На Кубу наши туристы летят в первую очередь ради тёплого тропического моря Фото: Shutterstock

Тем, кто не успел насладиться летом, огорчаться не стоит. Его можно продлить – да, в ноябре – декабре море в нашей стране уже не радует, но есть немало мест, где все еще можно отдохнуть зимой за границей. И туда или уже летают прямые рейсы или вот-вот полетят.

У российских туристов появится еще больше возможностей добраться к зарубежным курортам. Авиакомпании - как наши, так и зарубежные - планируют увеличить количество рейсов из России в Эмираты, Таиланд, на Мальдивы и Шри-Ланку. Рассказываем, куда еще можно поехать отдыхать зимой на море за границу в 2023-2024 году.

ГАВАНА

Рейсы в столицу Кубы Гавану открывает авиакомпания «Россия». Летать будет из московского аэропорта «Шереметьево» дважды в неделю, по средам и воскресеньям, на огромный лайнерах Boeing 777 300ER. Первый вылет планируется под новогодние каникулы, 24 декабря.

Прямое авиасообщение с Кубой есть и сейчас: та же «Россия» с июля выполняет рейсы на популярный пляжный курорт Варадеро. И их уже с 5 сентября станет больше - три самолета в неделю вместо двух. Чартеры перевозчика Nordwind летают на Варадеро и ещё один курорт, Кайо-Коко. А вот рейсы в главный город Острова Свободы станут новинкой зимнего сезона.

Интересно ли туристам: конечно! С одной стороны, на Кубу наши туристы летят в первую очередь ради тёплого тропического моря - и в этом смысле удобны рейсы на Варадеро. С другой, Гавану путешественники тоже любят: с ее колониальной архитектурой, набережной Малекон, хемингуэевскими местами, уличными музыкантами на каждом шагу, легендарными барами «Флоридита» и «Бодегита»… Кроме того, Гавана может стать транзитным пунктом для тех, кто захочет совместить визит на Кубу с отдыхом в Доминикане или на мексиканском курорте Канкун. Прямых рейсов из России на эти карибские пляжи пока нет, а из Гаваны - есть. Комбинированные туры уже появились в меню туркомпании «Интурист». Так что у рейсов в именно Гавану точно будут свои пассажиры.

Сколько лететь: 14,5 часов.

Цена вопроса: если лететь первым рейсом 24 декабря и возвращаться 8 января, - от 100 тысяч рублей на человека за перелёт туда обратно без багажа. С багажом - от 120 тысяч рублей. На февраль - март реально найти билеты за 72 тысячи туда - обратно.

Что с визами: гражданам РФ для турпоездки на Кубу виза не нужна.

МЬЯНМА

С 6 сентября открывается прямое авиасообщение между Россией и Мьянмой, о котором говорят уже несколько месяцев. Авиакомпания Myanmar Airways запускает рейсы по маршруту Новосибирск - Мандалай - Янгон. Лайнеры Airbus A319 будут летать дважды в неделю, по средам и воскресеньям. Можно купить билет до Мандалая (беспосадочный рейс) или до Янгона (рейс формально считается прямым, но будет короткая техническая остановка в Мандалае).

Полётов из Москвы или других российских аэропортов в планах перевозчика из Мьянмы пока нет. Так что сибирякам повезло. Ну а жители европейской части России могут долететь до Новосибирска, рейсов туда много, а оттуда отправиться открывать новую азиатскую страну.

Интересно ли туристам: вполне! Мьянма (бывшая Бирма) - соседка Таиланда, и там тоже есть пляжный курорты - Нгапали, Нгве-Саунг. Менее раскрученные и поэтому более дешёвые, чем Пхукет. Из исторических достопримечательностей - буддийские храмы (в Мандалае более 700 пагод, а пагода Шведагона в Янгоне покрыта 60 тоннами золота!) и королевские дворцы.

Сколько лететь: 6,5 часов из Новосибирска до Мандалая, 8,5 часов до Янгона.

Цена вопроса: от 72 тысяч за билет туда-обратно, багаж весом до 30 кг включён.

Что с визами: гражданам РФ виза для поездки в Мьянму не нужна при въезде через аэропорты Мандалая, Янгона и Нейпьидо на срок до 30 дней.

Ждём старта полётов:

БАЛИ

«Аэрофлот» заявил, что готов в октябре открыть полёты из Москвы на индонезийский остров Бали, популярный у российских туристов и любителей зимовать в тёплых странах. Пока билетов в Денпасар в продаже нет (обещали 1 сентября). Рейсы официально анонсировал генеральный директор национального перевозчика Сергей Александровский. Так что сорваться они не должны.

Виза в Индонезию россиянам нужна, ее можно получить по прибытию в аэропорту, онлайн или заранее в посольстве.

Виза в Индонезию россиянам нужна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ХАЙНАНЬ

У острова в Южно-Китайском море есть все шансы снова стать массовым курортом для российских отпускников. Особенно жителей Дальнего Востока и Сибири, как это было до пандемии. Наконец-то заработало соглашение между РФ и КНР о безвизовых поездках туристических групп. «Аэрофлот» получил допуски Росавиации на ежедневные рейсы в Санью (один из аэропортов Хайнаня) из Москвы, Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска и Хабаровска, авиакомпания «Россия» - на полёты из Москвы и Красноярска. Допуски есть также у Red Wings и «Икара». Но дат старта полётов перевозчики пока не называют.

У острова в Южно-Китайском море есть все шансы снова стать массовым курортом для российских отпускников Фото: Shutterstock

На Хайнань сейчас можно добраться со стыковкой в Пекине, Шанхае и других городах Китая, куда летают самолёты из России.

ЗАНЗИБАР

Похожая история с танзанийским островом в Индийском океане: формально для полётов на Занзибар все готово, но в реальности рейсов пока нет. Похоже, не все санкционные нюансы согласованы.

На данный момент Россия и Танзания подписали меморандум, по которому российские перевозчики могут летать из любых городов РФ в Дар-эс-Салам, на Занзибар, Килиманджаро и другие аэропорты африканской страны. Договорились обеспечить наземное обслуживание и заправку самолётов. «Аэрофлот» и Azur Air получили допуски Росавиации на выполнение рейсов. Хоть каждый день имеют право летать. Ждём! Занзибар с его пляжами, приличными отелями и богатой историей наши отпускники уже успели полюбить - сразу после пандемии на безвизовый остров летали чартеры.