Бывшая девушка Тимати сделала жуткое признание: превратилась в скелет, ненавидела себя, не могла встать

Алена Шишкова. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

С апреля Алена Шишкова не выходила на связь со своей многомиллионной (5,8 млн!) аудиторией в инстаграм (запрещенная организация в РФ). И лишь недавно начала делиться фотографиями. Также модель призналась, что несколько месяцев провела в Центре расстройств пищевого поведения. Оказалось, что уже восемь лет Алена борется с анорексией и булимией. А в апреле ее состояние стало критическим.

Перед тем, как попасть в клинику, вес Алены достиг 45 кг Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

По словам модели, она много лет «возвращала» еду, потому что боялась, но не лишнего веса, а… отеков на лице, руках и ногах. В кадре же должно быть все идеально. В какой-то момент отеки стали фобией Алены. Ей казалось, что ее лицо опухало даже от съеденного яблока. Плюс комментарии под фото модели от «доброжелателей», которые тоже подливали масла в огонь… Шишкова подсела на мочегонные препараты, без которые ее почки со временем уже не справлялись. При этом, Алена всегда хотела поправиться и проходила курсы по набору веса в разных клиниках и санаториях, сдавала анализы, принимала лекарства, и так восемь лет. С переменным успехом и рецидивами. А этой весной Шишковой стало совсем плохо.

«В апреле ситуация стала критической, я уже падала в обмороки, у меня были судороги, и если я не снимала сторис, то, в основном, только лежала. Я решилась обратиться в Центр изучения расстройств пищевого поведения. Поступила туда с весом 45 кг при росте 176 кг. Повторюсь, моя ситуация не типичная, в отличие от других пациентов с анорексией и булимией, я очень хотела поправиться, я не принимала себя такой, какая я стала, но без помощи специалистов по пищевому поведению сама справиться уже не могла», — поделилась с подписчиками Алена.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В центре Шишкова провела 2,5 месяца на парентеральном питании (ежедневные капельницы) под постоянным наблюдением врача, диетолога и психолога. Помимо капельниц, была и обычная еда — Алену постепенно готовили к интуитивному питанию. А еще модели удалось побороть зависимость к мочегонным препаратам.

«В результате лечения я набрала 15 кг, вес распределился очень неравномерно, поэтому потребовалась помощь хирурга, он перераспределил жир из одних мест в другие, вернул мне пропорциональные формы. Сейчас я прохожу реабилитацию. Со мной все хорошо. Я очень много поняла за последние месяцы, я очень хочу вернуться к активной жизни», — рассказала Шишкова.

Модель заявила, что решила поделиться сокровенным, так как ее история может помочь другим девушкам не молчать о своих проблемах и не думать, что это норма, а принимать меры и пытаться их решать.