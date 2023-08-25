Хотел обмануть время и умер: Российская элита омолаживается смертельно опасными методами

Столичные клиники предлагают пациентам подышать смесью кислорода и ксенона, чтобы оздоровить организм. Фото: Shutterstock

В июле в Москве скончался Антон Черепенников, глава одной из крупнейших в России технологических компаний «ИКС Холдинг».

«Антон - суперэнергичный, сверхамбициозный, нереально смелый предприниматель, который смог собрать вокруг себя уникальную команду инженеров и разработчиков, - откликнулся на его смерть министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. - Антон создавал спутники для низкой орбиты, разрабатывал базовые станции, строил уникальное по масштабам производство российских серверов, систем хранения данных и планшетов».

Топ-менеджер Антон Черепенников - в 40. Фото: Евгений РАЗУМНЫЙ/ТАСС

Черепенникову было всего 40. Официальная причина смерти - остановка сердца. Однако умер он, как сообщила «Российская газета», во время сеанса модной среди нашей бизнес-элиты и звезд шоу-бизнеса ксенонотерапии. Бизнесмен хотел укрепить здоровье, омолодиться и... погиб в расцвете лет.

За год до этой трагедии, в июле 2022-го, скончался 45-летний директор оборонного завода Дмитрий Коноплев. По информации Telegram-канала Mash, Коноплев умер в частной медицинской клинике в Москве. Тоже вдыхал модную смесь кислорода с ксеноном. И тоже остановилось сердце.

Директор оборонного завода Дмитрий Коноплев умер в 45 лет. Фото: Алексей ФОКИН/«Центр 71»

«Мы общались буквально за два часа до трагедии, - рассказал на его похоронах замминистра обороны РФ Алексей Криворучко. - Обсуждали планы будущей работы, и Дмитрий Владимирович, как всегда, был на высоте». Зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров передал на панихиде родным Коноплева орден Александра Невского, награду Президента России за заслуги в укреплении обороноспособности страны.

В марте умерла 22-летняя москвичка Анна Коляда, блогер, коуч по омоложению. Вместе с 33-летним приятелем, известным столичным бизнесменом, она принимала «капельницы молодости». Бизнесмена в реанимации откачали...

Блогер Анна Коляда скончалась после «капельницы молодости». Ей было всего 22 года. Фото: СОЦСЕТИ

«Перезапуск жизни»

- Если вы думаете, что «молодильные» манипуляции со своим здоровьем, заканчивающиеся трагедией, - новое явление, то ошибаетесь, - говорит врач-гериатр и геронтолог Валерий Новоселов. - Помните Артема Тарасова?

- Ну, как же! Первый легальный советский миллионер! Получил в 1989 году в своем кооперативе зарплату за месяц 3 млн рублей. Чем вызвал шок и ненависть в народе к кооператорам. Был депутатом Госдумы, даже выдвигался кандидатом в Президенты России. Потом бежал от уголовных дел в Англию...

- Вернувшись в Россию, Тарасов создал Институт инноваций и занялся радикальным омоложением. Финансировал исследователей, которые «открыли» чудо-метод. Дескать, если дать сигнал мозгу, что жизнь остановлена, а потом вновь мозг включить, то человек «откатывается» на несколько лет назад и снова начинает жить более молодым. Уверял с телеэкрана, что сам за полгода четырежды «отключал» свою жизнь и помолодел на 14 лет. По паспорту - 62 года, а биологический возраст, согласно медицинским анализам, 48 лет. Демонстрировал круглый приборчик для «перезапуска» жизни, над которым надо держать ладонь 6 минут трижды в день. Собирался с его помощью прожить 200 - 250 лет! И умер в 2017 году. Официально - от атеросклеротического кардиосклероза. Ему было 67.

- Эксперименты с «перезапуском» могли сократить его жизнь?

- Не только могли, но и сократили. Вероятно, эти жулики выкачали из бизнесмена немало денег. А сам Тарасов, уверовав в откровенную ахинею, запустил свои проблемы с сердечно-сосудистой системой. Но... Тарасов пропагандировал этот бред по ТВ неспроста. Он планировал открыть первую в мире клинику по радикальному продлению жизни богатых и зарабатывать миллиарды.

- Богачи наверняка бы в очереди стояли к Тарасову!

- На Западе мощный резонанс вызвала смерть руководителя американской биотехнологической компании Ascendance Biomedical Аарона Трейвика, известного биохакера, активиста движения за радикальное продление жизни. В феврале 2018 года он прилюдно, на сцене, снял брюки и вколол в бедро какой-то «инновационный» препарат, разработанный его фирмой. Не прошедший официальную регистрацию, как положено в США. В апреле его тело обнаружили в камере сенсорной депривации, которую используют для медитаций. Аарону было всего 28 лет. Биохакеры («взломщики» собственного организма ради продления жизни) нередко экспериментируют с препаратами, не прошедшими клинические испытания. Но это отдельная тема.

«Капельницы красоты» довели до морга

- Вернемся к российским трагедиям этого года.

- 25 марта в Москве умерла 22-летняя студентка Сеченовского медуниверситета. Причина смерти - септический шок от парентерального введения японского лекарственного препарата на основе лиофилизата человеческой плаценты. Он официально зарегистрирован, но имеет очень ограниченные показания. Хронический рецидивирующий герпес, атопический дерматит, стеатогепатиты. Но в нашей стране препарат широко используется для процедур омоложения. Так называемые «капельницы молодости».

