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Движение первых30 августа 2023 14:40

Осуществил мечту, научился новому, нашел друзей: что дает Движение детям?

Осуществил мечту, научился новому, нашел друзей: что дает Движение детям?
Движение активно развивается и очень скоро объединит 20 миллионов ребят.

Движение активно развивается и очень скоро объединит 20 миллионов ребят.

Новая детско-юношеская организация Движение Первых объединит 20 миллионов ребят по всей стране и станет самой массовой, как когда-то пионерия. Движение активно развивается и очень скоро достигнет заветной цифры. Стать Первым, к слову, просто – нужно подать заявление через официальный сайт будьвдвижении.рф, принимают всех желающих, начиная с 6 лет.

А чтобы точно представлять, что там, в Движении, происходит, мы попросили активистов поделиться впечатлениями. Это те ребята, которые примкнули к организации с самого начала. Первые отделения Российского движения детей и молодежи, напомним, начали открывать с 20 декабря 2022 года, сразу после Первого съезда.

«Занимаюсь любимым делом и путешествую»

Милена Дзюмак, школа № 95, г. Донецк, Донецкая Народная Республика.

Милена Дзюмак, школа № 95, г. Донецк, Донецкая Народная Республика.

- Я всегда была активистом разных организаций, сейчас являюсь председателем первичной ячейки и лидером направления «Служи Отечеству» в своей родной школе. Вступив в Движение полгода назад, участвовала в интенсивах, тренингах, медиамарафоне, научных фестивалях. За победу в конкурсе меня наградили путевкой в Артек - осуществилась мечта! Участвовала в «Университетских сменах» в городе Мытищи, пройдя конкурсный отбор. Спасибо Движению за то, что занимаюсь любимым делом и путешествую по лучшей в мире стране!

«Площадка для активистов и единомышленников»

Надежда Ахтеева, МБОУ «Новоталицкая» СШ, Ивановский район, Ивановская область

Надежда Ахтеева, МБОУ «Новоталицкая» СШ, Ивановский район, Ивановская область

- Движение Первых дает активным ребятам множество возможностей. Проекты, фестивали, слеты - везде можно получить опыт и проявить себя. А летом я была волонтером в профильном отряде «Юный парламентарий» на смене «Время Первых» и там нашла новых друзей. Движение объединяет!

Движение Первых – это та площадка, без которой никак не обойтись любому активисту нашей страны!

«Организовываю форумы и фестивали»

Виолетта Орлова, СОШ № 21 им. А. А. Леонова, Калининград.

Виолетта Орлова, СОШ № 21 им. А. А. Леонова, Калининград.

- Благодаря Первым я научилась организовывать и проводить масштабные мероприятия. С моим участием состоялись Форум детских инициатив «Будущее за нами! Тебе решать!», День молодежи «Двигайся навстречу», Фестиваль добровольчества #МЫВМЕСТЕ, Спортивный семейный фестиваль «Семейная команда», Большая игра «День Первых» в светлогорском детском лагере им. Гайдара.

Теперь я координатор сообщества активистов Движения Первых Калининградской области. Это отличный опыт управления командами, организации и мотивирования ребят, моих сверстников. С Движением я расту каждый день, расту, решая сложные задачи, расту над собой вчерашней. Мы часто ездим по городам региона и проводим игры в рамках профильных смен: рассказываем другим ребятам о тех возможностях, которые дает наше сообщество, о направлениях, миссии и ценностях. Мы приглашаем ребят с горящими глазами к нам, чтобы становится Первыми! Движение - это одна большая команда, которая всегда готова помочь и поддержать. Мы - Первые!

«Осуществила мечту»

Кристина Маликова, средняя школа № 1 г. Петропавловска-Камчатского.

Кристина Маликова, средняя школа № 1 г. Петропавловска-Камчатского.

- Я в Движении Первых, потому что могу осуществить свою мечту. Я уже была волонтером, побывала на нескольких классных встречах, стала организатором и участником разных мероприятий. И это далеко не все, где я могу себя проявить. Когда точно определюсь, что мне нравится делать больше всего, сосредоточусь именно на этом направлении. Здесь, в Движении Первых, я смогу двигаться к осуществлению своих желаний.

«Помогаем пожилым, заботимся о брошенных животных»

Валерия Бакун, средняя школа № 1 г. Петропавловска-Камчатского.

Валерия Бакун, средняя школа № 1 г. Петропавловска-Камчатского.

- В Движении мы помогаем пожилым людям, заботимся о брошенных животных, собираем книги для ребят из новых регионов. Так радостно, что ты это делаешь вместе со всей страной! Мне кажется, что такие поступки создают цепную реакцию и распространяют доброту по всему миру. С Движением Первых я могу делать намного больше добрых дел и рассказывать другим ребятам, как здорово помогать тем, кто в этом нуждается.

