Ростовская область собрала рекордный урожай ранних зерновых

Губернатор Василий Голубев по поручению президента России вручил госнаграды труженикам села. Фото: Правительство Ростовской области

В Ростовской области подводят итоги жатвы ранних зерновых культур. Результаты поистине впечатляют, поскольку превышают прошлогодний результат, подчеркнул губернатор донского региона Василий Голубев в ходе рабочей поездки в Усть-Донецкий район.

ТАКОГО УРОЖАЯ ДОНСКИЕ ХЛЕБОРОБЫ НЕ СОБИРАЛИ НИКОГДА

- Сейчас донские хлеборобы побили все свои исторические рекорды, собрав более 15,4 миллиона тонн ранних зерновых при средней урожайности 44,4 центнера с гектара. Итог первого этапа жатвы превзошел весь урожай 2022 года. А впереди еще вторая часть уборки – сбор поздних культур, - заметил Василий Голубев.

Во время поездки в Усть-Донецкий район Василий Юрьевич встретился с тружениками агропромышленного комплекса центральных и восточных районов Ростовской области, чтобы поблагодарить их за добросовестный труд, который позволяет добиться таких высот и стабильных результатов — из года в год на Дону аграрии бьют рекорды.

По официальным данным, на юге России уборка ранних зерновых и зернобобовых завершена – по крайней мере в трех житницах страны: на Ставрополье, на Дону и на Кубани.

Результаты по валовому намолоту следующие:

Ростовская область – 15 миллионов 402,1 тысячи тонн;

Краснодарский край – 11 миллионов 281 тысяча тонн;

Ставропольский край – 8 миллионов 208 тысяч тонн.

Таким образом, Ростовская область стала абсолютным лидером по валовому сбору ранних зерновых и зернобобовых в 2023 году.

НАГРАДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Глава донского региона по поручению президента России Владимира Путина вручил государственные награды 24 труженикам села за рекордные результаты уборочной страды 2022 года. И поздравил всех хлеборобов Ростовской области с завершением основного этапа уборки-2023.

- По итогам прежних рекордных намолотов высоких наград в Ростовской области удостоены по решению главы государства порядка 300 работников АПК. И почти 80 процентов из них – это механизаторы, животноводы, агрономы, зоотехники и другие рядовые труженики, - отметил Василий Голубев.

24 труженика села юга и востока региона были награждены в Сальском районе, ставшем лидером по намолоту. Фото: Правительство Ростовской области

РАЙОНЫ-РЕКОРДСМЕНЫ

По итогам уборки ранних зерновых, наибольший намолот у аграриев Сальского района – 874,3 тысячи тонн. Почти не отстают хозяйства Зимовниковского района – 872 тысячи тонн, а замыкает тройку лидеров по валовому сбору Зерноградский район, собравший 687,4 тысячи тонн зерновых и зернобобовых. Что касается урожайности, то лидером этого года стал Куйбышевский район с показателем 60,2 центнера с гектара, на втором месте аграрии Мясниковского района, получившие 59,8 ц/га, а «бронза» - у Неклиновского района с урожайностью 54,5ц/га.

Чтобы не отрывать лучших работников сельского хозяйства от горячей уборочной поры надолго, церемонии награждения были организованы в разных районах области - в Зерноградском, Белокалитвинском, Зимовниковском, Миллеровском районах, а также в Ростове-на-Дону. И, конечно, у лидеров по намолоту — в Сальском районе.

ЗЕМЛЯКИ БЕРУТ ПРИМЕР

Образцом сельскохозяйственного руководителя является директор акционерного общества «Дон — 1» из села Сандата из Сальского района Сергей Краснокутский. На его предприятии постоянно внедряются интенсивные технологии сельхозкультур, новые сорта зерновых и научные разработки. Именно за это Сергей Сергеевич и получил медаль «За труды по сельскому хозяйству».

Жители Орловского района по праву гордятся своим земляком - Сергеем Стрюковым. Тракторист-машинист предприятия «Солнечное» с 40-летним опытом награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Такую же награду вручили и агроному общества с ограниченной ответственностью «Аргамак» Юрию Шевченко из Пролетарского района. Его трудовой вклад в рост урожайности зерновых и риса в хозяйстве трудно переоценить.

А почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» теперь заслуженно носит председатель сельскохозяйственного производственного кооператива племзавода «Подгорное» в Ремонтненском районе Анатолий Лаврентьев.

«Заслуженным работником сельского хозяйства РФ» стал Николай Шарко - главный агроном предприятия «Егорлык-Агро» Егорлыкского района.

Губернатор поздравил лучших работников сельского хозяйства с новой победой и поблагодарил за результативный труд.