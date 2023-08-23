На ТВ появится патриотическая программа "Наши": Дмитрий Харатьян честно расскажет об участниках и героях СВО

Дмитрий Харатьян — ведущий новой телепередачи. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Новый телесезон открывается премьерой патриотической программы. Проект назвали «Наши», а выходить он будет с понедельника по четверг на канале «Россия». Ведущие – народный артист Дмитрий Харатьян и заслуженная артистка, автор и исполнитель своих песен, композитор Юта.

Начались съемки, и создатели программы приглашают желающих принять участие: «Если вы мужественно сражаетесь за наших, если всегда и во всем готовы прийти нашим на помощь. Если вы родные и друзья, жены и любимые наших бойцов. Если вы во всем поддерживаете наших и всеми силами стремитесь приблизить нашу победу – пусть ваша история станет нашей. Станьте героем нашего проекта».

Чтобы стать участником проекта «Наши» - звоните по телефону +79850000070, пишите на почту nashi@smotrim.ru.

Телепроект будет рассказывать о судьбах людей, которые соприкасались с СВО. Программа «Наши» - о героях и о взаимовыручке людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Героями могут стать: и участники СВО, и их близкие, и жители новых российских территорий, и беженцы, и медики, и волонтеры, и семьи, усыновившие осиротевших детей и многие люди кому есть, что рассказать, чем поделиться.

Харатьян в студии нового проекта. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ведущий нового проекта Дмитрий Харатьян бывал в госпиталях, выступал перед солдатами в Макеевке. С начала СВО Харатьян стал озвучивать свою патриотическую позицию: «Все эти восемь лет после 2014 года бомбили Донбасс, люди погибали, мирные в основном. Конечно, наше государство не могло пройти стороной, не могло не отреагировать на это… Сейчас же стоит вопрос о выживании нации, государства, людей... Исторически необходимо, чтобы так произошло именно на нашем веку... Сейчас судьбоносное время для каждого из нас и для мира в целом...»

Также Харатьян не скрывает позиции о службе детей звезд – его сын недавно отучился на режиссера: «Моему сыну 24 года. Он не служил, так как у него проблемы со зрением. Но в военное время он призывной. Если получит повестку, то пойдет — если будет необходимость. И дело не в папе, не в том, что я такой правильный - государственник. А в нем самом: мы с ним говорим на эти темы. Сын придерживается тех же взглядов, что и я и считает, что если нужно будет выполнить долг, то он его выполнит. Я же сам не отмазался в свои 24 года. Тогда я был уже популярным артистом, у меня было десять ролей в кино. Мои фото печатали на обложках журналов, у меня были жена и ребенок. Но меня призвали, и я не откосил - хотя мне рассказывали, как это можно сделать. Но мне потом было бы стыдно. Это было сразу после выхода картины «Зеленый фургон»: декабрь 1983 состоялась премьера, а в мае 1984 меня призвали».

Премьера «Наши» с 28 августа по будням в 14.55 на «России».