«Стимул к саморазвитию»

Даниил Лебедев, Кологривский муниципальный округ, Костромская область.

Даниил Лебедев, Кологривский муниципальный округ, Костромская область.

- Движение Первых - это прекрасная возможность найти и проявить себя! Множество активностей, которые подойдут каждому, будь то медиа, спорт или просто общественная деятельность. Весной этого года я подал заявку на весенний этап проекта «Университетские смены», сначала попал в резервный список, а потом мне сообщили, что я и еще четыре человека от Костромской области едем в Амурскую область! Счастью не было предела! Вот тогда я понял, что Движение Первых - это не просто общественная организация, а стимул к саморазвитию. Я занимаюсь общественной деятельностью полтора года, за это время узнал много нового. С августа начал активно развиваться в сфере медиа, вступил в региональный медиацентр, в своем муниципалитете формирую первичные медиацентры, стараюсь сделать так, чтобы ребята поняли: медиа - это не что-то страшное, наоборот, это очень круто!

«Это шанс заявить о себе на всю страну»

Екатерина Махиня, г. Омск.

Екатерина Махиня, г. Омск.

- Движение Первых - это огромный шанс проявиться, показать все свои способности и заявить о себе на всю страну! Будь тем, кем захочешь, а Движение тебе поможет!

«Теперь знаю, в каком направлении хочу развиваться»

Илья Шаров, МБОУ «Гимназия № 5», Республика Башкортостан, Давлекановский район.

Илья Шаров, МБОУ «Гимназия № 5», Республика Башкортостан, Давлекановский район.

- Благодаря Движению Первых я понял, в каком направлении хочу развиваться, и поставил себе цели. Участвуя в проектах Движения, я получил колоссальный опыт и приобрел навыки, а самое главное - нашел большое количество друзей по всей республике и даже стране. Призываю всех вступать в Движение Первых!

«Участвовала в Первом съезде в Москве»

Виктория Дорджиева, МКОУ «Малодербетовская гимназия им. Б. Б. Бадмаева».

Виктория Дорджиева, МКОУ «Малодербетовская гимназия им. Б. Б. Бадмаева».

- Движение Первых для меня - это безграничные возможности! Мне посчастливилось стать участником Первого съезда Движения в Москве. А еще я участвовала в конкурсе «Министерство школьной моды», стала победительницей II тура Всероссийского проекта «В зоне доступа». Одно из последних мероприятий - смена «Время Первых». Это новые впечатления, новые друзья, новые знания. Впереди еще много интересного, я буду помогать в развитии местного отделения в своем родном Малодербетовском районе. Рада быть частью огромной семьи Первых.

«Стала финалистом и побывала на фестивале»

Мария Харина, Ставропольский край.

Мария Харина, Ставропольский край.

- Движение Первых уже успело стать частью моей жизни! Здесь я обрела множество друзей из разных городов России. В июне этого года я стала финалистом проекта Движения Первых «МедиаПритяжение» и попала на Фестиваль Первых в Москве. Такого заряда эмоций, кажется, я еще не испытывала: новые знакомства, эксперты федерального уровня, разнообразные активности, в которых найдет дело по душе каждый ребенок. Здорово, что вместе с Движением мы можем творить, воплощать идеи в жизнь, чувствовать себя и быть Первыми в своем деле. Я уверена: опыт, полученный в проектах Движения, поможет мне в будущем достигнуть новых высот и реализовать свою главную мечту - стать молодежным лидером в своем регионе, развивать детско-юношеское движение нашей страны в роли наставника!

«Встречи и знакомства с крутыми людьми»

Мария Попова, г. Челябинск.

Мария Попова, г. Челябинск.

- Движение Первых дает возможности познакомиться с крутыми людьми, побывать на мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровня, найти наставника и почувствовать единство с активистами. Лично мне Движение дало огромный толчок для того, чтобы развиваться и идти вперед, к своей мечте!

«Могу творить и радовать других»

Анастасия Забродина, г. Челябинск.

Анастасия Забродина, г. Челябинск.

- Для меня очень важно помогать другим. Волонтерство, акции, самые разные проекты (от первого форума ученического самоуправления «Территория Успеха» и до текущей «Большой перемены») - это то, что всего лишь за год изменило мою жизнь! Я могу творить, радовать других, распространять добро и знания. А это очень важно и необходимо!

Движение дало мне очень много эмоций. Самых разных! От слез счастья от любой победы до невероятного восторга, когда вижу масштаб или хорошую организацию мероприятий. Движение стало неотъемлемой частью меня.

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