Алкоголь, разгромленная гримерка и оскорбление страны: концерт Земфиры* в Казахстане закончился громким скандалом

Певица Земфира* Фото: Борис КУДРЯВОВ

Громким скандалом закончился концерт Земфиры в Казахстане. Певица, признанная в России иноагентом, спела на стадионе в Астане. После выступления артистка разразилась в соцсетях проклятиями в адрес организаторов концерта. Земфиру не устроили акустика и звук на арене. В пылу гнева исполнительница так разошлась, оскорбляя устроителей шоу, что написала название страны – Казахстан – с маленькой буквы.

Позже артистка поспешила извиниться – мол, писала второпях, не соблюдая правила пунктуации. Но осадочек остался, о чем ей не преминули попенять подписчики в комментариях. Пользователи Сети массово пишут, что больше ни за что не пойдут на ее концерты.

«И все же неприятный осадок от поста, такое уважение и почтение проявил наш народ, а вы с маленькой буквы пишете про наш Казахстан. Уверена, все с пониманием отнеслись к звуку, так как арена действительно предназначена для спорта, а не проведения масштабных концертов. Никто не выразил свое недовольство из уважения и любви к вам. Чего не скажешь о вас», - написали пользователи под постом артистки с извинениями.

Не стали молчать и устроители шоу в Астане. Организатор концерта Дана Орманбаева рассказал в соцсетях, что менеджмент Земфиры потребовал в райдере большое количество дорогого алкоголя за кулисы. После концерта организаторы обнаружили разгромленную гримерку: побитую посуду, бокалы и сброшенные на пол скатерти. К своим постам Дана прикрепила кадры из гримерки Земфиры. На них виден беспорядок, разбитые бутылки от спиртного и скатерть с едой на полу.

«Артистка, её гости и музыканты находились в гримерках. Долго. Я хочу опубликовать фото и видео гримерки музыкантов артистки в Астане. Мы не можем указать, кто именно совершил этот вандализм. Утром Земфира вылетела домой», - написала Дана.

Организатор шоу рассказала, что люди в коллективе Земфиры «меняются с высокой частотой», из-за чего нет хорошей организации работы. Высказалась Орманбаева и по поводу плохой акустики. По ее мнению, проблемы со звуком во время концерта возникли не из-за настроек аппаратуры, а из-за слабо звучащего голоса певицы.

«А теперь про голос, и почему многие зрители жаловались именно в этом аспекте. В тот вечер это был именно сам голос, сам человек. Такое случается. Голос тоже устает, тем более, если не отдыхать вовремя. И этот фактор надо учитывать. Мы ни в коем случае не осуждаем, наоборот, считаем, что произошедшее вовсе - не криминал. У всех у нас может сесть голос даже в обычной жизни», - отметила Орманбаева.

*Признана в России иноагентом