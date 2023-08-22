Минобороны России показало, как катер ВСУ юлил ужом под нашим истребителем

Смотришь на эти кадры и думаешь: скольких уже украинских морпехов повидали крабы с острова Змеиный

Минобороны России опубликовало кадры очередного «мясного штурма» ВСУ из серии «слабоумие и отвага». На этот раз действие происходит не на суше, а на море.

Через прицел пилота истребителя Су-30 СМ морской авиации Черноморского флота мы видим, как украинский спецназ летит по глади Черного моря на американском быстроходном военном катере Willard Sea Force. Летит в сторону района, где стоят российские морские платформы, на которых работают газодобывающие установки.

Смотришь на эти кадры и думаешь: скольких уже украинских морпехов повидали крабы с острова Змеиный…а они все...

Вот американский катер со спецназовцами ВСУ начинает извиваться ужом под снарядами 30-мм пушки ГШ-30-1 нашего нового истребителя Су-30 СМ. Экипаж бьет по морской цели трассирующими снарядами. У украинских десантников еще остается шанс остановиться, но они лишь больше маневрируют, разгоняются и…

Летчик отдает летчику-оператору целеуказания: «выше, ле».

После второго захода нашего истребителя катер исчезает с глянцевой поверхности моря. А с ним на дно уходят еще 18-26 украинских десантников.

Операцию по уничтожению американского катера с десантом ВСУ в Минобороны России назвали уникальной. Эксперты говорят, что заметить и перехватить такую небольшую быстроходную цель ночью экипажу Су-30 СМ, который находился на дежурстве в этом районе государственной границы помогло специальное оборудование.

Самолет вовремя перехватил десантный катер ВСУ, который мчался к газодобывающей морской платформе.

Любопытно, что пяток 11-метровых катеров Willard Sea Force входили еще в первый пакет американской «нелетальной» военной помощи украинскому президенту Януковичу общей стоимостью 118 млн долл, объявленной в сентябре 2014 года.

Часть катеров с 2015 года хранилась в порту Одессы, другая на борту украинского фрегата «Гетьман Сагайдачный», который ушел на дно в день начала специальной военной операции. Еще два похожих уничтожили наши операторы дронов на Днепре. Похоже, что последние американские катера ВСУ решили затопить в Черном море.

Напомним, что минувшей ночью экипажем самолета Су-30 СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен первый быстроходный разведывательный катер вооруженных сил Украины, а утром восточнее острова Змеиный - второй.