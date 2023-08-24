Владимир Путин допустил отказ от рубля в будущем

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

На третий день 15-го саммита БРИКС страны-участники согласились со следующего года принять новых членов. Это будут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ. Теперь БРИКС – не узкое объединение государств-гигантов, а клуб стран с политикой отличной от Запада. Владимир Путин в своем выступлении подвел итог этого изменения.

Президент допустил, что в будущем у БРИКС появится собственная «единая расчетная валюта». Такое предложение сделал бразильский лидер Лула да Силва.

- Это сложный вопрос, но мы так или иначе будем двигаться по решению этих проблем. Это касается организации расчетов между нашими странами в сфере экономической деятельности, - отметил глава страны.

Вот какие еще мысли высказал наш президент:

— БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет.

— У процесса создания нового миропорядка есть непримиримые противники, которые пытаются этот процесс остановить.

— Современные колонизаторы, прикрываясь лозунгами демократии, прав человека, стремятся решать свои проблемы за чужой счёт, продолжая беззастенчиво выкачивать ресурсы из развивающихся стран.

— Мировое большинство всё больше устаёт от давления и манипуляций Запада и готово к равноправному сотрудничеству.

— Сегодня внимание БРИКС сосредоточено, естественно, на Африке.

— Наши партнёры уверены, что Россия всегда будет надёжным поставщиком сельхозтоваров.

— К 2050-му году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а потребление энергии на 22%. В обозримой перспективе альтернативы углю и углеродному топливу не предусматривается.