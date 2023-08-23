"Для меня Россия — вторая Родина. Я полюбил ее с первого взгляда": Как Тото Кутуньо стал самым популярным зарубежным артистом у россиян

Тото Кутуньо был одним из самых востребованных иностранных артистов в нашей стране — ездил с гастролями и пел для обычных людей, а хорошо зарабатывал на частных закрытых вечеринках. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Итальянский певец и композитор Тото Кутуньо умер на 81-м году жизни в университетской больнице «Сан-Раффаэле» в Милане. Артист много лет состоял в попечительском совете этого итальянского госпиталя и научно-исследовательского центра, врачи которого продлили жизнь Тото Кутуньо на 15 лет. Когда у знаменитого итальянца диагностировали онкологию, то ему давали не более 5 месяцев жизни. Но крепкий организм и желание жить Кутуньо, а также профессионализм докторов не просто продлили жизнь Тото Кутуньо, но позволили ему работать. Прикован к постели артист был только последние полгода, когда случился очередной рецидив болезни. Прощание с Тото Кутуньо состоится 24 августа.

В России Тото Кутуньо был частый гость. Последний раз знаменитый артист прилетал на частные закрытые выступления в 2019 году. Сольный концерт Тото Кутуньо в Государственном Кремлевском дворце должен был состояться в апреле 2020 года, но из-за ограничительных ковидных мер его перенесли на 2021 год, потом по этой же причине на ноябрь 2022 года, а затем и вовсе отменили. На тот момент у артиста начался очередной рецидив болезни…

По словам продюсеров и организаторов закрытых частных мероприятий для обеспеченных русских – у нас и на заграничных курортах: с начала «нулевых» и до 2019 года Тото Кутуньо был самым заказываемым иностранным артистом на подобных праздниках. Он пел на свадьбах и юбилеях в богатых подмосковных усадьбах, ресторанах, для наших соотечественниках на яхтах и курортах за границей…

Продюсер Илья Саглиани рассказывает KP.RU: «Очень жаль, что ушел такой легендарный артист. Тото Кутуньо очень любил Россию, российских поклонников, слушателей – постоянно говорил об этом. Он создал большую музыкальную историю для наших людей, на его концерты в России всегда приходило очень много людей. Интересно, что когда шла речь о каких-то массовых мероприятиях, сборных концертах для какого-то телеканала или в поддержку радиостанции, то Тото Кутуньо соглашался спеть или бесплатно, или на «лояльных условиях». Зарабатывал он на других выступлениях – был одним из самых приглашаемых зарубежных артистов на закрытые частные праздники для богатых людей. Выступление Тото Кутуньо стоило на частных вечеринках, корпоративах от 100 тысяч евро (10 млн. руб. сейчас и 7,6 млн. руб. по курсу 2019 года, когда артист пел у нас последний раз – прим.). Это нижняя граница гонорара. Примерно столько стоит выступление наших самых топовых звезд: Киркоров поет за гонорар, начиная от 75 тысяч евро (7,7 млн. руб.) – финальная стоимость зависит от многих нюансов (место, заказчик и т.д.). Если Тото Кутуньо выступал для какого-то очень богатого бизнесмена – то это могло стоить в зависимости от формата праздника 150 – 200 тысяч евро».

Продюсер Илья Саглиани рассказал, что легендарный Тото Кутуньо для русских поклонников пел за символический гонорар, а для богатых заказчиков — за солидный гонорар. Фото: Личный архив

Интересно, что свои частые прилеты в Россию (начиная с нулевых) Тото Кутуньо планировал так, чтобы и денег заработать (на свадьбах, юбилеях богачей и корпораций) и за символический (по его меркам) гонорар или спеть на каком-то массовом мероприятии, или сняться на ТВ.

Тото Кутуньо рассказывал: «Начиная с 1985 года я очень часто бываю как в Москве, так и в других городах России. Для меня Россия — вторая Родина. Я полюбил ее с первого взгляда, и по сей день несу в сердце эту любовь. Самый запоминающийся визит был в 2006 году: состоялось два моих концерта в Кремле. Где около двухсот знаменитых российских артистов (моих друзей) пели со мной, мои песни. Это было потрясающе. Когда бываю в малознакомых мне городах, то стараюсь осмотреть достопримечательности. В Москве я уже много что повидал, поэтому просто катаюсь на машине…»