В Пакистане пытаются спасти детей, застрявших на высоте в вагоне канатной дороги

Люди находятся на опасной высоте вот уже несколько часов

В гондоле канатной дороге, соединяющей берега глубокого ущелья в пакистанском Баттаграме, вот уже несколько часов находятся восемь человек – шестеро детей и двое взрослых. Один из металлических канатов лопнул, и гондола застряла над пропастью, на высоте 274 метра. Об этом сообщает Aljazeera.

По этой дороге ежедневно в школу направляются дети, проживающие в одном из местных селений. Вот и сегодня они сели в кабинку, но посередине пути она застряла.

Люди находятся на опасной высоте вот уже несколько часов, известно, что один ребенок потерял сознание из-за жары и страха. «Ради бога, помогите нам!», - написал смс-сообщение своим родителям другой мальчик.

Болтающуюся гондолу пытались подцепить спасатели, прибывшие к месту аварии на вертолетах. Но безуспешно: операции мешает сильный, порывистый ветер.

Летчики не оставляли попыток спасти людей, раз за разом приближаясь к гондоле на вертолете и стараясь при этом не задеть ее лопастями винтов крылатой машины, но, в результате, от использования вертолетов было решено отказаться.

Спустя шесть часов с момента аварии на помощь решено призвать спецназовцев. Детали этой фазы спасательной операции пакистанские власти пока не разглашают, но один из представителей силовых структур на условиях анонимности сообщил журналистам, что «в чрезвычайно опасной и рискованной миссии будут задействованы бойцы спецслужб, имеющие навыки проведения авиадесантных операций». Пока что им удалось достать с высоты двух подростков.

И.о. премьер-министра Пакистана Анвар-уль-Хак Какар извещен о произошедшем. Он дал властям указание провести проверки безопасности подъемников и канатных дорог по всей стране на предмет их соответствия нормам безопасности.