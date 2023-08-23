Индия посадила “Чандраян-3” на Луну и установила уникальное достижение

Поздравляем индийский товарищей с большим космическим достижением Фото: REUTERS

Индия стала четвертой страной, помимо СССР, США и Китая, которая смогла совершить мягкую посадку на Луне. При этом земляки Махатмы Ганди первыми в мире посадили свой аппарат на Южном полюсе Луны, где по расчетам ученых под слоем риголита покоятся большие запасы водяного льда.

Несколькими днями раньше эту же самую задачу должна была выполнить российская космическая станция “Луна-25”, но она потерпела крушение в результате неудачного маневра на орбите. Собственно, главная задача аппарата “Чандраян-3” (Лунный корабль) такая же, как у “Луны-25” - это поиск льда. Потому что это не только вода, но и кислород для дыхания, и ракетное топливо - то есть главные ресурсы для колонизации Луны.

«Чандраян-3» не сможет полностью заменить “Луну-25”, наш аппарат должен был с помощью специального ковша вгрызаться вглубь лунного грунта, чтобы изучить, что там на глубине? У индийской станции такого устройства нет, она может работать только на поверхности.

Конструктивно “Чандраян-3” состоит из трех элементов:

1. Орбитальный модуль с двигательной установкой - он остался орбите вокруг Луны и будет действовать, как спутник-ретранслятор связи и обеспечивать связь с Землей. Масса модуля 2145, из которых 1696 приходится на топливо.

2. Посадочный аппарат «Викрам» (назван в честь пионера индийской космической программы Викрама Сарабхая) весом 1475 килограмм с четырьмя посадочными двигателями. С помощью боковых солнечных панелей может генерировать 738 Вт энергии.

3. Шестиколесный луноход “Прагъян” (Мудрость) - его задача провести химический анализ лунного грунта. Вес ровера 26 кг, он будет связываться с Землей не напрямую, а через посадочный модуль. Программа исследований лунохода рассчитана на один лунный световой день - он равен 14 земным суткам. Для работы в условиях экстремально низких температур лунной ночи (около −173 °C ) “Прагъян” не приспособлен.

Индия стала четвертой страной, помимо СССР, США и Китая, которая смогла совершить мягкую посадку на Луне Фото: REUTERS

Путь Индии на Луну не был усыпан розами. Четыре года назад предшественник нынешней миссии - “Чандраян-2”, потерпел аварию при посадке. Связь с ним была потеряна на высоте около 2 километров от поверхности Луны. Нынешний “Чандраян-3” практически полное повторение предыдущей экспедиции. Индийцы разве что конструктивно доработали посадочный аппарат “Викрам”: вместо пяти двигателей оставили только четыре, оснастили станцию более вместительными топливными баками и установили более мощные опоры-амортизаторы. Кроме того, была разработана система, расширяющая потенциальную зону посадки - дело в том, что у Южного полюса очень сложный рельеф и найти подходящее место для прилунения среди кратеров и скал очень непросто.

Индийская экспедиция стартовала 14 июля, намного раньше российской “Луны-25”. Однако специалисты ISRO (Индийская организация космических исследований) выбрали гораздо более длинную и долгую схему перелета. После старта “Чандраян-3” не сразу отправился к Луне, а постепенно разгонялся на орбите Земли и лишь потом отправился к Селене. Таким образом индийцы экономили топливо. Таким же осторожным образом они действовали, достигнув Луны. На орбиту естественного спутника “Чандраян-3” вышел 5 августа, примерно за неделю до старта “Луны-25”. Далее в несколько приемов проводил снижение и корректировку орбиты. Стратегия “Тише едешь - дальше будешь” в данном случае полностью себя оправдала.

Поздравляем индийский товарищей с большим космическим достижением. И надеемся на успех следующей российской миссии “Луна-26”. Ее старт запланирован на 2027 году, аппарат займется детальным картографированием поверхности спутника.

"Тише едешь - дальше будешь": Индийский “Чандраян-3” прошел уникальный путь