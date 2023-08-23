Больше половины россиян не читает и не верит в гороскопы

Более половины россиян не верят в прогнозы астрологов
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23 августа Меркурий в очередной раз заставил поволноваться любителей астрологии, начав ретроградное движение. До 15 сентября планета, “отвечающая” за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты даст хорошее оправдание всем, кто верит во влияние движения планет в жизнь человека.
Сайт KP.RU провел опрос среди своих читателей и выяснил, сколько россиян читает и верит в гороскопы и прислушивается к советам астрологов, а также узнал много нового из бурных обсуждений в комментариях.
Результаты опроса "КП"
Больше половины россиян утверждают, что не верят в гороскопы и не читают их. Так, 41% респондентов ответил, что совсем не интересуются предсказаниями звездочетов, а еще 13% опрошенных и вовсе осуждают тех, кто серьезно относится к предсказаниям астрологов.
В свою очередь почти треть (30%) читают прогнозы “забавы ради” и не верят в астрологию. Однако около 6 процентов респондентов заявили, что предсказания конкретных специалистов все же сбываются.
При этом 4% читателей “КП” регулярно смотрят гороскопы и следуют их советам, а еще 6% в последние пару лет стали чаще обращать на них внимание и сверяться с предсказаниями звезд.
Тем временем, те самые 4% продолжают раздавать бесплатные советы астрологов в комментариях под опросом, параллельно отбиваясь от нападок тех, кто не верит в гороскопы.
Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 5,1 тысячи человек.
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