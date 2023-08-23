Дешево, но сердито: где в России продают самое недорогое жилье и что оно собой представляет

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Чтобы сыграть новоселье на собственных квадратных метрах, вовсе не обязательно быть миллионером или залезать в долги на десятки лет. Дешевое жилье в России есть! Аналитики сервиса недвижимости Домклик готовы подтвердить это реальными примерами. Они провели исследование объявлений о продаже недвижимости и составили топ-5 самых бюджетных квартир в России.

Так, однокомнатную квартиру в Воркуте (Республика Коми) площадью 30,6 квадратных метра можно купить всего за 100 тысяч рублей. Цена одного «квадрата» этого объекта вторичного рынка — 3 268 рублей, это в три раза меньше средних расценок по Воркуте.

Скопили чуть больше? За 120 тысяч рублей можно стать обладателем 27-метровой «однушки» в Ульяновске. Получается, за «квадрат» просят 4 444 рубля при средней цене по городу в 77 671 рубль.

На третьем месте — однокомнатная квартира в Троицке Челябинской области за 150 тысяч рублей. Правда, площадь более чем скромная — 15 квадратных метров и планировка типа «общежитие», но зато квадратный метр в этой квартире обойдётся в 10 тысяч рублей при средней цене по городу 28 633 рубля.

Впрочем, такие низкие цены вполне объяснимы. Например, квартира в Воркуте находится в кирпичной пятиэтажке 1991 года постройки, на четвёртом этаже, лифта нет, а перед новосельем потенциальному покупателю придётся потратиться на ремонт. Жилье в Ульяновске расположено в доме, построенном в 1966 году, так что без периодических ремонтов там тоже не обойтись. Квартира (хотя по метражу ее можно назвать комнатой) в Челябинской области располагается на первом этаже в доме с запущенными подъездами. Зато дверь в ней стальная, а окна — пластиковые.

Кстати, недорого можно купить не только крохотные однушки, но и двухкомнатную квартиру приличной площади. К примеру, в городе Сокол (четвертое место рейтинга) Вологодской области «двушку» площадью 44,4 квадрата предлагают купить всего за 160 тысяч рублей. Стоимость квадратного метра здесь — 3 611 рублей при средней цене в 38 834 рубля. Впрочем, взглянув на фото квартиры, удивляться этому перестаёшь: жильё требует капитального ремонта и находится в доме 1930 года постройки, причём на последнем этаже: жди протечек с крыши!

В Соколе работает музейная «Коммунальная квартира». Бюджетные объекты недвижимости вполне могли бы стать ее филиалами. Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

– Дешевизна подобных предложений объясняется сочетанием сразу нескольких негативных факторов — ветхость дома, отсутствие ремонта или базовых удобств в квартире, очень небольшая площадь жилья, неблагоустроенная придомовая территория, расположение в «непопулярном» районе города и так далее, – отмечают аналитики Домклик.

Другими словами, покупка дешевого жилья потребует от покупателя солидных вложений, а самое главное — крепких нервов и терпения в процессе будущего проживания. Впрочем, если поискать, то среди дешевых предложений можно найти неплохие варианты. К примеру, в Воркуте всего за 150 тысяч рублей выставлена на продажу «однушка» площадью 28,9 м2 с базовым косметическим ремонтом, «советской» мебелью и даже бытовой техникой. Скорее всего, продавец просто хочет как можно скорее продать недвижимость, именно поэтому цена за квадратный метр здесь в два раза ниже, чем в среднем по городу, — 5 190 рублей.