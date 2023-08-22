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Политика22 августа 2023 20:59

Герои спецоперации «Z» сержант Кулаков стал грозой беспилотникам врага

За несколько недель активных боевых действий расчетом его зенитного ракетного комплекса было уничтожено четырнадцать беспилотников ВСУ различного класса
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
Сержант Игорь Кулаков и старший сержант Илья Кукушкин

Сержант Игорь Кулаков и старший сержант Илья Кукушкин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку. Они обеспечили срыв атак и контрнаступлений украинских националистов.

Сам военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел», - писал генералиссимус Александр Суворов. А воинам русский полководец говорил: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать»

УДЕРЖАЛ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

Старший сержант Илья Кукушкин

«Старший сержант Илья Кукушкин в ходе освобождения населенного пункта от украинских боевиков находился на огневой позиции батареи и выполнял огневую задачу в составе минометного расчета.

В ходе ведения огня расчет Ильи подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны противника. Не взирая на риск для жизни, Илья продолжал действовать в составе расчета, осуществляя подготовку боеприпасов и заряжая миномет. В ходе боя запас боеприпасов минометного расчета стал иссякать. Кукушкин, понимая важность минометной поддержки обороняющихся войск, под огнем противника выдвинулся к ближайшему полевому складу за снарядами. Скрытно передвигаясь от укрытия к укрытию, Кукушкину удалось оперативно восполнить боезапас минометного расчета и обеспечить непрерывное ведение огня по противнику. Самоотверженные, грамотные действия старшего сержанта Ильи Кукушкина позволили выполнить поставленную боевую задачу и удержать населенный пункт».

СТАЛ ГРОЗОЙ БЕСПИЛОТНИКАМ ВРАГА

Сержант Игорь Кулаков

«Сержант Игорь Кулаков в составе зенитного ракетного расчета выполнял боевую задачу по прикрытию районов дислокации российских подразделений и военной техники от средств воздушного нападения противника. Украинские боевики, преследуя цель лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха, а также уничтожить вооружение и военную технику на позициях, предпринимали попытки атаковать позиции российских войск с применением ударной беспилотной авиации и артиллерии. Находясь на боевом дежурстве, Кулаков в составе расчёта зенитного ракетного комплекса средствами радиолокационного обнаружения своевременно засек разведывательный беспилотный летательный аппарат противника, с которого велась воздушная разведка и корректировка огня артиллерии украинских националистов. Оперативно оценив обстановку, расчет классифицировал обнаруженную цель, взял ее на сопровождение и пуском зенитной управляемой ракеты уничтожил беспилотник украинских боевиков. Всего за несколько недель активных боевых действий расчетом зенитного ракетного комплекса Кулакова было уничтожено четырнадцать БПЛА различного класса. Грамотные и профессиональные действия сержанта Игоря Кулакова и его расчета позволили предотвратить артиллерийские обстрелы и удары противника с воздуха, тем самым сохранить жизни российских военнослужащих и не допустить уничтожения вооружения и военной техники».

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: НовостиГерои «Операции Z»