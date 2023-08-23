В народную программу «Единой России» в ЛНР поступило более 50 тысяч предложений

За месяц кандидаты от партии провели 4,5 тысячи встреч с людьми, где собирали инициативы, которые войдут в региональный блок программы

Итоги этой работы подвели в штабе общественной поддержки «Единой России» в Луганске.

«За озвученными цифрами стоят люди. Это жители нашей республики, они определяют работу партии. Народная программа сформирована, это наш план действий на будущее, основной стратегический документ», — отметил секретарь реготделения партии, председатель Народного Совета ЛНР Денис Мирошниченко.

Он добавил, что, анализируя поступившие предложения, можно понять, как видят дальнейшее развитие региона его жители.

«Партия и ее депутаты строят свою работу, ориентируясь именно на их мнение», — пояснил он.

Сенатор от ЛНР, замсекретаря Генсовета «Единой России» Дарья Лантратова подчеркнула, что «Единая Россия» видит проблемные точки.

«Из поступивших предложений 5678 — по социальным вопросам, 3716 — по здравоохранению. И партия реагирует на этот запрос — в народной программе именно эти разделы стоят первыми. Забота о людях является приоритетом нашей партии», — сказала она.

Дарья Лантратова подчеркнула, что каждый житель ЛНР, нуждающийся в помощи и поддержке, ее получит. И эта помощь будет оперативной, качественной, доступной и адресной.

В свою очередь, сенатор Ольга Бас отметила, что многие из предложений направлены на стратегическое развитие Республики.

«1250 предложения — в сфере культуры, 509 — по физкультуре и спорту, 279 — по молодежной политике, 24 — по туризму. Понятно, что в большей части предложений жители в основном хотят исправить то, что критично для быта здесь и сейчас, но много поступивших идей — о том, как будем строить будущее, люди смотрят вперед», — добавила она.

Депутат Госдумы Виктор Водолацкий подчеркнул, что жители Республики реально оценивают ситуацию и понимают, что нормальную жизнь невозможно построить, не наладив экономику Республики.

«Поступившие 651 предложение — по развитию промышленности, 139 — по сельскому хозяйству. Это серьезный показатель того, что наш избиратель мыслит верно и задает нам, партии, четкое направление движения. Наша задача — помочь бизнесу работать, создать для него комфортные условия», — уверен он.

Все поступившие в народную программу предложения были тщательно и всестороннее рассмотрены.