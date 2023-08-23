«Простите, я понял свои ошибки»: Уехавший в США Моргенштерн* заявил, что скучает по России и хочет вернуться

Моргенштерн. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рэпер Моргенштерн покинул Россию в конце 2021 года. Сначала музыкант получил израильское гражданство, затем поселился в Дубае. С тех пор он не раз заявлял, что хочет вернуться на родину. Алишер рассказывал в интервью, что страдает от депрессии из-за переезда из России и отсутствия больших концертов.

Тем не менее, недавно 26-летний музыкант предпринял очередную попытку наладить жизнь и карьеру за границей – на этот раз в США. Моргенштерн перебрался в Штаты и записал дуэт с известным рэпером Rich The Kid, заплатив ему за сотрудничество кругленькую сумму. Едва получив деньги, американец сразу потерял к Алишеру интерес и отработал на съемочной площадке всего 40 минут вместо прописанных по контракту четырех часов.

Меркантильность западного коллеги настолько потрясла Моргенштерна, что он сразу понял: никому он в Штатах на фиг не нужен. Теперь Алишер кается и говорит, что решение отправиться в Америку было фатальной ошибкой. Моргенштерн клянется: впредь он будет работать только для русских людей и писать «песни с душой».

«Каким бы ни был наш русский шоу-бизнес, там все равно есть человечность. Но если сравнивать наш менталитет и американский, то в США чистейший капитализм без доли какой-то человечности. Пожалуйста, простите меня, я больше не буду пытаться писать для Америки, я хочу делать для русских песни с душой. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с нашими людьми. Родные сердца, следующая песня будет для души, для нашей души», - заявил Алишер в своем YouTube-канале.

Завершил музыкант выпуск шоу признанием: после попытки сделать карьеру в Америке он понял, что ему там не нравится, и жить в США он не хочет.

«Короче, я скучаю по родине. Однажды, может, и вернусь в Россию. А пока можно вернуться в российские чарты. Следующая песня будет для наших. Простите, друзья, и ждите. Я всё понял, я понял свои ошибки», - сообщил Моргенштерн.

Пользователи Сети, впрочем, не слишком поверили в искренность музыканта. «Нет уж, такого … нам не нужно более. Перекрестилась, когда он и Милохин покинули Россию», «Не верю ему», «Деньги видно закончились от слова совсем, вот и просится назад», - пишут про Моргенштерна в комментариях.

Ранее бывшая жена артиста Дилара Зинатуллина, с которой Алишер развелся всего через 7 месяцев после свадьбы, заявила, что их брак разрушил отъезд из России.

- Честно, все проблемы, которые сейчас происходят со здоровьем, психикой, даже с браком - все вызвано переездом из России. Все пошло после этого. Переехали - нет концертов, треки перестали в чартах так долго держаться… И все! У человека будто жизнь кончилась, - призналась Дилара в соцсетях.

За границу Моргенштерн уехал после скандала, разразившегося из-за его высказываний о Дне Победы. В интервью Ксении Собчак музыкант сообщил, что не понимает смысла этого праздника.

- Я вообще не понимаю вот этого вот праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Всем что-то пытаются… скрепы, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем, - сказал Моргенштерн.

Его высказывания раскритиковали общественность и СМИ, а организация «Ветераны России» обратилась в правоохранительные органы. Позже Следственный комитет начал проверку творчества музыканта на предмет пропаганды наркотиков. В ноябре 2021 года глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявил, что рэпер Моргенштерн «по сути дела торгует наркотиками в социальных сетях». Вскоре после этого Моргенштерн покинул Россию и поселился в Дубае.

*Признан в России иноагентом.