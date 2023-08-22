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Политика22 августа 2023 14:33

Минобороны России показало, как катер ВСУ юлил ужом под нашим истребителем

Перед неминуемой гибелью украинские десантники пытались выжать максимум из американского катера, но это их не спасло
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Смотришь на эти кадры и думаешь: скольких уже украинских морпехов повидали крабы с острова Змеиный

Смотришь на эти кадры и думаешь: скольких уже украинских морпехов повидали крабы с острова Змеиный

Минобороны России опубликовало кадры очередного «мясного штурма» ВСУ из серии «слабоумие и отвага». На этот раз действие происходит не на суше, а на море.

Через прицел пилота истребителя Су-30 СМ морской авиации Черноморского флота мы видим, как украинский спецназ летит по глади Черного моря на американском быстроходном военном катере Willard Sea Force. Летит в сторону района, где стоят российские морские платформы, на которых работают газодобывающие установки.

Смотришь на эти кадры и думаешь: скольких уже украинских морпехов повидали крабы с острова Змеиный…а они все...

Вот американский катер со спецназовцами ВСУ начинает извиваться ужом под снарядами 30-мм пушки ГШ-30-1 нашего нового истребителя Су-30 СМ. Экипаж бьет по морской цели трассирующими снарядами. У украинских десантников еще остается шанс остановиться, но они лишь больше маневрируют, разгоняются и…

Летчик отдает летчику-оператору целеуказания: «выше, ле».

После второго захода нашего истребителя катер исчезает с глянцевой поверхности моря. А с ним на дно уходят еще 18-26 украинских десантников.

Операцию по уничтожению американского катера с десантом ВСУ в Минобороны России назвали уникальной. Эксперты говорят, что заметить и перехватить такую небольшую быстроходную цель ночью экипажу Су-30 СМ, который находился на дежурстве в этом районе государственной границы помогло специальное оборудование.

Самолет вовремя перехватил десантный катер ВСУ, который мчался к газодобывающей морской платформе.

Любопытно, что пяток 11-метровых катеров Willard Sea Force входили еще в первый пакет американской «нелетальной» военной помощи украинскому президенту Януковичу общей стоимостью 118 млн долл, объявленной в сентябре 2014 года.

Часть катеров с 2015 года хранилась в порту Одессы, другая на борту украинского фрегата «Гетьман Сагайдачный», который ушел на дно в день начала специальной военной операции. Еще два похожих уничтожили наши операторы дронов на Днепре. Похоже, что последние американские катера ВСУ решили затопить в Черном море.

Напомним, что минувшей ночью экипажем самолета Су-30 СМ морской авиации Черноморского флота в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря был уничтожен первый быстроходный разведывательный катер вооруженных сил Украины, а утром восточнее острова Змеиный - второй.

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