на пользу соотечественникам.

По этой же причине было отказано и солидной бизнесвумен из Китая. Та, посмотрев все исследования и анализ брянского женьшеня, пришла в дикий восторг: выращенный без химии, он по своему составу и активным веществам оказался лучше самого элитного в мире кэсонского женьшеня, который раскуплен на 15 лет вперед. И тут же предложила серьезно вложиться в брянский проект. С нее - строительство мегафабрики по переработке корня жизни, с него технологии и увеличение площади до 500 гектаров. Прибыль — пополам, что в будущем сулило неплохими доходами для обоих. Но было и условие - весь переработанный женьшень должен был уехать в Поднебесную.

Иван Иванович на минуту замолкает и задумчиво мешает ложечкой чай собственного изготовления из многих десятков трав, который он, чтобы поддержать хозяйство на плаву, сушит, фасует и продает.

- Не хочу никуда. Здесь хочу пригодиться, и для этого нужно всего-то ничего в масштабах страны - 1-2 миллиона долларов. Но российский бизнес пока до такого не дорос, - констатирует он. - Тому нужно сегодня вложить рубль, завтра забрать два, поэтому мы ему из-за долгих сроков окупаемости пока не интересны. Хотя один гектар через 10 лет даст 4 тонны женьшеня. Наш зрелый 10-летний корень около 50 тысяч за кило стоит. Умножаем и получаем 200 миллионов выручки. Как ни крути, без помощи государства этого не сделать, нужны и программы, и льготы, и помощь в строительстве переработки и даже массированная пропаганда женьшеня и других лекарственных растений. Если мы, конечно, действительно желаем здоровья своему собственному народу.

Выращенный без химии, брянский женьшень по своему составу и активным веществам оказался чуть ли не лучшим в мире. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

А КАК У НИХ?

Сбыт и выгодный кредит

- Сегодня Китай около 45 тысяч тонн женьшеня в год производит, Южная Корея — около 22 тысяч тонн, Северная Корея - 10-12 тысяч тонн. Мы же и тонны в сухом виде не делаем, - сетует Мешков. - А все потому, что Китай уделяет большое внимание этой отрасли на государственном уровне. Тамошний женьшеневод, например, может взять беспроцентный кредит на восемь лет. Государство при этом гарантирует сбыт. Наши же потихоньку продают корень частникам через свои интернет-магазины, но немного - народ на таблетки перешел… А ведь вот она - натуральная аптека!

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Мог долларовым миллионером стать»

Просторные поля неподалеку от деревни Пески пестрят всевозможными травами — помимо женьшеня Иван Иванович уже много лет выращивает десятки гектаров лекарственных растений. Мы ходим с ним промеж ароматных борозд, а он снова сетует на то, что народ в поисках чудо-лекарств разносит бешеные деньжищи по аптекам, подсаживаясь на химию. Тогда как многие чудодейственные лекарства созданы самой природой.

Вот, например, колокольчики кодонопсиса ланцетного, или, как его еще называют в народе - «женьшень для бедных». Отвар из его корней используют в качестве общеукрепляющего средства после болезней и стимуляции центральной нервной системы.

По соседству сплошной массой тянется к лесу синюха голубая — эффективное средство для лечения бронхо-легочных заболеваний, язвы желудка. Кроме того, синюха по своим успокаивающим свойствам превосходит валериану в 8-10 раз!

Там тянутся к солнцу ряды эхинацеи пурпурной, препараты и настои из которой повышают иммунитет, выводят радионуклиды, способствуют скорейшему заживлению ожогов и язв, ее применяют для лечения экземы, псориаза, обморожениях, а еще она стимулирующе действуют на нервную систему.

Следом растет лофант анисовый - понижает холестерин в крови, успокаивает, замедляет старение организма, усиливает лактацию у кормящих матерей. За ним — расторопша пятнистая (защита печени), змееголовник молдавский (помогает органам дыхания), чабер садовый (спазмолитическое, болеутоляющее, мочегонное средство) и еще десятки всевозможных трав…

- А это еще одна моя «фишка» и спасение, - подводит он меня к растениям, сплошь усыпанным белыми цветочками. - Лапчатка белая. Единственная в мире плантация! Натуральное лекарство от целой кучи болячек, но главное ее достоинство — это эффективное лечение «щитовидки». Это даже важнее женьшеня! Нормализует гормоны и рассасывает узлы. А в стране в это время миллионы людей страдают этим недугом... Одни бизнесмены вроде как заинтересовались, но у меня людей нет, чтобы резко нарастить площади, опять серьезные вложения нужны — целебные свойства лапчатка набирает за 4 года, и все эти годы снова нужно непрерывно вкладываться и работать… Своих же средств у меня нет, я и зарплату себе меньше 40 тысяч плачу. Хотя мог бы давно долларовым миллионером стать.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

От стресса и бесплодия

Елена Корсун, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой фитотерапии Российского университета дружбы народов:

- Женьшень — уникальное растение, изучению его лечебных свойств посвящено очень много исследований по всему миру. Один из ведущих российских фитофармакологов Олег Барнаулов в своей монографии "Женьшень и другие адаптогены" указывал на высокие иммуномодулирующие, противовоспалительные, стресспротективные, гормонорегулирующие свойства этого растения.

Растение в виде спиртоврй настойки обладает высокой фармакологической активностью и поэтому, как правило, фитотерапевты назначают женьшень в составе комплексных препаратов, дополняя его боярышником, пустырником, а в сборах - аиром, лабазником, дягилем, девясилом.

Это растение на сегодня очень востребовано, так как человек живет в условиях повышенного стресса, тревожности, повышенных нервных и физических нагрузок, высокого риска истощения нервной и эндокринной системы, развития вирусных, аллергических, аутоиммунных заболеваний, интоксикаций различного происхождения, что требует коррекции в том числе лекарственными растениями.

Аптечная настойка женьшеня может быть противопоказана людям с выраженным атеросклерозом сосудов, повышенным артериальным давлением, заболеваниями сердца. При этом в отварах в смеси с сосудистыми, противовоспалительными и иными растениями женьшень гораздо безопаснее.

Именно женьшень позволяет достичь оптимальной адаптации к тому образу жизни, который человек вынужден вести, помогает преодолеть нагрузки и сохранить здоровье, избежать болезней. Это растение в традиционной медицине рассматривается как продлевающее активную, деятельную, творческую жизнь. Женьшень рекомендуется в комплексной фитотерапии постковидного синдрома.

Кроме того, женьшень поддерживает функции органов эндокринной системы. Так, у женщин, планирующих беременность, женьшень может быть полезен при некоторых формах бесплодия, при дисфункции яичников, как средство для повышения противомикробного и противовирусного иммунитета при воспалительных заболеваниях органов малого таза. Применение женьшеня действительно позволяет нормализовать репродуктивные функции и мужского организма, продлить репродуктивный возраст мужчины.

Настойка женьшеня - действительно эффективное лекарственное средство, способное улучшить многие функции организма, но при всем этом следует помнить, что при его употреблении (как и при употреблении любого другого лекарственного средства) необходимо соблюдение дозировок, указанных в инструкции, в противном случае возможны побочные эффекты. Поэтому перед началом лечения важно проконсультироваться с лечащим врачом.