Минобороны России сообщает о продвижении нашей группировки на Купянском направлении. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Минобороны России сообщает о продвижении нашей группировки на Купянском направлении. По данным военного ведомства штурмовые отряды «Западной» группировки войск провели наступательные действия в назначенных зонах ответственности и улучшили тактическое положение.

В очередных «мясных штурмах» только на этом направлении лишись жизней до 170 наемников киевского режима. Среди них не мало профессиональных военных: егерей и десантников. Также в этих боях ВСУ потеряли танк, пять боевых бронированных машин, три пикапа и американскую артиллерийскую систему М777.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков на прошедшем брифинге сообщил о потерях ВСУ на других участках линии боевого соприкосновения: на Запорожском направлении в четырех атаках у Работино ВСУ убило 80 своих штурмовиков, на Донецком до 180, на Красно-Лиманском до 60, на Южно-Донецком до 145, на Херсонском до 20.

Таким образом, до 33-го Дня Независимости Украины не дотянули еще 655 наемников киевского режима. Также Киев лишился за сутки двух диверсионных групп, польской самоходки «Krab», немецкой «Panzerhaubitze 2000», четырех гаубиц М119 и М109 «Paladin» (США), радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, а еще десятков боевых машин.

За сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нашей группировки нанесено поражение в Запорожье радиолокационной станции обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также живой силе и военной технике противника в 143 районах. Кроме того, в районах населенных пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильных бригад ВСУ.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны, которые перехватили в небе Донбасса реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 18 украинских беспилотников.

В минувшие сутки киевский режим продолжил беспорядочные террористические атаки на мирные населенные пункты России.

Так, минувшей ночью два беспилотника ВСУ были сбиты над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса Москва-Сити.

Еще один боевой дрон был сбит над Белгородской областью. Но уже утром несколько украинских беспилотников сбросили гранаты на санаторий рядом с селом Лавы Белгородской области. От взрывов пострадали украинские беженцы, которые гуляли на улице с сотрудником санатория. Трое скончались от осколочных ранений.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

462 - самолета.

246 - вертолетов.

5970 - беспилотных летательных аппаратов.

431 - зенитных ракетных комплексов.

11457 - танков и других боевых бронированных машин.

1144 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6011 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12390 - единиц специальной военной автомобильной техники.