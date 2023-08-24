Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 24 августа 2023 года: Зеленский начал попрошайничать, не выезжая из Киева

Зеленский доказал, что для попрошайничества ему вовсе не обязательно ехать куда-то за границы Незалежной Фото: REUTERS

F-18 ЕСТЬ? ДАЙ!

Президент Украины Зеленский доказал, что для попрошайничества ему вовсе не обязательно ехать куда-то за границы Незалежной. На совместной пресс-конференции в Киеве он попросил премьера Финляндии Петтери Орпо передать украинским вооруженным силам истребители четвертого поколения F-18, которые Хельсинки выводят из эксплуатации.

- Мы берем все, что нам дают, -ни капли не стесняясь, признался Зеленский и попросил. - Мы готовы учиться на всем, что плавает или летает. Если Финляндии не нужны F-18, то давайте, мы возьмем с удовольствием.

Он отметил, что приоритетом для Украины среди воздушных инструментов ведения боя остаются F-16, поскольку они из-за своего количества могут обеспечить потребности ВСУ. Но не преминул отметить, что Украина готова "взять любые типы самолетов".

И не только самолетов, если бы признался совсем честно. Украина готова взять просто все, кто что ей даст. Вплоть до мусора и металлолома.

ВАШИНГТОН ГОТОВ ДАВАТЬ ДЕНЬГИ КИЕВУ ДАЛЬШЕ И ЖДАТЬ УСПЕХА "КОНТРНАСТУПА"

Администрация президента Джо Байдена готова обеспечить дополнительное финансирование Украины, несмотря на сопротивление со стороны республиканцев в Палате представителей, которые поддержали в прошлом месяце поправку, запретившую все финансирование Украины.

Об этом, как сообщила CNN, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, При этом, телеканал CNN напомнил, что большинство американцев выступают против дополнительного финансирования поддержки Украины.

Как подчеркнул на брифинге все тот же Джейк Салливан, США совершенно не считают, что конфликт на Украине зашел в тупик.

- Мы всегда четко понимали, что поле боя очень динамичное. С обеих сторон происходят атаки и оборона в разных точках вдоль очень протяженной линии фронта, - разъяснил позицию Вашингтона Салливан. - Мы видим, как Украина продолжает методично и систематически отвоевывать территории.

Вот только Украина, когда отвоевывает, все равно даже в этот момент теряет больше территорий, чем захватывает.

ВРАЧЕЙ "РАСКОЛЯТ" НА ПОКАЗАНИЯ НА ВОЕНКОМОВ

Полиция изъяла более 10 тысяч медицинских дел в ходе двух сотен вчерашних обысков в военкоматах и военно-врачебных комиссиях по подозрениям в коррупции.

Как сообщили журналистам источники в правоохранительных органах, отрабатываются военкоматы и военно-врачебные комиссии с самыми высокими цифрами выданных "белых билетов". Теперь эти документы будут проверяться. Вот только большая часть обладателей таких справок предпочли, получив их, убраться подальше с Батькивщины в Европу. По информации от полиции, все подозрительные истории болезни будут отправлены на экспертизу. В случае обнаружения фальсификаций медики, выдавшие их, будут привлечены к уголовной ответственности.

- Естественно, изымаются истории болезней белобилетчиков. Зацепив медиков, которые выдавали фальсифицированные справки и заключения, следователи надеются, что они начнут "колоться" и давать показания на военкомов. И таким образом раскроется вся схема, - сообщил журналистам схему действий источник в правоохранительных органах.

Будет ли применяться при допросах инструментарий "третьей степени" воздействия, вот в чем вопрос.

ШАРЛЬ МИШЕЛЬ ПООБЕЩАЛ КИЕВУ 50 МЛРД. ЕВРО

Как сообщило Би-Би-Си, Евросоюз готовит долгосрочный план финансовой поддержки Украины на общую сумму более 50 млрд евро. Такую поддержку пообещал Киеву председатель Европейского совета Шарль Мишель.

- Жестокая тактика России связана с атакой на украинские порты, направленной на распространение голода в мире. Поэтому мы приветствуем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции, - обосновал он якобы мотивировку принятого решения. - ЕС поддерживает ваши попытки выхода на новые рынки. Мы понимаем, что это борьба за ваше будущее, за реализацию вашей мечты о будущем.

В рамках саммита "Крымская платформа", словно соревнуясь с ЕС, премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал предоставить до 7 млрд долларов помощи Украине, а также принять участие в послевоенном восстановлении страны.

