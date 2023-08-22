Минобороны России одновременно возводит шесть военных госпиталей

Работы введутся хорошими темпами

Первый из шести возводимых Минобороны военных госпиталей будет сдан уже в ноябре текущего года. Об этом заявил заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который проверил ход выполнения строительных работ в Брянске, Белгороде и Курске.

Во время встречи со строителями Иванов напомнил журналистам, что строительство медучреждений ведется по поручению Президента РФ в целях совершенствования системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил РФ.

Новые лечебные учреждения, помещения которых оснастят лучшими медицинскими аппаратами и техникой, что позволит оказывать специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь военнослужащим, членам семей, военным пенсионерам и гражданскому населению регионов сейчас одновременно возводятся в Дагестане, в Севастополе, Рязани, Белгороде, Брянске и Курске.

В Брянске на площадке строительства нового медицинского комплекса Тимура Иванова встретил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Он заявил, что работы введутся хорошими темпами, что к зиме все будет готово со стороны подрядчика и города.

- По готовности систем подадим воду, газ и электроэнергию, - пояснил губернатор.

В завершение работы замглавы российского военного ведомства провел совещание с участием начальника Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрия Тришкина, представителей проектных и строительных организаций Минобороны России в ходе которого были поставлены задачи по дальнейшему наращиванию темпов строительства.