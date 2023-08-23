Рупор уставших от борьбы за права меньшинств: в президенты США рвется политик-консерватор индийского происхождения

Вивек Рамасвами может стать первым президентом США азиатского происхождения и первым главой Белого дома, исповедующим индуизм. К слову, его жена Апурва Рамасвами (на фото слева) тоже родилась в индийской семье. Фото: Michael M. Santiago/Getty Images

Имя Вивека Рамасвами было почти неизвестно даже в США до того, как он объявил о своем участии в гонке за пост президента страны. Но когда стало ясно, что и Байден, и Трамп могут лишиться шанса на второй срок в Белом доме из-за череды скандалов и уголовных преследований, шанс появился у темных лошадок. Последние рейтинги кандидатов показали серьезный взлет популярности как раз Рамасвами - многие видят в нем свежую кровь, которой так не хватает в застоявшейся американской политике.

Его ошибочно называют иммигрантом из Индии. Правильнее сказать, что у 38-летнего Вивека Рамасвами индийское происхождение. В Америку из индийского штата Керала иммигрировали его родители, а Вивек родился уже в Штатах. Иначе он не смог бы быть ни кандидатом, ни президентом США, поскольку согласно конституции главой США может быть только уроженец этого государства.

В 2014 году Рамасвами основал фармацевтическую компанию, пообещавшую найти революционный способ спасения от болезни Альцгеймера. Но испытания препарата провалились, и из мира большой фармы Вивек ушел в мир больших финансов, возглавив инвестиционный фонд, который сейчас управляет активами на полмиллиарда долларов. Клиентам понравилась стратегия фонда, отказывающегося вопреки прогрессивной повестке тратить деньги на экологические и социальные проекты.

Сегодня Вивек Рамасвами - рупор той части американцев, которая устала от борьбы за права разного рода меньшинств и горлопанов. Главный пункт его политической платформы - отказ от поддержки движений, которые на первое место выдвигают вопросы расы, пола и сексуальной ориентации человека. Тот факт, что Рамасвами сам не является представителем белого большинства, позволяет ему говорить на эти деликатные темы с гораздо большей откровенностью, чем могут позволить себе его конкуренты. В своей предвыборной программе, например, он утверждает, что существует только два пола (и никак не больше), а ненависть темнокожего населения к белым - такой же расизм.

Также он критикует либеральные СМИ и попытки навязать детям в школах сексуальное образование.

При этом Рамасвами - консервативный республиканец. Его программа не сильно отличается от традиционного набора предложений кандидатов в президенты США от любой партии: меньше налогов, больше внимания социально незащищенным слоям населения, сильная армия и лидерство Вашингтона в мировом масштабе.

- Америка находится в центре кризиса национальной идентичности, когда традиционные идеалы веры, патриотизма, трудолюбия и семейных ценностей исчезли только для того, чтобы быть замененными новыми светскими религиями, такими как трансгендеризм, шовинизм, глобализм, наркомания и климатическая повестка, - добавил он, впервые опубликовав эти тезисы, попутно признав, что из-за своего консерватизма потерял несколько близких друзей. Заодно с Рамасвами отказались общаться парочка близких родственников.

Его позиция в отношении России предельно ясна: в беседе с Такером Карлсоном Рамасвами заявил, что гипотетический конфликт США с Россией или Китаем способен уничтожить Америку. По способу разрешения украинского конфликта молодой кандидат-республиканец высказался еще более определенно. «Нужно убедить Киев отказаться от части Донбасса в пользу России и не допустить вступления Украины в НАТО», - предложил он.

И вот теперь политологи, ранее даже и не бравшие в расчет Рамасвами, дружно предлагают рассматривать его как одного из основных кандидатов в президенты от Республиканской партии США. «Многочисленные уголовные обвинения, предъявленные Трампу, скорее всего, выведут его из борьбы. Губернатор Флориды Рон Десантис так и не справился с привлечением доноров, а финансовая составляющая для кандидата - одна из самых важных. Бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли поддерживают слишком мало избирателей. Так что Рамасвами - не просто запасной козырь республиканцев, а один из фаворитов президентской кампании-2024», - такую утечку из штаба Республиканской партии опубликовали накануне американские СМИ.

Добавим, что если все-таки случится сенсация и Рамасвами победит, то он станет уже вторым человеком индийского происхождения во главе англосаксонского государства. Ведь премьер-министром Британии сейчас является индус Риши Сунак.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Трамп сдается в тюрьму, но не сдается как политик

Дональда Трампа уже приводили в участок по предыдущим уголовным делам (на фото в Нью-Йорке, апрель 2023 года). Однако обращались с ним уважительно, наручников не надевали. Фото: Angus Mordant/Bloomberg/Getty Images

В четверг, 24 августа, Дональд Трамп, который с большим отрывом сейчас лидирует в рейтинге кандидатов от Республиканской партии, должен явиться в тюрьму штата Джорджия и сдаться властям. Против Трампа выдвинуты уголовные обвинения в попытке повлиять на результаты президентских выборов 2020 года в этом штате. Это уголовное дело стало уже четвертым в отношении Трампа за этот год. Ранее на него были заведены дела за финансовые махинации в ходе предвыборной кампании 2016 года, за нарушение обращения с секретными документами и заговор против США. В последнем случае имеется в виду возможное участие Трампа в штурме Капитолия в январе 2021 года.

Трамп отрицает все обвинения, однако соблюдает все положенные при расследовании юридические формальности. В частности, он вовремя является в исправительные учреждения и сдает отпечатки пальцев.

Его «сдача» в тюрьму не означает, что харизматичный экс-президент действительно окажется сразу за решеткой. Скорее всего, как и в прошлый раз, зачитав ему выдвинутые обвинения, Трампа отпустят под подписку. Он сможет продолжать вести свою предвыборную кампанию. Более того, теоретически, даже если Трампа посадят, он останется в президентской гонке и может даже ее выиграть. Американские законы позволяют президенту управлять страной даже из тюремной камеры. Один похожий прецедент был в истории. В 1920 году Юджин Дебс баллотировался в президенты США, будучи осужденным за шпионаж. Правда, он тогда набрал всего 3% голосов.

А вот бывших президентов в США еще никогда не приговаривали к тюремному сроку. И здесь Трамп рискует стать первопроходцем. В США на бывших глав государств не распространяется юридическая неприкосновенность. Такой привилегией они обладают только на время своих полномочий на посту № 1.