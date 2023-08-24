Зеленскому подсказали единственный способ избежать поражения: Он пытается ухватиться за него изо всех сил

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Несколько дней назад американский историк и военный стратег Эдвард Люттвак выступил в немецкой газете Die Welt с рассуждением о том, что Киеву для победы над Россией необходимо мобилизовать в армию 10% своего населения, составляющего 30 миллионов человек, а именно 3 миллиона мужчин, которые должны стать военными.

А буквально сегодня президент Украины Зеленский на пресс-конференции заявил буквально следующее.

- Скажу откровенно, военные ко мне обратились, чтобы дать возможность больше мобилизовать, - произнес Зеленский и загадочно закруглился с этой темой. - Больше пока ничего не могу вам сказать.

Ничего неожиданного. Зеленский лишь подтвердил, что мобилизация на Украине будет расширяться, а ее условия станут жестче. Чиновники докладывают, что обнаружили уже более 10 тысяч "уклонистов", которые, дескать, избежали мобилизации по "липовым" справкам-освобождениям от службы.

А параллельно из Киева доносятся сведения, что Генштаб недоволен планируемым командой Зеленского снижением нижней возрастной планки для мобилизации с 27 до 25 лет. По мнению украинских военных этого не хватит для восполнения потерь ВСУ, и в украинском Генштабе считают, что возраст для мобилизации надо снижать не до 25-ти, а сразу до 20 лет.

Неужели Зеленский решил последовать предложению Люттвака? Скажем сразу, этому эксперту прежде, чем делиться своими "гениальными" идеями, которые брызжут из него, словно из прохудившегося фонтана, следовало бы для начала хоть немного подучить матчасть.

Начнем с того, что на Украине сейчас живут 30 миллионов человек только в его воображении. В реальности там обитает ныне от 18 до 20 миллионов человек. Впрочем, в прошлом году он уже радовал немецких журналистов "откровениями", что население России якобы уменьшилось до 114 миллионов жителей страны. Так что уже в этом посыле Люттвак обделался по самое "не могу и не хочу".

Дальше еще лучше. Для армии в 3 миллиона человек потребуется 3 миллиона автоматов, 3 миллиона бронежилетов, 3 миллиона защитных шлемов-касок. Для них надо будет материализовать 6 миллионов комплектов обмундирования (зимний и летний комплекты), 6 миллионов пар обуви (зимний и летний комплекты) и так далее. Не говоря уже о том, что в реальности того же обмундирования потребуется в разы больше, поскольку 1 комплект в условиях боев – это уже, максимум, через пару недель, надо будет сдавать "на тряпочки". Для доставки такого количества людей надо будет взять откуда-то около 150 тысяч грузовых автомобилей, чтобы обеспечить их автотранспортом. А еще гранаты, пулеметы, шанцевый инструмент для окапывания и т.д. Если даже каждого второго обеспечить аптечкой первой помощи, их уже потребуется полтора миллиона штук. А сколько для них потребуется топлива… А откуда брать 3 миллиона карематов, на которых военным можно "бросить кости" на привале? А 3 миллиона котелков? Или соответствующее количество сухпайков. Понятно, что это гигантское бабло, которое команда Зеленского пилила бы и откатывала с непередаваемым удовольствием. Но деньгами, как таковыми, не выстрелишь и сыт не будешь.

И это лишь жесточайший минимум необходимого, в реальности потребуется всего гораздо больше. Армейская логистика – вещь всеобъемлющая. То есть это такое количество вещей, необходимых в боевых действиях, что глаза разбегаются, руки опускаются, а откуда все это брать – совершенно непонятно.

А потому все эти рассуждения про трехмиллионную украинскую армию – это не более, чем "влажные фантазии" тех, кто сейчас в растерянности, потому что не знает, что надо сделать, чтобы в действительности победить Россию, или хоты бы всю партию вничью.

Меньше бреда, господа эксперты, меньше бреда! Впрочем, тогда вам придется просто молчать, потому что правду сказать почти никто из них не осмелится.

Впрочем, все это вовсе не значит, что Зеленский не будет выжимать Украину досуха. Будет, еще как. Как заказано, "до последнего украинца". И мобилизация уже в ближайшие дни усилится, хотя ни о каких 3-х миллионах и даже о миллионе речи идти не может. Но ВСУ требуют "мяса", а Зеленский должен их этим "мясом" обеспечить. Для чего его и держат в кресле президента Украины.