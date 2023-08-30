Радио, блоги, кино, песни: твори в Движении!

В молодежной редакции «Классного радио «Движения Первых» более 70 человек из разных уголков нашей страны от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

«Классное радио» Движения Первых»

Хочешь начать работать в настоящем СМИ? Научиться создавать контент для радио, телевидения, соцсетей? Тогда тебе - на «Классное радио «Движения Первых»!

Молодежная интернет-радиостанция - официально зарегистрированное СМИ. Работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Аудитория - 12+. Эфирное наполнение - музыку, программы, новости - создают обычные подростки и сами выбирают темы. Будь то психология конфликта, компьютерные игры, кино, музыка, поп-культура, внешкольное образование, финансовая грамотность или ЕГЭ.

Молодежная редакция «Классного радио «Движения Первых» насчитывает более 70 человек из разных уголков нашей страны от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Ребята работают на самых интересных и важных мероприятиях. Только в 2023 году освещали Петербургский международный экономический форум, VK Fest, фестиваль молодого искусства «ТавридаАРТ», форум общества «Знание», Детский культурный форум и многие другие мероприятия.

Помимо радиоэфира, Первые производят:

- подкасты,

- видеоподкасты,

- видеоблоги,

- материалы для соцсетей,

- видеотрансляции в социальные сети и видеохостинги, совмещают их с классическим радиоэфиром.

За последнее время выпущены:

- большой цикл программ про цифровую грамотность,

- еженедельная программа «Разговор по делу», где ведущие обсуждают с приглашенным экспертом важные и актуальные темы этой недели,

- профориентационно-развлекательное шоу «Я PRO», где ребята пробуют «на себе» разные профессии и пытаются понять, кем они хотят стать, когда вырастут.

- Мы стараемся, чтобы все наши продукты подходили под определение весело, познавательно и с пользой! - рассказал «КП» председатель правления Движения Первых Григорий Гуров. - Наш главный принцип - работаем вместе с детьми и подростками и исключительно для них. Друзья, все только начинается! Дальше будет интересней!

Всероссийский проект «МедиаПритяжение»

Когда: прием заявок уже открыт и завершится 12 сентября.

Участники: школьники (от 8 лет), студенты СПО и вузов, медиапедагоги, наставники и родители.

Уникальный проект для тех, кто хочет связать свою жизнь с медиа или делает первые шаги в этой индустрии.

Участникам «МедиаПритяжения» предложат проявить себя в 7 направлениях: блогинг, журналистика, фото, видео, дизайн, кино и ораторское мастерство. В программе - онлайн-игра, информационно-просветительский блок, кейсовые задания от партнеров проекта - ведущих медиахолдингов, компаний и СМИ нашей страны.

Победителей пригласят на итоговое событие - Всероссийский форум «МедиаБум», который пройдет в Москве с 20 по 22 ноября. Будут мастер-классы и интенсивы от звездных экспертов индустрии, форумчане даже примут участие в съемках новогоднего шоу Первых и получат ценные призы от Движения и партнеров специальных номинаций во время торжественной церемонии награждения.

«МедиаПритяжение» - проект, в котором каждый может раскрыть потенциал и найти свой путь в мире медиа.

Споемте, друзья!

Когда: с 1 сентября.

Участники: 200 000 человек.

В рамках работы платформы «Звучи» активисты запишут собственные песни на студии и снимут по ним музыкальные клипы. С головой окунутся в мир музыки, подтянут навыки с профессиональными педагогами и в полной мере прочувствуют, что такое артист. Лучшие песни войдут в Сборник Движения Первых, а хиты прозвучат на больших федеральных мероприятиях и на концертах первичных отделений.

Музыкальная платформа объединит тысячи молодых авторов и исполнителей по всей стране и даст им массу возможностей.