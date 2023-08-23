Виктория Лопырева рассказала правду о романе с мужем Алсу

Виктория Лопырева. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Слухи о том, что в семье Алсу не все ладно, появились несколько месяцев назад. Сначала 40-летняя исполнительница хита «Зимний сон» перестала выходить в свет вместе с мужем – на все публичные мероприятия она неизменно приходит одна. Затем на одном из концертов журналисты заметили, что на пальце артистки нет обручального кольца. Плюс певица опубликовала пару грустных постов на своей странице в соцсети – и понеслось. Интернет забурлил догадками, что Алсу и Ян Абрамов находятся на грани развода.

И хотя директор артистки поспешил успокоить поклонников, мол, в семье звезды все в порядке, сплетники не унимаются. Один из светских Telegram-каналов назвал имя предполагаемой разлучницы, которая якобы увела Яна из семьи. Виновницей разрыва называют 40-летнюю модель и телеведущую Викторию Лопыреву.

«Мисс Россия» молчать не стала и сразу же отреагировала на слух о том, что она встречается с Абрамовым. Виктория сделала публичное заявление и категорически опровергла слух о своем романе с мужем Алсу.

«Вы что там курите, девушки? Или это грибы? Осторожнее, здоровье может пригодиться. Кому и для чего нужен был этот вброс про меня и Алсу, разбираться не хочу. Сериала не будет. Расходимся», - написала Лопырева в соцсетях.

Виктория опровергла слух о романе с мужем Алсу. Фото: соцсети.

Напомним, Виктория воспитывает 4-летнего сына Марка Лионеля от бизнесмена Игоря Булатова. До встречи с ней Булатов занимал пост вице-президента строительно-промышленной компании «Ташир». Игорь женился на дочери президента «Ташира» миллиардера Самвела Карапетяна Татевик Карапетян. Супруги прожили вместе несколько лет, у них родились двое детей. Увлекшись Лопыревой, Булатов ушел из семьи, когда второму ребенку пары – дочери Амелии – было всего шесть месяцев. Ради любви к «Мисс России» Игорь лишился и своего поста в «Ташире», и пакета акций компании.

Игорь сделал Виктории предложение, когда она была беременна первенцем. В феврале 2019 года модель родила сына. А в конце 2019 года Лопырева и Булатов узаконили отношения в Грибоедовском загсе Москвы. Устраивать пышную свадьбу пара не стала, ограничившись церемонией в узком кругу.

Последние несколько лет Виктория с сыном жили в Дубае. Игорь бывал у жены и ребенка наездами: сначала он занимал пост первого заместителя председателя правительства Республики Коми, затем нашел работу в московской компании. Ходили слухи о том, что супруги больше не вместе, однако ни Лопырева, ни Булатов их не подтверждают.