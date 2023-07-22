Антон Черепенников. Фото: wikimedia.org

На 41-м году жизни умер Антон Черепенников, основатель «ИКС Холдинга». Причина смерти предпринимателя на данный момент неизвестна. О его смерти сообщили в пресс-службе компании.

Антон Черепенников был известен как профессиональный киберспортсмен и многолетний владелец киберспортивной организации Virtus.pro. Ранее он основал киберспортивный холдинг ESforce.

Помимо этого, он входил в состав совета директоров «Мегафона», а в 2018 году совместно с Ростехом создал компанию «Криптонит», которая занималась разработками в сфере криптографии, квантовых вычислений, машинного обучения и прочими высокотехнологичными направлениями.

Ранее стало известно о смерти Кевина Митника, который был одним из самых известных хакеров в мире. Ему было 60 лет, а причиной его смерти стали осложнения после рака поджелудочной железы.