ПАРОЧКУ ПЬЯНЫХ УКРАИНСКИХ ДЕБОШИРОВ "ПОВЯЗАЛИ" В ГДАНЬСКЕ

Полиция польского Гданьска сообщила, что двое пьяных украинцев в возрасте 33-х лет и 21-го года устроили дебош в общежитии. Сначала они разбили стекло у припаркованного рядом с общежитием "Мерседеса", затем разбили окна в самом общежитии, проникли внутрь и сломали там несколько дверей. При задержании один из украинцев вел себя агрессивно и бросал предметы в полицейских.

В полиции предположили, что мужчины, по всей видимости, так выражали свое недовольство тем, что их выгнали из хостела из-за их буйного поведения. По результатам анализа крови, в организме младшего задержанного было почти 2,5 промилле алкоголя. Его более старший подельник оказался немногим трезвее. Как говорят медики, для обычного мужчины весом 80 кг. этот показатель соответствует примерно одной выпитой бутылке водки.

Мужчин, как сообщает местная пресса, арестовали. Могут и посадить.

МЭР ЛЬВОВА ГРОЗИТСЯ ДВУХМЕСЯЧНЫМ БЛЭКАУТОМ ЗИМОЙ

Мэр города Львов Андрей Садовый на сессии горсовета заявил, что зимой город может остаться без света на срок до двух месяцев.

- Нам нужно готовиться к ситуации, когда Львов может быть месяц, а то и два без электроснабжения. Когда будет сложная ситуация, то спрос будет в два раза больше на заправку генераторов дизелем и транспортировку воды, - предупредил Садовый депутатов горсовета и предложил рецепт. - Город должен иметь все свое. Еще раз подчеркиваю: нужно готовиться к очень сложным периодам.

Причиной возможного грядущего катаклизма он назвал сильное снижение "запаса прочности энергетической системы" из-за прошлогодних ракетных обстрелов.

Почему за год не восстановили "запас прочности", мэр объяснять не стал. И так сойдет.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ БЕРЕЧЬ ТАНКИ...

Бывший офицер армии США Дэн Райс, который раньше был советником Залужного, а сейчас выступает в качестве эксперта американского журнала Newsweek, посоветовал офицерам ВСУ беречь современную западную технику, а жертвовать в наступлении в первую очередь "расходным материалом" — старыми танками, доставшимися ВСУ от Советской армии.

- Не стоит рисковать самой лучшей бронетехникой, пуская её на прорыв минных полей", — заявил Дэн Райс.

Что будет с экипажами старых советских танков, экс-советник главнокомандующего армией Украины, не сказал ни единого слова.

Впрочем, он и судьбой "пушечного мяса" из украинской пехоты не сильно озабочен. Главное – беречь "Леопарды", "Челленджеры" и БМП с бронетранспортерами, которые прислали с Запада.

МУЖ И ЖЕНА - НЕ ОДНА САТАНА

В декабре 2022 года премьер-министр страны Кая Каллас, заявила, что с Россией не должно вестись никакой коммерческой деятельности. А сейчас выяснилось, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, мужу премьер-министра Каи Каллас, продолжает работать в России. О том, что муж премьер-министра Эстонии продолжает вести бизнес в России, сообщила государственная телерадиокомпания Эстонии ERR.

Не придется ли им разводиться, чтобы и невинность соблюсти, и капитал приобрести?

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОСЛАЛ ЗАПАДНЫХ ЭКСПЕРТОВ

Зеленский категорически отверг идею переброски войск с востока на юг, о которой в последние несколько дней написали сразу несколько американских СМИ, сославшихся на близких к Пентагону военных экспертов.

- Кто понимает, сколько там людей на востоке? Приблизительно 200 тысяч, - заявил Зелденский на брифинге после очередного саммита "Крымской платформы", не объяснив, откуда взял эту цифру. - Давайте возьмем оттуда наши вооруженные силы и куда-то их перебросим. Но после этого пара дней, и русские возьмут Славянск, Краматорск, дальше они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега. Но мы этого не допустим, и пусть все аналитики мира на это даже не рассчитывают.

Но такое развитие событий не предотвратить ни западным аналитикам, ни самому Зеленскому, на что бы они ни рассчитывали.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Верховная Рада Украины приняла постановление, исключающее любые территориальные уступки ради прекращения конфликта. Сказано "до последнего украинца" – исполнено.

- Министр энергетики Великобритании Грант Шэппс пообещал, что королевство даст в долг Киеву 192 млн фунтов на закупку ядерного топлива у британских компаний, чтобы Украина избавилась от зависимости от России.

- Колумнист Euronews Давид Кириченко заявил, что "грозная молдавская армия сдерживает потенциальное наступление России, защищая Восточную Европу". Настолько грозная, что даже боится смотреться в зеркало, дабы не обделаться от страха.