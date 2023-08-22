Запретить и наказывать: 63% россиян считают необходимым ограничить диггерство Фото: Shutterstock

22 августа 2023 года в Москве были обнаружены тела всех людей, которые отправились на частную экскурсию в коллекторы реки Неглинки. В момент, когда восемь диггеров находились под землёй, столицу затопил мощный ливень, переполнивший тоннели и унёсший группу. Все погибли. Какие выводы стоит сделать из этого трагичного события - мы спросили у подписчиков сайта и соцсетей KP.RU.

На вопрос о том, что делать с опасными диггерскими экскурсиями, 63% опрошенных заявили, что следовало бы ужесточить законодательство, и полностью запретить такие рискованные развлечения, жестоко наказывая нарушителей.

«Надо запретить детям и подросткам туда лазить. А взрослый человек за себя сам отвечает», - написал один из пользователей.

Запретить и наказывать: 63% россиян считают необходимым ограничить диггерство Фото: Дмитрий ОРЛОВ

25% респондентов наоборот, высказались за легализацию диггерства, с выдачей лицензий исследователям подземных тоннелей и регулярными проверками экспертами надзорных ведомств. Только 12% опрошенных выразили мнение о том, что диггеры сами ответственны за свою жизнь, и ничего менять из-за случившегося не нужно.

«Нравится - пусть лазят по своим подземельям, их проблемы», - отметил другой подписчик.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8158 человек.