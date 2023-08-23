Золото в швах и «камушки» в желудке: Куда контрабандисты прячут ценности после провала гипса из «Бриллиантовой руки»

Гражданин Индии в 2021-м прилетел в Шереметьево с незаконным грузом на 80 миллионов рублей. Фото: Федеральная Таможенная Служба

На днях таможенники задержали в аэропорту Внуково пассажира, который пытался «незаметно» вывезти в Турцию почти 2 килограмма золота. И не в слитках. И как бы «почти» не пряча.

Такой цепи наверняка обзавидовалась бы вся братва 1990-х. Фото: ФТС России

Толстенная цепь, которой наверняка обзавидовалась бы вся братва 1990-х, висела у 32-летнего гражданина Армении на шее. Внимание мужчина привлек, потому что был одет явно не по погоде - в те дни стояла жара, а он в теплой кофте и будто небрежно так накинул поверх «троса» шарфик. Когда спросили про цепочку, заявил, что эта штука хоть и тяжелая, но всего лишь дешевая бижутерия. Правда, экспертиза установила, что цепь сделана из золота 999 пробы. Таким образом, ушлый товарищ пытался протащить через границу украшение стоимостью 9 млн рублей. А это - уголовное дело по статье «Контрабанда» и перспективы сесть на срок до 7 лет.

Золотая цепь, которую гражданин Армении пытался вывезти на собственной шее через аэропорт Внуково, весила без малого 2 кило! Фото: ФТС России

Правда, нынешнее украшение - вовсе не рекордсмен по весу. В ноябре 2022-го из Екатеринбурга в ОАЭ собирался улететь мужчина, у которого на шее красовалась золотая цепь весом в 4 (!) кг.

Ну и как тут не вспомнить «Бриллиантовую руку». Фильм на века про контрабандистов, Семен Семеныча Горбункова и спрятанные в гипсе «золото-брильянты». Насколько изменились методы граждан, которые пытаются незаконно протащить ценности через границу, и как в свое время фильм с Юрием Никулиным и Андреем Мироновым повлиял на «индустрию» контрабанды, - об этом мы поговорили с первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андреем Ляшкевичем.

После «Бриллиантовой руки», которую по несколько раз посмотрела вся страна, контрабандисты больше не смогли возить ценности в гипсе - их начали поголовно проверять! Фото: Кадр из фильма

ТАЙНА КРЕСТИКА НА ЧЕМОДАНЕ

- Андрей Вячеславович, лет десять назад я сломал за границей руку и прилетел в Шереметьево в гипсе. Ждал, конечно, помня историю «Бриллиантовой руки», что на таможне с меня начнут снимать гипс и проверять. Но я спокойно прошел всюду. Неужели меня незаметно просканировали?

- Во-первых, в аэропортах действительно помимо той аппаратуры досмотра, которые вы видите, есть и те, что обычному пассажиру не заметны. Людей, которые вызывают определенные вопросы, в потоке вычисляют, будьте уверены. Во-вторых, с каждым годом эта система становится все более совершенной.

Мы поговорили с первым заместителем начальника Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России Андреем Ляшкевичем Фото: Личный архив

- А если сравнивать с досмотром в конце 1960-х, когда снималась «Бриллиантовая рука»?

- Тогда техническая база была слабее нынешней. Но и поток людей через границу - на порядки меньше. Первые рентгеновские аппараты, которые сканируют пассажиров и содержимое багажа, появились в аэропортах СССР в 1978 году. А до этого уже много десятилетий существовали ручные и рамочные металлодетекторы. Герой Никулина, как вы помните, прибыл в СССР водой, на теплоходе «Михаил Светлов». Есть один момент, который за полвека не изменился. Таможенный досмотр осуществляет инспектор таможни. И тогда, и сейчас досмотр проводится выборочно. Собственно, это показано в фильме, когда таможенник ставит на чемодане Горбункова крестик, Семен Семеныч стирает его и проходит мимо сотрудника второй раз. На самом деле гражданина «с крестиком» вполне могли досматривать выборочно как минимум с применением металлодетекторов.

- Так контрабандисты тогда действительно использовали гипс для провоза ценностей?

- Использовали. Но дело вот в чем. Любой зафиксированный новый способ контрабанды, способ сокрытия ценностей, обязательно доводится до сотрудников таможни. То есть, если появился прецедент, дальше на таких пассажиров все будут обращать удвоенное внимание. Так что фильм привлек внимание к такому способу и сделал его для контрабандистов максимально рискованным. Сразу же проверят!

ДЛЯ СЕБЯ И НА ПРОДАЖУ

Впрочем, специалисты отмечают, что сегодня в гипсе драгметаллы и ценности все равно не спрячешь. Рентген-лучи просвечивают даже плотный гипс. Такие снимки ведь даже в больницах делают, рассматривая кости пациентов через гипс!

