О Первых заговорит вся страна!

Нижний Новгород в этом году получил статус молодёжной столицы. Город стал площадкой нескольких федеральных проектов Первых.

Называется кампания «Что делают Первые?». Вот вы, например, знаете, что это за Движение? Попробуем угадать. Если в семье есть школьник, да еще и с горячим сердцем, жаждущий проявить себя и узнать новое, - наверняка знаете и очень хорошо. Потому что самые активные ребята стали Первыми в числе первых еще год назад, когда организация только появилась. А если еще не успели познакомиться с Движением, сейчас самое время.

Так что же делают Первые?

Первые приносят пользу, любят Россию, берегут природу, помогают сохранить историю, умеют дружить, любят свою семью, уважают людей вокруг, благодарят учителей и наставников.

Во многих городах, в самых знаковых местах - всюду будет информация о новом, самом массовом детско-юношеском движении, его миссии, ценностях, направлениях работы.

Осенью Движение Первых появится на тысячах поверхностей наружной рекламы и сотнях медиафасадов.

В Москве запланирован выпуск лимитированной серии карт «Тройка» тиражом 5 тысяч экземпляров, а еще будет 200 тысяч уникальных брендированных билетов «Единый».

Кампания Движения появится в общественном транспорте столицы и Московском метрополитене, на мультимедийном портале поездов дальнего следования, в бортовых журналах авиаперевозчиков, в аэропортах «Внуково» и «Пулково». А при поддержке оператора социальной рекламы АНО «ИРИ» - и в поисковой системе Яндекс, социальной сети «ВКонтакте», интернет-сервисе «Авито» и онлайн-кинотеатре IVI.

А с 5 октября на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена начнет курсировать тематический поезд Движения с внешним и внутренним брендированием.