- Анна была популярным бьюти-блогером, коучем по системному оздоровлению. Рекламировала в соцсетях всякие молодильные процедуры. Полагаю, ее смерть прошла бы незамеченной, если бы вместе с ней в реанимацию не попал возлюбленный, известный столичный бизнесмен. Которого она соблазнила испытать вместе «капельницы молодости». Бизнесмена врачи спасли. Из-за него история и получила такой резонанс. А сколько реально это снадобье могло свести в могилу желающих омолодиться - неизвестно.

- Я решил разобраться с научной основой «молодильного» применения этого японского препарата в России. Обратился к базе pubmed (международная поисковая система по биомедицинским исследованиям). Поиск дал 24 статьи. Семь статей - про крыс, пять - про послеродовые кровотечения, по одной - про хорька, мышь, собаку и т. д. И ни одной, подчеркиваю, ни одной научной статьи в мире по теме экспериментальной геронтологии!

Здесь вопрос к регулятору обращения лекарств в нашей стране. Почему рецептурный, подчеркиваю, препарат имеет одни показания, но в коммерческой медицине применяется совсем по другим?!

Газ-убийца

- На днях я зашел на сайт частной клиники, в которой, по сообщениям СМИ, принимал процедуры Коноплев. Она по-прежнему лечит газом. Обещает «восстановление и омоложение организма, устранение хронической усталости, повышение работоспособности», а также нормализацию сна. Подобные услуги предлагают в Москве еще более десятка частных клиник. Уверяют, что терапия ксеноном абсолютно безопасна, «ксенон - экологически чистый газ, нетоксичен и безвреден».

- Ксенонотерапия запатентована в конце прошлого века анестезиологом Николаем Буровым в качестве вида наркоза: ингаляция смесью кислорода и ксенона обеспечивает длительный, глубокий сон, полное обезболивание и быстро и легко выводится из организма. Но и тут врачи частных клиник сделали на ксеноне опасный бизнес.

- Один сеанс стоит 25 - 65 тысяч рублей. Реклама клиник рекомендует провести 5 - 10 сеансов. Для сравнения: 5 ампул японского препарата для одной «капельницы молодости» стоят в аптеках 8 - 10 тысяч рублей.

- Фактически это сверхприбыль на давней мечте людей быть как можно дольше молодыми и здоровыми. Но научных доказательств, что ксенон борется со старением, нет - ни статей, ни клинических испытаний. Есть лишь обещания «восстановления и омоложения организма». Не советую использовать этот метод, ведь в эволюции человек никогда не сталкивался с избытком инертных газов типа ксенона. Значит, нет и механизма адаптации.

Вероятная причина смерти упомянутых мужчин - тканевая гипоксия, которая возникает на фоне вытеснения молекул дыхательной смеси инертными газами. Для здоровых, может, это и не так опасно. Но, вероятно, у этих бизнесменов были сердечно-сосудистые заболевания, и такое воздействие убило их. Ведь у ксенонотерапии есть масса серьезных противопоказаний, о которых реклама умалчивает.

В желании жить дольше и выглядеть моложе нужна осторожность. Сегодня в мире нет официально апробированных, зарегистрированных таблеток, инъекций, коктейлей, препаратов, дыхательных и прочих аппаратов, барокамер молодости. Это я вам как врач-гериатр и геронтолог говорю. Так что не поддавайтесь на моду и рекламу. Берегите себя.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Так есть ли способ продлить наш век?

- Пишут, что уже найдены препараты, методы, способные продлить жизнь человека до 150 - 300 лет.

- При внимательном прочтении подобных статей выясняется, что продление жизни получено только на модельных животных. Мы не дрожжи, не черви и даже не крысы. Для каждого вида характерны свои стратегии механизмов адаптации, физиологические реакции, причины заболеваемости, смертности. Невозможно перенести опыты с грызунов, которые при снижении калорийности питания могут сбиться в клубок в углу клетки и съесть своих детенышей, на человека.

- Ох, убиваете вы давнюю мечту человечества о «пилюле молодости», Валерий Михайлович!

- Помните сказку Ершова «Конек-горбунок»? Там старый царь хотел омолодиться. «Два раза перекрестился, - Бух в котел - и там сварился!» Еще великий советский геронтолог Александр Богомолец говорил, что для долголетия человек в первую очередь не должен сокращать свою жизнь. Так что не будем уподобляться царю из сказки Ершова. Надо критически относиться к рекламе коммерческих клиник, обещающих продлить молодость за ваши деньги. И к платным курсам малообразованных блогеров. Больше внимания к своей двигательной активности, питанию, сну. Лучшего метода отодвинуть старость, чем ЗОЖ, пока не придумано. Но и здесь надо действовать без фанатизма.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Валерий Новоселов. Фото: Личный архив

Валерий Новоселов. Врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог, в прошлом аспирант НИИ мозга АМН СССР. Выпускник лечебного факультета Первого медицинского института (ныне Сеченовский университет). Доцент кафедры геронтологии и гериатрии РУДН. Более трети века изучает тему старения человека. Возглавляет старейшее научное сообщество геронтологов на постсоветском пространстве - секцию геронтологии МОИП при МГУ им. М. В. Ломоносова. Автор 15 популярных книг о здоровье, старении.

ЕСТЬ ИДЕЯ

Тюрьма по ним плачет?

- В последнее время наши правоохранительные, налоговые органы всерьез взялись за популярных блогеров, коучей, зарабатывающих в соцсетях огромные деньжищи на марафонах, курсах «личностного роста», оздоровления, похудения, омоложения, - отмечает Валерий Новоселов. - Наглядный пример - Елена Блиновская. По данным СК РФ, за три года она укрыла от государства налоги на 918 млн рублей. А все ее имущество оценили в 64 млрд рублей! Возбуждено уголовное дело. Конечно, налоги - это свято. Но давно пора навести порядок и в том, что впаривают популярные блогеры-«омолодители» народу.