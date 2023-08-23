"Мы поняли - это наша девочка": Сирота из ЛНР нашла новую семью благодаря телерепортажу

Фото: Фонд "Круг добра"

Хрупкая Вика когда-то пережила страшную трагедию: погибли сначала ее мама, а потом и сестра, которая взяла девочку под опеку. Одинокий ребенок попал в Луганский детский дом, где у девочки начали проявляться симптомы серьезного заболевания - спинальной мышечной атрофии (СМА). Люди с такой болезнью постепенно теряют возможность двигаться: ходить, сидеть, на поздних стадиях – самостоятельно есть.

Однажды, казалось, Вике улыбнулась удача: ее забрали из детского дома приемные родители. Но вскоре вернули назад. Испугались возможного диагноза и связанных с ним трудностей.

В 2022 году Вику и других ребят из детского дома вывезли в Ростовскую область. Вскоре девочка стала подопечной благотворительного фонда «Круг добра» и получила препарат для лечения спинальной мышечной атрофии.

Ее история жизни и борьбы с болезнью тала основой для телесюжета, который снимала команда «Народного фронта». Видео о сироте из ЛНР показали в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Девочка так запала в душу ведущему передачи, журналисту Руслану Осташко, что он с супругой Татьяной решился - Вика будет жить с ними.

- Я посмотрела эфир, и эта удивительная девочка очень запала мне в душу! У нас в семье уже была годовалая Настенька, и мы подумывали о пополнении семьи. Тогда и решили, что возьмем ребенка из ЛНР или ДНР, ребенка с трудной судьбой, чтобы сделать его жизнь легче. И тут – прямо как по заказу – Вика! Мы с мужем поняли, что это наша девочка, - рассказала Татьяна Осташко.

Чтобы у Виктории был шанс получить собственное жилье от государства, семья оформила опеку и не стала переоформлять свидетельство о рождении. Из детского дома Татьяна и Руслан отвезли Вику к себе домой в Москву, теперь у девушки есть маленькая сестренка, заботливые родители и все, чтобы исполнить мечту. А хочет Виктория «ходить в школу, учиться со всеми и поступить в мединститут».

Чтобы девочка могла развивать суставы, дома ей установили велотренажер, записали в бассейн. Вика проходит лечение в НИИ эндокринологии, рассказали в фонде "Круг добра".

Она успешно прошла вступительные экзамены в частную школу Ливингстон, 1 сентября ее уже ждут в десятом классе.

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