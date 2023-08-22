"Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира": Владимир Путин рассказал о ситуации в стране

Почти 40 минут президент говорил о нынешнем состоянии экономики Фото: REUTERS

Во вторник Владимир Путин перед видеовыступлением на саммите БРИКС провел заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Почти 40 минут президент говорил о нынешнем состоянии экономики. Он объяснил, что нацпроекты рассчитаны до 2030 года и периодически требуется проводить «сверку часов» - где надо подкинуть дополнительное финансирование для соблюдения сроков.

- Бизнесу важно знать, какие задачи государство будет решать завтра, насколько устойчивым будет заказ, - добавил глава страны.

Ну а дальше пошло перечисление достигнутых показателей и прочих цифр:

ТОП 5 ЭКОНОМИК МИРА

- По итогам 2022 года Россия вошла в 5 крупнейших экономик мира. Россия обогнала ФРГ по паритету покупательской способности, - заявил Путин.

Грубо говоря, сравнивается количество товаров, которое можно купить в стране на все заработанные деньги. Но если мерять по номинальному ВВП (то есть, прямо по количеству заработанных долларов), то Россия даже не в десятке. Просто какие-то вещи у нас дешевле, чем в Германии, поэтому на один заработанный доллар у нас можно купить больше.

ТОРГОВЛЯ В РУБЛЯХ

- Текущая бюджетная ситуация в целом устойчивая. Во 2 квартале дефицит сократился в 8 раз по сравнению с 1 кварталом. В июле-сентябре бюджет сверстан с профицитом. В международной торговле все больше расчетов приходится на рубли или валюты дружественных стран. Доля рубля выросла втрое - с 12 до 42%. А с валютами дружественных стран – до 70%, - перечислил глава страны.

НАРОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Президент для финансирования крупных проектов предложил привлекать инвестиции от простых людей. Называться это будет «добровольными долгосрочными сбережениями граждан».

- Для каждого участника программы 2,8 млн. рублей будут застрахованы государством. При пополнении до 400 тысяч рублей (в год – Ред.) – налоговый вычет, - заявил российский лидер.

Речь о государственной альтернативе инвестиций в фондовый рынок. Доход с вложений никто не гарантирует, но можно получить 13% налогового вычеты с ежегодного взноса. Особенность в том, что вернуть инвестиции в отличие от денег на депозите быстро нельзя. Средства вносятся на долгий срок.

МРОТ И ИНФЛЯЦИЯ

- В 2022 году реальные доходы снизились на 1%. Но за первое полугодие 2023-го они выросли на 4,7%, - заявил президент, оговорившись, что это средние данные по экономике.

Дальше Владимир Владимирович сообщил, что с 1 января 2024 года МРОТ будет повышен на 18,5%.

- Это выше и темпов инфляции, и роста зарплат, - подчеркнул он.

Президент пообещал, что повышение минимальной зарплаты коснется 4,8 млн. работников. При этом, государство и дальше будет индексировать оклады трудящихся.

- Инфляционные риски растут. Задача сдержать рост цен выходит на первый план, - подчеркнул глава страны.

Путин отметил, что у правительства и ЦБ есть методы по стабилизации рубля.

ДЕМОГРАФИЯ

- Ситуация с рождаемостью сложная, - признал Путин. - В целом тенденция желает быть лучше. Пока в России рождаемость меньше, чем год назад.

По данным Росстата, в первом полугодии рождаемость снизилась на 3%. Российский лидер напомнил, что для поддержки молодых родителей пособия на детей продлили до 1,5 лет.