Школьники хотят быть лириками, а стране нужны физики для новой индустриализации

За последние шесть лет число выпускников, желающих сдать ЕГЭ по физике, сократилось на 48%, профильный ЕГЭ по математике – на 33% Фото: Алексей БУЛАТОВ

С этими спорами между физиками и лириками все не слава богу. На новом историческом витке государство объявило о планах новой индустриализации. Чтобы решить проблему квалифицированных кадров для промышленности, Минобрнауки уже три года подряд увеличивает число бюджетных мест в вузах на инженерные и технические специальности. Но вот проблема: экономика остро нуждается в физиках, а школьники хотят быть лириками. За последние шесть лет число выпускников, желающих сдать ЕГЭ по физике, сократилось на 48%, профильный ЕГЭ по математике – на 33%. Без этих экзаменов на технические специальности поступить невозможно, следовательно, число потенциальных претендентов на получение инженерного образования с каждым годом становится все меньше.

В прошлом году многие вузы в рамках основной приемной кампании не смогли набрать необходимое количество абитуриентов и были вынуждены объявлять дополнительный набор. В этом году тоже назревала интрига: смогут ли университеты убедить абитуриентов занят увеличившееся число бюджетные места, в условиях, когда ряды “физиков” в очередной раз поредели? А математику сдали хуже, чем прошлом году (55,62 баллов против 56,86).

До официального окончания приемной кампании осталась еще неделя - прием документов должен быть завершен 29 августа. Но, судя по первым итогам, вузы со свой задачей справились. Недавно ведущие технические вузы - МАИ, МГТУ имени Баумана, “Вышка” на пресс-конференции в ТАСС поделились предварительными результатами своей приемной кампании.

- Интерес к инженерно-техническим специальностям растет, - констатировал ректор МАИ Михаил Погосян. - В этом году году мы получили 17 тысяч заявлений от абитуриентов - на 5 тысяч больше, чем в прошлом. Более 40 процентов абитуриентов приняты на инженерные направления подготовки по аэрокосмической технике. Большую заинтересованность в подготовке кадров проявили Ростех и Роскосмос: в этом году на целевое обучение зачислено 520 студентов, значительно больше, чем в прошлом году.

Прояснилась судьба, как минимум, 4 из 17 выпускников, которые все три ЕГЭ в 2023 году сдали на 100 баллов. Один 100-балльник нашелся в “Бауманке”, а следы еще троих привели в “Вышку”. Кроме того, в Высшую школу экономики подали документы еще и 58 двухсотбалльников, ребята которые набрали максимальные баллы за два госэкзамена.

- У нас в “Вышке” большое инженерное подразделение и сильная цифровая школа, - с гордостью отметил ректор ВШЭ Никита Анисимов. - Нас радует, что мы получили статус университета первого выбора среди финалистов Всероссийской олимпиады школьников - в этом году на первый курс зачислены 398 таких умников и умниц. Это на 49 больше, чем год назад.

Самые большой конкурс и самые высокие проходные баллы в Вышке наблюдались как раз на двух технических направлениях подготовки: “программная инженерия” - проходной балл 305 из 300 возможных (дополнительные баллы ЕГЭ можно получить за золотую медаль, спортивные достижения, волонтерство и тд - поэтому в сумме может получиться больше 300 - Ред). Совсем немного этому показателю уступила специальность “прикладной анализ данных и искусственный интеллект” - 304 балла из 300.

Еще один тренд этого года - успех программ онлайн-обучения, число заявок здесь превысило показатели прошлого года в полтора раза. Самые популярные в Вышке программы: “мастер дата-сайнс”, “машинное обучение и высоконагруженные системы”, “управление цифровым продуктом”. За счет таких форм обучения ВШЭ удалось привлечь студентов из Китая, Казахстана, мексики, Перу и даже Гаити. А всего в университет было зачислено 1700 иностранных студентов - это примерно 10 процентов от общего набора. А значит, слухи о том, что российское высшее образование перестало интересовать иностранцев, оказались сильно преувеличенными.

Ректор “Бауманки” Михаил Гордин отметил, что в этом году целевой прием увеличился на 20 процентов - это признак того, что промышленные предприятия готовы сами вкладываться, чтобы утолить кадровый голод. Больше всего стране нужны специалисты в области информационных технологий и машиностроении - почти половина студентов поступили на два эти направления (по 24 процента на каждое). Чуть меньше - 22 процента бюджетных мест зарезервировано для экспертов в области радиоэлектроники, лазерной и биомедицинской техники.

Так что физики, похоже, нашли место под солнцем. Надеемся, что и лирики не пропадут.