Отказ от доллара и вред западных санкций: о чем сообщил Владимир Путин участникам форума БРИКС

Владимир Владимирович не сказал ничего, чего он не говорил раньше Фото: EAST NEWS

Владимир Путин не полетел в ЮАР на деловой форум БРИКС. Вместо президента делегацию нашей страны возглавил глава МИД Сергей Лавров. Но российский лидер все же смог обратиться к участникам – просто не лично, а по трансляции.

Во время открытых речей на крупных международных форумах с участием первых лиц редко делаются радикальные заявления. Все всё понимают, и осложнять дипломатические отношения другим никто не хочет. Поэтому Владимир Владимирович не сказал ничего, чего он не говорил раньше.

- В центре внимания форума находятся такие актуальные задачи, как обеспечение постпандемийного восстановления экономик государств БРИКС, повышение благосостояния граждан, модернизация промышленности и выстраивание эффективных транспортно-логистических цепочек, стимулирование справедливого трансфера технологий, - перечислил российский лидер.

Путин отметил, что сейчас сложные времена у фондовых рынков, энергетики и продовольствия. А причина в том, что Запад, борясь с коронавирусом, напечатал слишком много денег.

- Серьёзное негативное влияние на международную экономическую ситуацию оказывает и нелегитимная санкционная практика, незаконная заморозка активов суверенных государств, а по сути – попрание всех базовых норм и правил свободной торговли и экономической жизни, которые ещё не так давно казались незыблемыми, - подчеркнул Владимир Владимирович.

Президент сообщил, что экономики стран БРИКС по паритету покупательской способности больше всех экономик стран «большой семерки».

Российский лидер из трендов последнего времени отметил постепенный отказ от доллара в торговле между странами БРИКС, рост нашего зернового экспорта и несправедливость бывшей украинской зерновой сделки (от которой мы и отказались).

Глава страны не упомянул возможное расширение объединения. А это чуть ли не главная интрига нынешнего форума. Китай не прочь увеличить количество участников и добавить политическую составляющую. Индия категорически против - в Дели уверены, что БРИКС должен оставаться чисто экономической историей стран-гигантов.