- Значит, контрабандисты постоянно ищут все новые, незасвеченные способы провоза ценностей на себе и в багаже? Где чаще всего прячут?

Россиянка пыталась провезти драгоценности, спрятав под носком на щиколотке. Фото: Федеральная Таможенная Служба

- Находят самые разные способы сокрытия. Прячут в одежде - например, в потайных карманах, швах, складках одежды, в обуви. На теле, в том числе выдавая контрабанду за свои личные украшения.

Кстати, в марте 2023-го прилетевшая из Эмиратов в Домодедово женщина спрятала под носком на щиколотке браслет и колье, сделанные из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, оникса и перламутра. Но их все равно нашли!

Еще одно изъятие у пассажира, который пытался спрятать незадекларированные ценности в багаже. Фото: Федеральная Таможенная Служба

- Бывали попытки ввоза дорогих ювелирных изделий и драгоценных камней стоимостью более полумиллиона долларов под видом дешевой бижутерии, изготовленной из недрагоценных металлов и пластмассы, - продолжает Андрей Ляшкевич. - И даже внутриполостной способ провоза контрабанды фиксировался. В 2017 году сотрудники Домодедовской таможни у гражданина… точнее, в гражданине Израиля обнаружены сокрытые от таможенного контроля 17 бриллиантов стоимостью 14 млн рублей. Для этого даже пришлось привлекать медицинского работника.

- Если несут в багаже, куда прячут?

- Для этого используется двойное дно, технологические полости сумок и чемоданов.

- Если в среднем говорить о выявленных случаях. Кто попадается чаще? Пассажиры, которые везут для себя, но не хотят платить пошлину (см. «Важно!»), или те, кто тащит ценности через границу для перепродажи?

- Как правило, задержанные рассказывают, что ввоз был осуществлен для личного пользования. Но в результате проверки зачастую устанавливается, что человек сам является продавцом ювелирных изделий или руководит фирмой, которая торгует ювелирными изделиями. Но факты незаконного ввоза без декларирования товаров стоимостью более 10 тыс. евро для личного пользования тоже есть. Пресекаем. А дальше уже решается вопрос, в зависимости от тяжести, - административная ответственность будет или уголовная.

Важно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КСТАТИ

Самые громкие разоблачения последних лет

Январь 2023 года. Шереметьево. Прилетевший из Стамбула россиянин пытался провезти пять элитных часов (марки «Richard Mille», «Vacheron Constantin», «Greubel Forsey», «F.P. Journe») стоимостью 127,75 млн рублей. В данном случае мужчине грозит по статье «Контрабанда» лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Ноябрь 2021 года. Ленинградская область. Россиянин пытался незаконно провезти с территории Эстонии 2078 единиц различных ювелирных украшений общим весом 8,3 кг. Их стоимость оценили в 53 млн рублей. Статья «Уклонение от уплаты таможенных платежей» (от 7 до 12 лет).

Август 2021 года. Шереметьево. Прилетевший из Дели гражданин Индии прятал в багаже 8 776 ювелирных изделий, а также камни весом 8,46 кг. Рыночная цена этого добра - более 80 млн рублей. Статья та же - «Уклонение…»

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Зачем тащить драгоценности из Турции в СССР?

Многим зрителям сюжет «Бриллиантовой руки» казался надуманным. Ну зачем, скажите на милость, турецкие жулики будут переправлять в Союз золото? А на самом деле тут чистый экономический расчет. Дело в том, что в 1964 году в Таможенном кодексе СССР прописали, что беспошлинно в страну можно ввезти только предметы «в пределах личной потребности». (Фильм снимали в 1968-м). Батарея «брюлликов», конечно, на личную потребность советского человека никак не тянула. Поэтому чтобы попытаться ввезти, их нужно было спрятать.

- В 1960-х годах после денежной реформы цена за один грамм золота в СССР резко выросла, а покупательная способность рубля упала, - объясняет Андрей Ляшкевич. - В Западной Европе в те времена 1 грамм золота высшей пробы стоил 1-1,3 доллара (менее 8 советских рублей по тогдашнему курсу), а в СССР - более 85 рублей. Поэтому контрабандистам стало выгодно ввозить золото в страну и продавать его на черном внутреннем рынке - даже продавая его дешевле рыночной советской цены. Так как за операции с валютой в СССР в те годы ввели смертную казнь, золото стало основным средством сбережения для так называемых «теневиков» (граждан, имеющих большие неофициальные доходы, - Авт.). Также золото продавали подпольным ювелирам, стоматологам, женам чиновникам, артистам. На полученные деньги покупалась валюта, затем снова - драгметаллы. Схема была рискованной, но приносила сумасшедшую прибыль.