Диана Гурцкая о смерти Тото Кутуньо: Работа с ним была большой школой для меня

Тото Кутуньо скончался в Милане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Милане скончался легендарный итальянский певец Тото Кутуньо. Артисту было 80 лет, последние годы своей жизни он боролся с раком. Тото запомнился нашим фанатам не только совместными выступлениями с Андриано Челентано, но и большой любовью к России. Певец часто давала концерты в Москве, пел в дуэте со звездами российской эстрады и признавался, что без ума от русских женщин. Одной из таких для него была певица Диана Гурцкая.

После смерти супруга Диана Гурцкая перестала появляться на публике и почти не дает комментариев. Но KP.RU удалось узнать, какие впечатления оставил Тото Кутуньо в ее памяти.

- Жаль, когда уходят такие люди. Тото Кутуньо был и останется для меня легендой, - призналась KP.RU Диана Гурцкая. - Всегда восхищалась его мастерством, умением тонко чувствовать зрителя. Я имела честь выступать с ним на одной сцене. И для меня работа с ним - большая школа, невероятный опыт. Это невосполнимая утрата для мира музыки. Это удивительнейший человек, это гения, это легенда.

Диана Гурцкая назвала хорошей школой работу с Тото Кутуньо Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Диана Гурцкая и Тото Кутуньо исполняли вместе песню Solo Noi (Только мы).

Ранее СМИ сообщали, что Диана Гурцкая находится в тяжелом состоянии. Однако в разговоре с KP.RU у певицы был бодрый голос. Она призналась, что сейчас занимается своими делами.

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